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Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"
Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"
По данным Госкомстата, в первой половине 2021 года зарегистрировано более ста тысяч браков. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T13:28+0500
2021-08-16T13:28+0500
2021-08-16T13:41+0500
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В январе-июне 2021-го в Узбекистане вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше, сообщает пресс-служба Госкомстата в официальном Telegram-канале.Больше всего невест было в возрасте 20-39 лет – таких было около 84 тысяч. В возрасте до 20 лет вышли замуж около 32 тысяч девушек, и в возрастной категории 40-59 лет оказалось 2,8 тысячи женщин.Напомним, с 20 июля в стране действуют новые карантинные ограничения во время семейных мероприятий: в закрытых помещениях могут находиться не более 50 гостей, на открытом воздухе могут присутствовать 100 человек. На торжества допускаются только близкие родственники и иные члены семьи, проживающие на территории того же района.
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свадьба, госкомстат, статистика
Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"
13:28 16.08.2021 (обновлено: 13:41 16.08.2021)
По данным Госкомстата, в первой половине 2021 года зарегистрировано более ста тысяч браков.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В январе-июне 2021-го в Узбекистане вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше, сообщает пресс-служба Госкомстата в официальном Telegram-канале.
"По статистике Государственного комитета, в январе-июне 2021 года было зарегистрировано 118 988 браков. Из них — 152 женщины были в возрасте 60 лет и старше", — говорится в сообщении.
Больше всего невест было в возрасте 20-39 лет – таких было около 84 тысяч. В возрасте до 20 лет вышли замуж около 32 тысяч девушек, и в возрастной категории 40-59 лет оказалось 2,8 тысячи женщин.
Напомним, с 20 июля в стране действуют
новые карантинные ограничения во время семейных мероприятий: в закрытых помещениях могут находиться не более 50 гостей, на открытом воздухе могут присутствовать 100 человек. На торжества допускаются только близкие родственники и иные члены семьи, проживающие на территории того же района.