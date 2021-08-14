https://uz.sputniknews.ru/20210814/kolichestvo-detey-otravivshixsya-v-doo-v-tashkentskoy-oblasti-vyroslo-do-30-20075293.html
Количество детей, отравившихся в ДОО в Ташкентской области, выросло до 30
Количество детей, отравившихся в ДОО в Ташкентской области, выросло до 30
Еще пятеро дошкольников госпитализированы в Аккурганском районе после отравления в детском саду. В больнице сейчас находится 21 ребенок, один в крайне тяжелом... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T12:49+0500
2021-08-14T12:49+0500
2021-08-14T12:49+0500
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дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. За последние сутки в больницы Ташкентской области госпитализировано еще пятеро дошкольников, отравившихся в детском саду №5 Аккурганского района, сообщает Министерство дошкольного образования Узбекистана.В настоящий момент в больницах находится 21 воспитанник детского сада, из них один ребенок в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Состояние еще одного малыша оценивается как тяжелое, тринадцати – как среднее. Девять дошкольников после осмотра специалистов выписаны домой.Напомним, с начала августа в больницы Ташкентской области с симптомами отравления стали воспитанники детского сада №5 Аккурганского района. Эксперты НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний провели консилиум и поставили предварительный диагноз "Ботулизм". Окончательное заключение врачи вынесут после получения результатов микробиологических проб.Еще одна воспитанница ДОО скончалась 7 августа от осложнений двусторонней пневмонии, приведших к сердечно-сосудистой недостаточности и отеку мозга.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-doo-tashkentskoy-oblasti-u-25-detey-diagnostirovali-silnoe-otravlenie-20060966.html
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здоровье, детский сад, дошкольное образование
Количество детей, отравившихся в ДОО в Ташкентской области, выросло до 30
Еще пятеро дошкольников госпитализированы в Аккурганском районе после отравления в детском саду. В больнице сейчас находится 21 ребенок, один в крайне тяжелом состоянии.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik.
За последние сутки в больницы Ташкентской области госпитализировано еще пятеро дошкольников, отравившихся в детском саду №5 Аккурганского района, сообщает
Министерство дошкольного образования Узбекистана.
В настоящий момент в больницах находится 21 воспитанник детского сада, из них один ребенок в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Состояние еще одного малыша оценивается как тяжелое, тринадцати – как среднее. Девять дошкольников после осмотра специалистов выписаны домой.
Напомним, с начала августа в больницы Ташкентской области с симптомами отравления стали воспитанники детского сада №5 Аккурганского района. Эксперты НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний провели консилиум и поставили предварительный диагноз "Ботулизм". Окончательное заключение врачи вынесут после получения результатов микробиологических проб.
Еще одна воспитанница ДОО скончалась 7 августа от осложнений двусторонней пневмонии, приведших к сердечно-сосудистой недостаточности и отеку мозга.