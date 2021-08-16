Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Асадов призвал СМИ не спекулировать на тему Афганистана
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© Sputnik / Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкЖурналисты в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© Sputnik / Evgeny Biyatov/
Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на официальные источники.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В ходе очередного брифинга пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов прокомментировал ситуацию на границе с Афганистаном, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В частности, глава администрации главы государства призвал СМИ не спекулировать на тему неспокойствия в соседней республике.
В Афганистане все стремительно меняется, и мы соответственно стремимся полно освещать то, что там происходит и что происходит на соответствующих границах.
Асадов обратился к журналистам с настоятельной просьбой не распространять недостоверную информацию, а при сборе данных ориентироваться исключительно на официальные источники, в том числе МИД Узбекистана, где отвечают за внешнюю политику и афганскую проблематику в частности.
Накануне Ашраф Гани заявил о своей готовности сложить с себя полномочия президента Афганистана и покинул страну. Где он находится в настоящий момент - неизвестно.
Сформировано переходное правительство Афганистана, которое, как сообщалось ранее, возглавит бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.