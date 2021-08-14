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К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС
Спасатели и профильные службы отработали действия в случае пожара и других ЧС на телебашне в результате сильного землетрясения. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T14:15+0500
2021-08-14T14:15+0500
общество
ташкент
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Сотрудники Ташкентского городского управления по чрезвычайным ситуациям провели 13 августа учения на Ташкентской телебашне, сообщает МЧС.Спасатели совместно с профильными службами отработали действия по ликвидации пожара или других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, эвакуации пострадавших и других граждан с башни, оказанию первой помощи.После тренировки сотрудники МЧС продемонстрировали поисково-спасательную, пожарно-спасательную и другую современную технику.Между тем, спасателям регулярно приходится использовать отработанные навыки в реальных условиях. Так, на днях спасатели потушили крупное возгорание в Зааминском национальном парке.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/na-shurtanskom-gazoximicheskom-komplekse-ispytali-gotovnost-k-chs-19939977.html
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ташкент, мчс узбекистана

К землетрясениям готовы: на ташкентской телебашне прошли учения МЧС

14:15 14.08.2021
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© Пресс-служба МЧС УзбекистанаСотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне
Сотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Спасатели и профильные службы отработали действия в случае пожара и других ЧС на телебашне в результате сильного землетрясения.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Сотрудники Ташкентского городского управления по чрезвычайным ситуациям провели 13 августа учения на Ташкентской телебашне, сообщает МЧС.
Спасатели совместно с профильными службами отработали действия по ликвидации пожара или других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате сильного землетрясения, эвакуации пострадавших и других граждан с башни, оказанию первой помощи.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаСотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне
Сотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
Сотрудники МЧС провели учения на Ташкентской телебашне
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
После тренировки сотрудники МЧС продемонстрировали поисково-спасательную, пожарно-спасательную и другую современную технику.
Между тем, спасателям регулярно приходится использовать отработанные навыки в реальных условиях. Так, на днях спасатели потушили крупное возгорание в Зааминском национальном парке.
Учения по ЧС на Шуртанском газохимическом комплексе - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
Общество
На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС
4 августа, 11:57
507
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