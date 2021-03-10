Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и Министерство спорта и туризма Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Узбектуризм. Узбекистан намерен сотрудничать с несколькими белорусскими вузами >>Документ был заверен в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.В туристическом ведомстве отмечают, что подписание соглашения придаст новый импульс двусторонним отношениям и укрепит договорно-правовую базу в сфере туризма.
Документ был заверен в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
"Стороны договорились сотрудничать в продвижении туристических продуктов, обмене информацией и опытом работы в сфере туризма, организации инфотуров, подготовке кадров, поддержке различных видов туризма: оздоровительного, экологического, гастрономического, горного, культурно-археологического и агротуризма", - информируется в релизе.
В туристическом ведомстве отмечают, что подписание соглашения придаст новый импульс двусторонним отношениям и укрепит договорно-правовую базу в сфере туризма.