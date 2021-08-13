https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-uzbekistane-sozdadut-natsionalnuyu-sbornuyu-po-xokkeyu-20068993.html
В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею
В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею
По словам первого вице-президента ФХУ Баходира Гафурова, первоначальный призыв будет в подавляющем большинстве представлен зарубежными (преимущественно... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T18:28+0500
2021-08-13T18:28+0500
2021-08-13T18:51+0500
спорт
хоккей
федерация хоккея узбекистана
хоккейный клуб "хумо"
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В республике в ближайшее время будет сформирована национальная сборная по хоккею. Об этом заявил первый вице-президент ФХУ Баходир Гафуров.По мнению эксперта, перед ФХУ сейчас стоит главная задача — на уровне национальных сборных приступить к участию в турнирах Международной федерации хоккея (ИИХФ) к 2023 году.По словам Гафурова, первый призыв национальной сборной страны будет в подавляющем большинстве представлен зарубежными (преимущественно российскими) игроками. При этом они должны будут принять узбекское гражданство и выступать под государственным флагом республики, добавил спикер.В мировом спорте это довольно распространенная практика, и на данном этапе развития хоккея в Узбекистане пока не предоставляется возможным реализовать иную модель формирования сборной, которая позволила бы принимать участие в турнирах под эгидой ИИХФ уже в течение следующих двух лет, подчеркнул Гафуров.Также он отметил, что при другом раскладе формирование конкурентоспособной сборной растянется на долгие годы и, возможно, на целое десятилетие. Постепенно, по мере взросления и обретения игрового опыта, сборная будет пополняться собственными воспитанниками, сказал эксперт.Кроме того, одним из приоритетных направлений ФХУ сейчас является подготовка собственных тренеров и судей, пояснил первый вице-президент федерации. Большие надежды возлагаются на УзГУФКиС, где планируется заняться подготовкой хоккейных тренеров, добавил спикер.Кроме того, Гафуров сообщил, что ташкентский ХК "Хумо" примет участие в чемпионате Узбекистана в сезоне 2021-2022. Национальный клуб дебютировал в Высшей хоккейной лиге сезона 2019/2020. Тогда узбекистанцы под руководством Евгения Попихина заняли 15-е место из 34 команд. Однако из-за пандемии коронавируса концовка турнира получилась скомканной, поэтому клуб принял решение пропустить следующий сезон в "вышке". Руководство команды пообещало, что "Хумо" обязательно вернется в большой хоккей.
https://uz.sputniknews.ru/20200730/Vitaliy-Prokhorov-glavnyy-uspekh-Khumo--eto-podderzhka-goroda-i-strany-14660541.html
https://uz.sputniknews.ru/20210531/snova-ne-na-ldu-tashkentskiy-xumo-propustit-ocherednoy-sezon-18996083.html
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хоккей, федерация хоккея узбекистана, хоккейный клуб "хумо"
В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею
18:28 13.08.2021 (обновлено: 18:51 13.08.2021)
По словам первого вице-президента ФХУ Баходира Гафурова, первоначальный призыв будет в подавляющем большинстве представлен зарубежными (преимущественно российскими) игроками.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
В республике в ближайшее время будет сформирована национальная сборная по хоккею. Об этом заявил
первый вице-президент ФХУ Баходир Гафуров.
По мнению эксперта, перед ФХУ сейчас стоит главная задача — на уровне национальных сборных приступить к участию в турнирах Международной федерации хоккея (ИИХФ) к 2023 году.
"Начинать мы будем, как предусмотрено правилами ИИХФ, с самого "подвала" — прохождения квалификационного отборочного турнира IV мировой группы чемпионата мира. К решению этой задачи мы собираемся приступить по ходу проведения ЧРУ посредством отбора наиболее достойных кандидатов в национальную сборную из игроков соревнующихся клубов".
Баходир Гафуров
Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана
По словам Гафурова, первый призыв национальной сборной страны будет в подавляющем большинстве представлен зарубежными (преимущественно российскими) игроками. При этом они должны будут принять узбекское гражданство и выступать под государственным флагом республики, добавил спикер.
В мировом спорте это довольно распространенная практика, и на данном этапе развития хоккея в Узбекистане пока не предоставляется возможным реализовать иную модель формирования сборной, которая позволила бы принимать участие в турнирах под эгидой ИИХФ уже в течение следующих двух лет, подчеркнул Гафуров.
Также он отметил, что при другом раскладе формирование конкурентоспособной сборной растянется на долгие годы и, возможно, на целое десятилетие. Постепенно, по мере взросления и обретения игрового опыта, сборная будет пополняться собственными воспитанниками, сказал эксперт.
Кроме того, одним из приоритетных направлений ФХУ сейчас является подготовка собственных тренеров и судей, пояснил первый вице-президент федерации. Большие надежды возлагаются на УзГУФКиС, где планируется заняться подготовкой хоккейных тренеров, добавил спикер.
Кроме того, Гафуров сообщил, что ташкентский ХК "Хумо" примет участие в чемпионате Узбекистана в сезоне 2021-2022.
Национальный клуб дебютировал в Высшей хоккейной лиге сезона 2019/2020. Тогда узбекистанцы под руководством Евгения Попихина заняли 15-е место из 34 команд. Однако из-за пандемии коронавируса концовка турнира получилась скомканной, поэтому клуб принял решение пропустить следующий сезон в "вышке". Руководство команды пообещало, что "Хумо" обязательно вернется в большой хоккей.