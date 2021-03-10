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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210310/belarus-nachnt-sotrudnichat-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-17663525.html
Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма
Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма
Соглашение подписано в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T19:12+0500
2021-03-10T19:29+0500
туризм
соглашение
сотрудничество
беларусь
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и Министерство спорта и туризма Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Узбектуризм. Узбекистан намерен сотрудничать с несколькими белорусскими вузами &gt;&gt;Документ был заверен в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.В туристическом ведомстве отмечают, что подписание соглашения придаст новый импульс двусторонним отношениям и укрепит договорно-правовую базу в сфере туризма.
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соглашение, сотрудничество, беларусь, узбекистан

Беларусь начнёт сотрудничать с Узбекистаном в сфере туризма

19:12 10.03.2021 (обновлено: 19:29 10.03.2021)
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© УзбектуризмУзбекистан и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Узбекистан и Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Узбектуризм
Соглашение подписано в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана и Министерство спорта и туризма Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Узбектуризм.
Узбекистан намерен сотрудничать с несколькими белорусскими вузами >>
Документ был заверен в ходе работы VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

"Стороны договорились сотрудничать в продвижении туристических продуктов, обмене информацией и опытом работы в сфере туризма, организации инфотуров, подготовке кадров, поддержке различных видов туризма: оздоровительного, экологического, гастрономического, горного, культурно-археологического и агротуризма", - информируется в релизе.

В туристическом ведомстве отмечают, что подписание соглашения придаст новый импульс двусторонним отношениям и укрепит договорно-правовую базу в сфере туризма.
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