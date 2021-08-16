https://uz.sputniknews.ru/20210816/asadov-prizval-smi-ne-spekulirovat-na-temu-afganistana-20092859.html

Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана

Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана

Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T14:14+0500

2021-08-16T14:14+0500

2021-08-16T14:14+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид узбекистана

фейки

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В ходе очередного брифинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал ситуацию на границе с Афганистаном, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В частности, глава администрации главы государства призвал СМИ не спекулировать на тему неспокойствия в соседней республике. Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на официальные источники, в том числе МИД Узбекистана, где отвечают за внешнюю политику и афганскую проблематику в частности.Накануне Ашраф Гани заявил о своей готовности сложить с себя полномочия президента Афганистана и покинул страну. Где он находится в настоящий момент - неизвестно.Сформировано переходное правительство Афганистана, которое, как сообщалось ранее, возглавит бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/gani-v-tsentralnoy-azii-net---mid-i-posolstvo-20088964.html

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мид узбекистана, фейки, шерзод асадов