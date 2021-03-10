https://uz.sputniknews.ru/20210310/belarus-nachnt-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-17663525.html

Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма

Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма

Соглашение подписано в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T19:12+0500

2021-03-10T19:12+0500

2021-03-10T19:29+0500

туризм

соглашение

сотрудничество

беларусь

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0a/17663072_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_bafd2e294836dafbcb49c54026ea7ad5.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и Министерство спорта и туризма Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Узбектуризм. Узбекистан намерен сотрудничать с несколькими белорусскими вузами >>Документ был заверен в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.В туристическом ведомстве отмечают, что подписание соглашения придаст новый импульс двусторонним отношениям и укрепит договорно-правовую базу в сфере туризма.

беларусь

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

соглашение, сотрудничество, беларусь, узбекистан