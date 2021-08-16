https://uz.sputniknews.ru/20210816/lyubvi-vse-vozrasty-pokorny-v-tashoblasti-vyshli-zamuj-150-jenschin-za-60-20092135.html

Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"

Любви все возрасты покорны: в Узбекистане вышли замуж 152 женщины "за 60"

По данным Госкомстата, в первой половине 2021 года зарегистрировано более ста тысяч браков. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T13:28+0500

2021-08-16T13:28+0500

2021-08-16T13:41+0500

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В январе-июне 2021-го в Узбекистане вышли замуж 152 женщины в возрасте 60 лет и старше, сообщает пресс-служба Госкомстата в официальном Telegram-канале.Больше всего невест было в возрасте 20-39 лет – таких было около 84 тысяч. В возрасте до 20 лет вышли замуж около 32 тысяч девушек, и в возрастной категории 40-59 лет оказалось 2,8 тысячи женщин.Напомним, с 20 июля в стране действуют новые карантинные ограничения во время семейных мероприятий: в закрытых помещениях могут находиться не более 50 гостей, на открытом воздухе могут присутствовать 100 человек. На торжества допускаются только близкие родственники и иные члены семьи, проживающие на территории того же района.

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свадьба, госкомстат, статистика