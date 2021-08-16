Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/afganskiy-samolet-byl-sbit-uzbekskim-pvo--minoborony-20099177.html
Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны
Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны
Два летчика находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии, сообщают медики. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T18:13+0500
2021-08-16T18:13+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
самолет
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/01/15097864_0:85:2859:1693_1920x0_80_0_0_94d48b375d24177c2efad344ea5c33e5.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана подтвердило крушение афганского военного самолета в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщает РИА Новости.По данным министерства, воздушное судно было сбито системой ПВО при попытке нарушить воздушные границы Узбекистана.Между тем, медики сообщают, что два пилота сбитого самолета находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии.Ранее в Интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.* — организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210816/20089868.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/01/15097864_132:0:2389:1693_1920x0_80_0_0_b4e9a8b52965d135769cfb351eb7627f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, самолет, афганистан

Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны

18:13 16.08.2021
823
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Два летчика находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии, сообщают медики.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Министерство обороны Узбекистана подтвердило крушение афганского военного самолета в Сурхандарьинской области на юге страны, сообщает РИА Новости.
По данным министерства, воздушное судно было сбито системой ПВО при попытке нарушить воздушные границы Узбекистана.
"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.
Между тем, медики сообщают, что два пилота сбитого самолета находятся в больнице Термеза в тяжелом состоянии.
"Накануне к нам поступили два летчика упавшего вчера афганского самолета", - сказал сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Он уточнил, что пострадавшие находятся в реанимационном отделении.
Ранее в Интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.
* — организация, запрещенная в РФ и других странах
Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
Фото
Хаос, стрельба и паника: что творится в Афганистане после смены власти
11:27
48
200010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:55У Афганистана была возможность оказать сопротивление талибам - эксперт
18:13Афганский самолет был сбит узбекским ПВО – Минобороны
17:36Россия не бросит Узбекистан в случае опасности — сенатор
17:30Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с наводнениями в Турции
16:44Таджикистан полностью контролируют обстановку на границе — ОДКБ
16:42Истина на ощупь: как под Ржевом ищут останки бойцов самаркандской дивизии
16:20МИД Казахстана опроверг информацию об афганских беженцах
15:45"Светлый и мудрый человек": мусульмане России вспоминают муфтия Усмонхона Алимова
15:37Первое интервью Шавката Мирзиёева будет опубликовано завтра в СМИ
14:56Как перейти к рыночной оценке недвижимости для ее налогообложения?
14:53Минобороны Узбекистана проверяет сообщение о падении афганского самолета
14:45Куда улетел Ашраф Гани — версии и комментарии
14:14Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана
13:28Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"
12:44Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области
12:43Официальный представитель МИД России прокомментировала хаос в аэропорту Кабула
12:03С 1 октября Узбекистан вводит отличительные регистрационные номера для электромобилей
11:30Гани в Центральной Азии нет — МИД и посольство
10:48Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей
ВчераВ президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти