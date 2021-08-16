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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/minoborony-uzbekistana-proveryaet-fakt-padeniya-afganskogo-samoleta-20094212.html
Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета
Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета
На предполагаемое место аварии направлены специалисты министерства. Официальное заявление ведомства ожидается в ближайшее время. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T14:53+0500
2021-08-16T14:55+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
самолет
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Специалисты Министерства обороны выехали на место предполагаемого падения самолета афганских ВВС на юге Узбекистана для проверки факта аварии, сообщили Sputnik в военном ведомстве.Ранее в интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.* - организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html
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узбекистан, афганистан, самолет

Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета

14:53 16.08.2021 (обновлено: 14:55 16.08.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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На предполагаемое место аварии направлены специалисты министерства. Официальное заявление ведомства ожидается в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Специалисты Министерства обороны выехали на место предполагаемого падения самолета афганских ВВС на юге Узбекистана для проверки факта аварии, сообщили Sputnik в военном ведомстве.

"С места сейчас нам информация отправляется, в течение часа мы будем готовы опубликовать заявление на узбекском и на русском", - пояснил начальник департамента информации и массовых коммуникаций при Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров.

Ранее в интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.
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Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.
* - организация, запрещенная в РФ и других странах
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