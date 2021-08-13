https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-uzbekistane-sozdadut-natsionalnuyu-sbornuyu-po-xokkeyu-20068993.html

В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею

В Узбекистане создадут национальную сборную по хоккею

По словам первого вице-президента ФХУ Баходира Гафурова, первоначальный призыв будет в подавляющем большинстве представлен зарубежными (преимущественно... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T18:28+0500

2021-08-13T18:28+0500

2021-08-13T18:51+0500

спорт

хоккей

федерация хоккея узбекистана

хоккейный клуб "хумо"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1369/34/13693486_0:437:2001:1562_1920x0_80_0_0_a64817beae9492b4f0c712ce896a8c9d.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. В республике в ближайшее время будет сформирована национальная сборная по хоккею. Об этом заявил первый вице-президент ФХУ Баходир Гафуров.По мнению эксперта, перед ФХУ сейчас стоит главная задача — на уровне национальных сборных приступить к участию в турнирах Международной федерации хоккея (ИИХФ) к 2023 году.По словам Гафурова, первый призыв национальной сборной страны будет в подавляющем большинстве представлен зарубежными (преимущественно российскими) игроками. При этом они должны будут принять узбекское гражданство и выступать под государственным флагом республики, добавил спикер.В мировом спорте это довольно распространенная практика, и на данном этапе развития хоккея в Узбекистане пока не предоставляется возможным реализовать иную модель формирования сборной, которая позволила бы принимать участие в турнирах под эгидой ИИХФ уже в течение следующих двух лет, подчеркнул Гафуров.Также он отметил, что при другом раскладе формирование конкурентоспособной сборной растянется на долгие годы и, возможно, на целое десятилетие. Постепенно, по мере взросления и обретения игрового опыта, сборная будет пополняться собственными воспитанниками, сказал эксперт.Кроме того, одним из приоритетных направлений ФХУ сейчас является подготовка собственных тренеров и судей, пояснил первый вице-президент федерации. Большие надежды возлагаются на УзГУФКиС, где планируется заняться подготовкой хоккейных тренеров, добавил спикер.Кроме того, Гафуров сообщил, что ташкентский ХК "Хумо" примет участие в чемпионате Узбекистана в сезоне 2021-2022. Национальный клуб дебютировал в Высшей хоккейной лиге сезона 2019/2020. Тогда узбекистанцы под руководством Евгения Попихина заняли 15-е место из 34 команд. Однако из-за пандемии коронавируса концовка турнира получилась скомканной, поэтому клуб принял решение пропустить следующий сезон в "вышке". Руководство команды пообещало, что "Хумо" обязательно вернется в большой хоккей.

https://uz.sputniknews.ru/20200730/Vitaliy-Prokhorov-glavnyy-uspekh-Khumo--eto-podderzhka-goroda-i-strany-14660541.html

https://uz.sputniknews.ru/20210531/snova-ne-na-ldu-tashkentskiy-xumo-propustit-ocherednoy-sezon-18996083.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хоккей, федерация хоккея узбекистана, хоккейный клуб "хумо"