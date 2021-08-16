Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
© Sputnik / Максим Блинов/
Два летчика находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии, сообщают медики.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана подтвердило крушение афганского военного самолета в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщает РИА Новости.
По данным министерства, воздушное судно было сбито системой ПВО при попытке нарушить воздушные границы Узбекистана.
"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.
Между тем, медики сообщают, что два пилота сбитого самолета находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии.
"Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", - сказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении.
Ранее в Интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.
* — организация, запрещенная в РФ и других странах