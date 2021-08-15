https://uz.sputniknews.ru/20210815/afganistan-polnostyu-pod-kontrolem-talibov---gani-gotov-slojit-polnomochiya-20085761.html

Афганистан полностью под контролем талибов* - Гани готов сложить полномочия

Афганистан полностью под контролем талибов* - Гани готов сложить полномочия

По предварительной информации, возглавит переходное правительство Афганистана бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад... 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T18:15+0500

2021-08-15T18:15+0500

2021-08-15T18:15+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

ашраф гани ахмадзай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19614703_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_e5c9b05a80a702e9614ada784a5adefe.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить с себя полномочия руководителя страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Arabiya."Процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце", - цитирует канал СМИ.Ранее боевики заявили о том, что вся территория Афганистана полностью находится под их контролем. При этом объявлено: иностранцам, находящимся в республике, необходимо покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения. Все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил, что радикалы не собираются атаковать Кабул. Переход власти пройдет мирно.При этом действующее правительство страны будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Возглавит же переходное правительство Афганистана бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.

https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, радикальное движение "талибан", ашраф гани ахмадзай