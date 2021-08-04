https://uz.sputniknews.ru/20210804/na-shurtanskom-gazoximicheskom-komplekse-ispytali-gotovnost-k-chs-19939977.html
На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС
На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС
По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T11:57+0500
2021-08-04T11:57+0500
2021-08-04T12:12+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Шуртанском газохимическом комплексе прошли совместные учения спасателей, служб ЧС и сотрудников комбината по тушению пожара.В ходе учений отработано взаимодействие спецслужб и работников комплекса при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях, сообщается на сайте АО "Узбекнефтегаз".В тренировке приняли участие группы спасателей, разведки, охраны общественного порядка, оказания первой медицинской помощи, связи и оповещения, эвакуации, снабжения и тушения пожаров.По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. Сотрудники МЧС и представители комплекса отработали действия по информированию оперативных служб, тушению условного пожара, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи.Напомним, в мае МЧС Узбекистана приняло участие в учениях Корпуса сил СНГ. Тогда российские, узбекские, белорусские и казахские спасатели отрабатывали действия при сильном землетрясении.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/pojar-v-zaamine-likvidirovan-na-eto-potrebovalos-8-chasov-19907884.html
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html
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узбекнефтегаз, мчс узбекистана, учения
На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС
11:57 04.08.2021 (обновлено: 12:12 04.08.2021)
По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Шуртанском газохимическом комплексе прошли совместные учения спасателей, служб ЧС и сотрудников комбината по тушению пожара.
В ходе учений отработано взаимодействие спецслужб и работников комплекса при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях, сообщается на сайте
АО "Узбекнефтегаз".
В тренировке приняли участие группы спасателей, разведки, охраны общественного порядка, оказания первой медицинской помощи, связи и оповещения, эвакуации, снабжения и тушения пожаров.
По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. Сотрудники МЧС и представители комплекса отработали действия по информированию оперативных служб, тушению условного пожара, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи.
"С помощью таких учений сотрудников специализированных служб и спасателей закладывается основа для развития необходимых навыков даже в непредвиденных ситуациях", — отмечает пресс-служба организации.
Напомним, в мае МЧС Узбекистана приняло
участие в учениях Корпуса сил СНГ. Тогда российские, узбекские, белорусские и казахские спасатели отрабатывали действия при сильном землетрясении.