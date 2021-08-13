https://uz.sputniknews.ru/20210813/voennye-uzbekistana-pribyli-v-rf-dlya-uchastiya-v-armi-2021-20072458.html

Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021

Военные Узбекистана прибыли в РФ для участия в АрМИ-2021

Военным предстоит преодолеть “тропы разведчика”, форсировать водные преграды, совершить марш-бросок, выполнить индивидуальные и групповые стрельбы. 13.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-13T21:22+0500

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арми-2021

военный аэродром толмачево

общество

узбекистан

армия

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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Военнослужащие Республики Узбекистан прибыли в Новосибирск для участия в Международном этапе конкурса АрМИ-2021 “Отличники войсковой разведки”. Вместе с ними в нем примут участие представители России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии и Индии.Самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ ИЛ-76 доставил команды на военный аэродром “Толмачево” в Новосибирской области, где состоялась торжественная встреча “хлебом-солью”.Участники прошли термометрию и сдали анализы на наличие короновирусной инфекции.В ходе проведения конкурса военнослужащим предстоит прохождение нескольких этапов: преодоление “тропы разведчика”, форсирование водной преграды, вождение боевых машин, совершение марш-броска, выполнение индивидуальных и групповых стрельб из штатного оружия.В прошлом году в конкурсе, который также проходил в Новосибирской области, принимали участие команды из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго в полном составе, а также две одиночные — это команды Южноафриканской Республики и Республики Афганистан. В их составе было по одному человеку.По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда Российской Федерации.Открытие конкурса "Отличники войсковой разведки" состоится 22 августа на территории учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища.

https://uz.sputniknews.ru/20210605/uzbekistan-vpervye-primer-konkurs-armi-polevaya-kuxnya-19107566.html

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekskie-voennye-vpervye-primut-uchastie-v-vosmi-konkursax-na-armi-2021-18806707.html

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