https://uz.sputniknews.ru/20210814/k-zemletryaseniyam-gotovy-na-tashkentskoy-telebashne-proshli-ucheniya-mchs-20076541.html
К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
Спасатели и профильные службы отработали действия в случае пожара и других ЧС на телебашне в результате сильного землетрясения. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T14:15+0500
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2021-08-14T14:15+0500
общество
ташкент
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Сотрудники Ташкентского городского управления по чрезвычайным ситуациям провели 13 августа учения на Ташкентской телебашне, сообщает МЧС.Спасатели совместно с профильными службами отработали действия по ликвидации пожара или других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, эвакуации пострадавших и других граждан с башни, оказанию первой помощи.После тренировки сотрудники МЧС продемонстрировали поисково-спасательную, пожарно-спасательную и другую современную технику.Между тем, спасателям регулярно приходится использовать отработанные навыки в реальных условиях. Так, на днях спасатели потушили крупное возгорание в Зааминском национальном парке.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/na-shurtanskom-gazoximicheskom-komplekse-ispytali-gotovnost-k-chs-19939977.html
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ташкент, мчс узбекистана
К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
Спасатели и профильные службы отработали действия в случае пожара и других ЧС на телебашне в результате сильного землетрясения.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
Сотрудники Ташкентского городского управления по чрезвычайным ситуациям провели 13 августа учения на Ташкентской телебашне, сообщает
МЧС.
Спасатели совместно с профильными службами отработали действия по ликвидации пожара или других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, эвакуации пострадавших и других граждан с башни, оказанию первой помощи.
После тренировки сотрудники МЧС продемонстрировали поисково-спасательную, пожарно-спасательную и другую современную технику.
Между тем, спасателям регулярно приходится использовать отработанные навыки в реальных условиях. Так, на днях спасатели потушили крупное возгорание в Зааминском национальном парке.