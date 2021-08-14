https://uz.sputniknews.ru/20210814/uzbekistanskie-zenitchiki-srazyatsya-na-armi-2021-s-sopernikami-iz-pyati-stran-20078015.html

Узбекистанские зенитчики сразятся на АрМИ-2021 с соперниками из пяти стран

Узбекистанские зенитчики сразятся на АрМИ-2021 с соперниками из пяти стран

В состязании подразделений противовоздушной обороны "Чистое небо" команда Узбекистана встретится с военными из России, Беларуси, Египта, Венесуэлы и Китая. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T17:33+0500

2021-08-14T17:33+0500

2021-08-14T17:41+0500

общество

узбекистан

китай

армия

арми-2021

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Служащие Войск противовоздушной обороны Узбекистана прибыли в Китай для участия в состязании "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр-2021.В ходе состязаний войск ПВО, которые пройдут на базе учебного центра Сухопутных войск НОАК в г. Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, командам предстоит пройти три этапа: гонки "Мастерство", "Взаимодействие" и "Комбинированная", сообщается на официальном сайте АрМИ-2021.Соперниками узбекистанцев станут команды из России, Беларуси, Египта, Венесуэлы и Китая. В состав каждой команды входит по два подразделения стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также группа обеспечения и тренеры.Перед началом состязаний, запланированных на 22 августа – 2 сентября, командам предстоит получить и подготовить необходимую технику, ознакомиться с трассой и инфраструктурой полигона.Для участия с АрМИ-2021 в учебный центр г. Корла прибыло 350 военнослужащих из 7 государств. В этом году на китайском полигоне пройдет три конкурса в рамках Международных игр: "Чистое небо", "Суворовский натиск" - соревнование экипажей боевых машин пехоты, и "Безопасная среда" - состязание подразделений радиационной, химической и биологической разведки.Всего в рамках Армейских игр запланирован 34 конкурса для всех родов войск. Игры пройдут в 15 странах и продлятся с 22 августа по 4 сентября.Узбекская команда, принимая участие в прошлогоднем АрМИ сразу в 16 направлениях, выиграла три конкурса — "Военно-медицинская эстафета", "Дорожный патруль" и "Верный друг", в общекомандном зачете вошла в тройку лидеров.

https://uz.sputniknews.ru/20210813/voennye-uzbekistana-pribyli-v-rf-dlya-uchastiya-v-armi-2021-20072458.html

https://uz.sputniknews.ru/20200909/Armeyskaya-bronza-v-kakikh-konkursakh-ArMI-2020-otlichilis-uzbekistantsy-14937381.html

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