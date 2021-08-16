Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/asadov-prizval-smi-ne-spekulirovat-na-temu-afganistana-20092859.html
Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана
Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана
Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T14:14+0500
2021-08-16T14:14+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
фейки
шерзод асадов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1031/03/10310324_0:110:3249:1937_1920x0_80_0_0_9582cda5ecd0f22c459ba98d729df33d.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В ходе очередного брифинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал ситуацию на границе с Афганистаном, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.В частности, глава администрации главы государства призвал СМИ не спекулировать на тему неспокойствия в соседней республике. Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на официальные источники, в том числе МИД Узбекистана, где отвечают за внешнюю политику и афганскую проблематику в частности.Накануне Ашраф Гани заявил о своей готовности сложить с себя полномочия президента Афганистана и покинул страну. Где он находится в настоящий момент - неизвестно.Сформировано переходное правительство Афганистана, которое, как сообщалось ранее, возглавит бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/gani-v-tsentralnoy-azii-net---mid-i-posolstvo-20088964.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1031/03/10310324_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_69ad38344b97d695e8c312f166cb8ecc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мид узбекистана, фейки, шерзод асадов

Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана

14:14 16.08.2021
438
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкЖурналисты в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Журналисты в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Перейти в фотобанк
Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на официальные источники.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В ходе очередного брифинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал ситуацию на границе с Афганистаном, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, глава администрации главы государства призвал СМИ не спекулировать на тему неспокойствия в соседней республике.
В Афганистане все стремительно меняется, и мы соответственно стремимся полно освещать то, что там происходит и что происходит на соответствующих границах.
Пресс-секретарь президента Узбекистана, замглавы его администрации Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан
Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана
Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на официальные источники, в том числе МИД Узбекистана, где отвечают за внешнюю политику и афганскую проблематику в частности.
Президент Афганистана Ашраф Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Гани в Центральной Азии нет — МИД и посольство
11:30
789
Накануне Ашраф Гани заявил о своей готовности сложить с себя полномочия президента Афганистана и покинул страну. Где он находится в настоящий момент - неизвестно.
Сформировано переходное правительство Афганистана, которое, как сообщалось ранее, возглавит бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:56Как перейти к рыночной оценке недвижимости для ее налогообложения?
14:53Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета
14:45Куда улетел Ашраф Гани — версии и комментарии
14:14Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана
13:28Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"
12:44Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области
12:43Официальный представитель МИД России прокомментировала хаос в аэропорту Кабула
12:03С 1 октября Узбекистан вводит отличительные регистрационные номера для электромобилей
11:30Гани в Центральной Азии нет — МИД и посольство
10:48Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей
ВчераВ президентском дворце Афганистана договариваются о передаче власти
ВчераДелегация Узбекистана прибыла в Новосибирск для участия в АрМИ-2021
ВчераВ Ташкенте завершился финал турнира Zakovat-Gambit
ВчераПутин и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
ВчераАфганистан полностью под контролем талибов — Гани готов сложить полномочия
ВчераМощное землетрясение в Гаити унесло жизни более 300 человек
ВчераБилеты по некоторым направлениям внутри Узбекистана станут вдвое дешевле
ВчераРФ намерена созвать экстренное заседание СБ ООН по Афганистану
ВчераШомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"
ВчераПосле Лукашенко Литва сцепилась с Китаем: кто выпустил на волю тигра Европы