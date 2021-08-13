https://uz.sputniknews.ru/20210813/v-doo-tashkentskoy-oblasti-u-25-detey-diagnostirovali-silnoe-otravlenie-20060966.html

В ДОО Ташкентской области у 25 детей диагностировали сильное отравление

В ДОО Ташкентской области у 25 детей диагностировали сильное отравление

Шестеро дошкольников в реанимации, один – на ИВЛ. Состояние малышей оценивается как стабильно тяжелое. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T11:02+0500

2021-08-13T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 13 авг. – Sputnik. С начала августа в больницы Ташкентской области обратилось 25 воспитанников детского сада №5 Аккурганского района, сообщает Министерство дошкольного образования Узбекистана.Согласно сообщению пресс-службы госоргана, по состоянию на 12 августа шестеро дошкольников находятся в отделении реанимации, один из них – на аппарате искусственной вентиляции легких. У остальных девяти отравившихся детей состояние средней тяжести.Для помощи местным специалистам в область были направлены инфекционисты и эпидемиологи. Эксперты НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний провели консилиум и поставили предварительный диагноз "Ботулизм". Окончательное заключение врачи вынесут после получения результатов бактериологического исследования.Ведется расследование. О причинах отравления детей в детском саду пока не сообщается.По данным министерства, воспитанники детского сада ежедневно проходят осмотры и находятся под наблюдением медиков.Кроме того, в социальных сетях распространяется информация о смерти одной из воспитанниц детского сада. Пресс-служба министерства пояснила, что со 2 по 7 августа девочка проходила лечение в Ташкентском областном филиале Республиканского центра экстренной медпомощи от двухсторонней пневмонии, которая привела к сердечно-сосудистой недостаточности и отеку мозга.

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здоровье, детский сад, дошкольное образование