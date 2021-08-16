https://uz.sputniknews.ru/20210816/lukashenko-priglasil-na-otdyx-detey-iz-sirii-i-uzbekistana-20101528.html

Лукашенко пригласил на отдых детей из Сирии и Узбекистана

Лукашенко пригласил на отдых детей из Сирии и Узбекистана

В общей сложности 104 ребенка поедут в белорусский санаторий. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T21:25+0500

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общество

узбекистан

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санаторий

дети

детский отдых

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился организовать оздоровительный отдых детей из Сирии и Узбекистана, сообщили в пресс-службе администрации белорусского лидера.Средства уже выделены из резервного фонда президента страны. Маленькие гости будут отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". В программу включены также санаторно-оздоровительные часы на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах республики."Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа за рубежом", - говорится в сообщении на сайте президента.Белоруссия принимает с 2017 года на оздоровление детей из Сирии. Также республика принимала на оздоровление организованные группы детей из Китая и Японии.

https://uz.sputniknews.ru/20210310/belarus-nachnt-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-17663525.html

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