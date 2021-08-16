https://uz.sputniknews.ru/20210816/minoborony-uzbekistana-proveryaet-fakt-padeniya-afganskogo-samoleta-20094212.html

Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета

Минобороны Узбекистана проверяет факт падения афганского самолета

На предполагаемое место аварии направлены специалисты министерства. Официальное заявление ведомства ожидается в ближайшее время. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T14:53+0500

2021-08-16T14:53+0500

2021-08-16T14:55+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/811/80/8118047_0:186:2907:1821_1920x0_80_0_0_33ccf7b5976bb3a5cb46b4bbd531a004.jpg

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Специалисты Министерства обороны выехали на место предполагаемого падения самолета афганских ВВС на юге Узбекистана для проверки факта аварии, сообщили Sputnik в военном ведомстве.Ранее в интернете распространились фотографии и видео разбившегося самолета. Предполагается, что воздушное судно принадлежало ВВС Афганистана. В сопровождающем тексте говорится, что самолет разбился накануне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области, пострадал один афганский военнослужащий.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. Сообщается об эвакуации сотрудников иностранных организаций и миссий из страны воздушным транспортом.* - организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, самолет