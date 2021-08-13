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Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021
Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021
Военным предстоит преодолеть “тропы разведчика”, форсировать водные преграды, совершить марш-бросок, выполнить индивидуальные и групповые стрельбы. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T21:22+0500
2021-08-13T21:22+0500
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Военнослужащие Республики Узбекистан прибыли в Новосибирск для участия в Международном этапе конкурса АрМИ-2021 “Отличники войсковой разведки”. Вместе с ними в нем примут участие представители России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии и Индии.Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ ИЛ-76 доставил команды на военный аэродром “Толмачево” в Новосибирской области, где состоялась торжественная встреча “хлебом-солью”.Участники прошли термометрию и сдали анализы на наличие короновирусной инфекции.В ходе проведения конкурса военнослужащим предстоит прохождение нескольких этапов: преодоление “тропы разведчика”, форсирование водной преграды, вождение боевых машин, совершение марш-броска, выполнение индивидуальных и групповых стрельб из штатного оружия.В прошлом году в конкурсе, который также проходил в Новосибирской области, принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку.По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда Российской Федерации.Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" состоится 22 августа на территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
https://uz.sputniknews.ru/20210605/uzbekistan-vpervye-primer-konkurs-armi-polevaya-kuxnya-19107566.html
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskie-voennye-vpervye-primut-uchastie-v-vosmi-konkursax-na-armi-2021-18806707.html
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арми-2021, военный аэродром толмачево, узбекистан, армия

Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021

21:22 13.08.2021
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© Пресс-центр АрМИ-2021Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021
Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
© Пресс-центр АрМИ-2021
Военным предстоит преодолеть “тропы разведчика”, форсировать водные преграды, совершить марш-бросок, выполнить индивидуальные и групповые стрельбы.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Военнослужащие Республики Узбекистан прибыли в Новосибирск для участия в Международном этапе конкурса АрМИ-2021 “Отличники войсковой разведки”.
Вместе с ними в нем примут участие представители России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии и Индии.
Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ ИЛ-76 доставил команды на военный аэродром “Толмачево” в Новосибирской области, где состоялась торжественная встреча “хлебом-солью”.
Участники прошли термометрию и сдали анализы на наличие короновирусной инфекции.
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В ходе проведения конкурса военнослужащим предстоит прохождение нескольких этапов: преодоление “тропы разведчика”, форсирование водной преграды, вождение боевых машин, совершение марш-броска, выполнение индивидуальных и групповых стрельб из штатного оружия.
В прошлом году в конкурсе, который также проходил в Новосибирской области, принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда Российской Федерации.
Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" состоится 22 августа на территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.
Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки в рамках Армейских международных игр АрМИ-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2021
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