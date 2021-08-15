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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/afganistan-polnostyu-pod-kontrolem-talibov---gani-gotov-slojit-polnomochiya-20085761.html
Афганистан полностью под контролем талибов* - Гани готов сложить полномочия
Афганистан полностью под контролем талибов* - Гани готов сложить полномочия
По предварительной информации, возглавит переходное правительство Афганистана бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад... 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T18:15+0500
2021-08-15T18:15+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
радикальное движение "талибан"
ашраф гани ахмадзай
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить с себя полномочия руководителя страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Arabiya."Процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце", - цитирует канал СМИ.Ранее боевики заявили о том, что вся территория Афганистана полностью находится под их контролем. При этом объявлено: иностранцам, находящимся в республике, необходимо покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения. Все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил, что радикалы не собираются атаковать Кабул. Переход власти пройдет мирно.При этом действующее правительство страны будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Возглавит же переходное правительство Афганистана бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/bayden-rasporyadilsya-napravit-svoix-voennyx-v-afganistan-20082130.html
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афганистан, радикальное движение "талибан", ашраф гани ахмадзай

Афганистан полностью под контролем талибов* - Гани готов сложить полномочия

18:15 15.08.2021
524
© AP Photo / Fraidoon PooyaaВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Fraidoon Pooyaa
По предварительной информации, возглавит переходное правительство Афганистана бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить с себя полномочия руководителя страны, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Arabiya.
"Процесс передачи власти состоится сегодня в президентском дворце", - цитирует канал СМИ.
Ранее боевики заявили о том, что вся территория Афганистана полностью находится под их контролем. При этом объявлено: иностранцам, находящимся в республике, необходимо покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения.
Все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил, что радикалы не собираются атаковать Кабул. Переход власти пройдет мирно.
При этом действующее правительство страны будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. Возглавит же переходное правительство Афганистана бывший министр внутренних дел этой республики и экс-посол ИРА в ФРГ Али Ахмад Джалали.
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Байден распорядился направить своих военных в Афганистан
11:48
846
Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.
Ранее талибы взяли контроль над вторым и третьим по величине городами в стране - Кандагаром и Гератом.
010110
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