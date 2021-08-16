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Лукашенко пригласил на отдых детей из Сирии и Узбекистана
Лукашенко пригласил на отдых детей из Сирии и Узбекистана
В общей сложности 104 ребенка поедут в белорусский санаторий. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T21:25+0500
2021-08-16T21:25+0500
общество
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санаторий
дети
детский отдых
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился организовать оздоровительный отдых детей из Сирии и Узбекистана, сообщили в пресс-службе администрации белорусского лидера.Средства уже выделены из резервного фонда президента страны. Маленькие гости будут отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". В программу включены также санаторно-оздоровительные часы на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах республики."Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа за рубежом", - говорится в сообщении на сайте президента.Белоруссия принимает с 2017 года на оздоровление детей из Сирии. Также республика принимала на оздоровление организованные группы детей из Китая и Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210310/belarus-nachnt-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-17663525.html
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узбекистан, беларусь, санаторий, дети, детский отдых

Лукашенко пригласил на отдых детей из Сирии и Узбекистана

21:25 16.08.2021
863
© Нацбанк УзбекистанаАквапарк "Вавилон" в Самарканде
Аквапарк Вавилон в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Нацбанк Узбекистана
В общей сложности 104 ребенка поедут в белорусский санаторий. Такое распоряжение подписал Александр Лукашенко.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился организовать оздоровительный отдых детей из Сирии и Узбекистана, сообщили в пресс-службе администрации белорусского лидера.
Средства уже выделены из резервного фонда президента страны. Маленькие гости будут отдыхать в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". В программу включены также санаторно-оздоровительные часы на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах республики.
"Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа за рубежом", - говорится в сообщении на сайте президента.
Белоруссия принимает с 2017 года на оздоровление детей из Сирии. Также республика принимала на оздоровление организованные группы детей из Китая и Японии.
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