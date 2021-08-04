Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210804/na-shurtanskom-gazoximicheskom-komplekse-ispytali-gotovnost-k-chs-19939977.html
На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС
На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС
По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-04T11:57+0500
2021-08-04T12:12+0500
общество
узбекнефтегаз
мчс узбекистана
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/04/19939915_0:133:1281:853_1920x0_80_0_0_75bba5db612ec9a57d8cb6a3f3f63f02.jpg
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Шуртанском газохимическом комплексе прошли совместные учения спасателей, служб ЧС и сотрудников комбината по тушению пожара.В ходе учений отработано взаимодействие спецслужб и работников комплекса при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях, сообщается на сайте АО "Узбекнефтегаз".В тренировке приняли участие группы спасателей, разведки, охраны общественного порядка, оказания первой медицинской помощи, связи и оповещения, эвакуации, снабжения и тушения пожаров.По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. Сотрудники МЧС и представители комплекса отработали действия по информированию оперативных служб, тушению условного пожара, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи.Напомним, в мае МЧС Узбекистана приняло участие в учениях Корпуса сил СНГ. Тогда российские, узбекские, белорусские и казахские спасатели отрабатывали действия при сильном землетрясении.
https://uz.sputniknews.ru/20210802/pojar-v-zaamine-likvidirovan-na-eto-potrebovalos-8-chasov-19907884.html
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/04/19939915_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_937b856a914647b12160f0161aba945e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекнефтегаз, мчс узбекистана, учения

На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС

11:57 04.08.2021 (обновлено: 12:12 04.08.2021)
476
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"Учения по ЧС на Шуртанском газохимическом комплексе
Учения по ЧС на Шуртанском газохимическом комплексе - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2021
© Пресс-служба ООО "Шуртанский газохимический комплекс"
По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Шуртанском газохимическом комплексе прошли совместные учения спасателей, служб ЧС и сотрудников комбината по тушению пожара.
В ходе учений отработано взаимодействие спецслужб и работников комплекса при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях, сообщается на сайте АО "Узбекнефтегаз".
В тренировке приняли участие группы спасателей, разведки, охраны общественного порядка, оказания первой медицинской помощи, связи и оповещения, эвакуации, снабжения и тушения пожаров.
Пожар, возникший в лесных угодьях Зааминского района, потушен - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2021
Общество
Пожар в Заамине потушен: на это потребовалось 8 часов — видео
2 августа, 08:46
882
По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. Сотрудники МЧС и представители комплекса отработали действия по информированию оперативных служб, тушению условного пожара, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи.

"С помощью таких учений сотрудников специализированных служб и спасателей закладывается основа для развития необходимых навыков даже в непредвиденных ситуациях", — отмечает пресс-служба организации.

Напомним, в мае МЧС Узбекистана приняло участие в учениях Корпуса сил СНГ. Тогда российские, узбекские, белорусские и казахские спасатели отрабатывали действия при сильном землетрясении.
В Джизаке состоялись крупные командно-штабные учения МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Общество
В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
16 марта, 12:10
869
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:06В Ташкенте впервые открылся семейный детский дом — фото
21:21Борьба с коррупцией: в Узбекистане запущен сайт для сообщений о фактах взяточничества
21:03Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию до конца сентября – глава ВОЗ
20:58Чтобы укол не стал смертельным: советы от инфекциониста перед вакцинацией от коронавируса
20:25В Намангане мужчина избил врача поликлиники за якобы ошибочный диагноз
19:50Узбекистан и Туркменистан планируют возобновить авто— и авиасообщение
19:25Детские омбудсмены России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве — видео
19:10Жизнь после COVID: как в России будут помогать переболевшим иностранцам
18:50Узбекистан на ОИ-2020: "Чтобы Джалолов не выиграл Олимпиаду должен упасть метеорит"
18:48Филиал Ташкентского колледжа сферы обслуживания появится в Чирчике
18:07Мирзиёев предложит ЦА новые перспективы сотрудничества
17:32В Узбекистане решено повышать доверие к вакцинации от COVID
17:23IT — всему голова: в мобильную торговлю Узбекистана внедряются современные технологии
17:14Недетский вопрос: делать ребенку прививку от коронавируса или нет — ответ педиатра
17:02Представители Минкультуры РУз и Дворца культуры МВД подписали меморандум о сотрудничестве
16:37"Я теперь знаю, что это": Чусовитина о непопадании в комиссию атлетов МОК
16:33В США издадут книгу о ремесленничестве Узбекистана — фото
16:10Террористы уничтожены — заложники спасены: военные учения РФ и Узбекистана
16:10Иностранные инвесторы вложат $141 млн в развитие дошкольного образования Узбекистана
15:55В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: три человека погибли, десятки — пострадали