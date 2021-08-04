https://uz.sputniknews.ru/20210804/na-shurtanskom-gazoximicheskom-komplekse-ispytali-gotovnost-k-chs-19939977.html

На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС

На Шуртанском газохимическом комплексе проверили готовность к ЧС

По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T11:57+0500

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общество

узбекнефтегаз

мчс узбекистана

учения

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В Шуртанском газохимическом комплексе прошли совместные учения спасателей, служб ЧС и сотрудников комбината по тушению пожара.В ходе учений отработано взаимодействие спецслужб и работников комплекса при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на предприятиях, сообщается на сайте АО "Узбекнефтегаз".В тренировке приняли участие группы спасателей, разведки, охраны общественного порядка, оказания первой медицинской помощи, связи и оповещения, эвакуации, снабжения и тушения пожаров.По сценарию, на одном из производственных объектов комплекса в результате аварии произошло возгорание. Сотрудники МЧС и представители комплекса отработали действия по информированию оперативных служб, тушению условного пожара, эвакуации пострадавших и оказанию первой помощи.Напомним, в мае МЧС Узбекистана приняло участие в учениях Корпуса сил СНГ. Тогда российские, узбекские, белорусские и казахские спасатели отрабатывали действия при сильном землетрясении.

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https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-dzhizake-proshli-ucheniya-na-sluchay-silnogo-zemletryaseniya-17775734.html

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