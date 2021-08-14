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Узбекистанские зенитчики сразятся на АрМИ-2021 с соперниками из пяти стран
Узбекистанские зенитчики сразятся на АрМИ-2021 с соперниками из пяти стран
В состязании подразделений противовоздушной обороны "Чистое небо" команда Узбекистана встретится с военными из России, Беларуси, Египта, Венесуэлы и Китая. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T17:33+0500
2021-08-14T17:41+0500
общество
узбекистан
китай
армия
арми-2021
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Служащие Войск противовоздушной обороны Узбекистана прибыли в Китай для участия в состязании "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр-2021.В ходе состязаний войск ПВО, которые пройдут на базе учебного центра Сухопутных войск НОАК в г. Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, командам предстоит пройти три этапа: гонки "Мастерство", "Взаимодействие" и "Комбинированная", сообщается на официальном сайте АрМИ-2021.Соперниками узбекистанцев станут команды из России, Беларуси, Египта, Венесуэлы и Китая. В состав каждой команды входит по два подразделения стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также группа обеспечения и тренеры.Перед началом состязаний, запланированных на 22 августа – 2 сентября, командам предстоит получить и подготовить необходимую технику, ознакомиться с трассой и инфраструктурой полигона.Для участия с АрМИ-2021 в учебный центр г. Корла прибыло 350 военнослужащих из 7 государств. В этом году на китайском полигоне пройдет три конкурса в рамках Международных игр: "Чистое небо", "Суворовский натиск" - соревнование экипажей боевых машин пехоты, и "Безопасная среда" - состязание подразделений радиационной, химической и биологической разведки.Всего в рамках Армейских игр запланирован 34 конкурса для всех родов войск. Игры пройдут в 15 странах и продлятся с 22 августа по 4 сентября.Узбекская команда, принимая участие в прошлогоднем АрМИ сразу в 16 направлениях, выиграла три конкурса — "Военно-медицинская эстафета", "Дорожный патруль" и "Верный друг", в общекомандном зачете вошла в тройку лидеров.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/voennye-uzbekistana-pribyli-v-rf-dlya-uchastiya-v-armi-2021-20072458.html
https://uz.sputniknews.ru/20200909/Armeyskaya-bronza-v-kakikh-konkursakh-ArMI-2020-otlichilis-uzbekistantsy-14937381.html
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узбекистан, китай, армия, арми-2021

Узбекистанские зенитчики сразятся на АрМИ-2021 с соперниками из пяти стран

17:33 14.08.2021 (обновлено: 17:41 14.08.2021)
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© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Перейти в фотобанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» на всеармейском конкурсе «Чистое небо-2018» на базе Учебного центра войсковой ПВО Сухопутных войск в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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В состязании подразделений противовоздушной обороны "Чистое небо" команда Узбекистана встретится с военными из России, Беларуси, Египта, Венесуэлы и Китая.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Служащие Войск противовоздушной обороны Узбекистана прибыли в Китай для участия в состязании "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр-2021.
В ходе состязаний войск ПВО, которые пройдут на базе учебного центра Сухопутных войск НОАК в г. Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, командам предстоит пройти три этапа: гонки "Мастерство", "Взаимодействие" и "Комбинированная", сообщается на официальном сайте АрМИ-2021.
Соперниками узбекистанцев станут команды из России, Беларуси, Египта, Венесуэлы и Китая. В состав каждой команды входит по два подразделения стрелков-зенитчиков ПЗРК, а также группа обеспечения и тренеры.
Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
Общество
Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021
Вчера, 21:22
486
14
Перед началом состязаний, запланированных на 22 августа – 2 сентября, командам предстоит получить и подготовить необходимую технику, ознакомиться с трассой и инфраструктурой полигона.
Для участия с АрМИ-2021 в учебный центр г. Корла прибыло 350 военнослужащих из 7 государств. В этом году на китайском полигоне пройдет три конкурса в рамках Международных игр: "Чистое небо", "Суворовский натиск" - соревнование экипажей боевых машин пехоты, и "Безопасная среда" - состязание подразделений радиационной, химической и биологической разведки.
Всего в рамках Армейских игр запланирован 34 конкурса для всех родов войск. Игры пройдут в 15 странах и продлятся с 22 августа по 4 сентября.
Узбекская команда, принимая участие в прошлогоднем АрМИ сразу в 16 направлениях, выиграла три конкурса — "Военно-медицинская эстафета", "Дорожный патруль" и "Верный друг", в общекомандном зачете вошла в тройку лидеров.
Итоги АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2020
Инфографика
Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы
9 сентября 2020, 13:38
621
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