https://uz.sputniknews.ru/20210816/minoborony-uzbekistana-proveryaet-fakt-padeniya-afganskogo-samoleta-20094212.html
Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета
Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета
На предполагаемое место аварии направлены специалисты министерства. Официальное заявление ведомства ожидается в ближайшее время. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T14:53+0500
2021-08-16T14:53+0500
2021-08-16T14:55+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/811/80/8118047_0:186:2907:1821_1920x0_80_0_0_33ccf7b5976bb3a5cb46b4bbd531a004.jpg
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Специалисты Министерства обороны выехали на место предполагаемого падения самолета афганских ВВС на юге Узбекистана для проверки факта аварии, сообщили Sputnik в военном ведомстве.Ранее в интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.* - организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/811/80/8118047_428:0:2907:1859_1920x0_80_0_0_ca8a0b46bf5a78cfddfdcf89f9a802ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, афганистан, самолет
Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета
14:53 16.08.2021 (обновлено: 14:55 16.08.2021)
На предполагаемое место аварии направлены специалисты министерства. Официальное заявление ведомства ожидается в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Специалисты Министерства обороны выехали на место предполагаемого падения самолета афганских ВВС на юге Узбекистана для проверки факта аварии, сообщили Sputnik в военном ведомстве.
"С места сейчас нам информация отправляется, в течение часа мы будем готовы опубликовать заявление на узбекском и на русском", - пояснил начальник департамента информации и массовых коммуникаций при Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров.
Ранее в интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.
* - организация, запрещенная в РФ и других странах