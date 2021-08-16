https://uz.sputniknews.ru/20210816/afganskiy-samolet-byl-sbit-uzbekskim-pvo--minoborony-20099177.html

Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны

Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны

Два летчика находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии, сообщают медики. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T18:13+0500

2021-08-16T18:13+0500

2021-08-16T18:13+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

самолет

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана подтвердило крушение афганского военного самолета в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщает РИА Новости.По данным министерства, воздушное судно было сбито системой ПВО при попытке нарушить воздушные границы Узбекистана.Между тем, медики сообщают, что два пилота сбитого самолета находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии.Ранее в Интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.* — организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210816/20089868.html

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узбекистан, самолет, афганистан