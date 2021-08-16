https://uz.sputniknews.ru/20210816/pervoe-intervyu-shavkata-mirziyoeva-budet-opublikovano-zavtra-v-smi-20095405.html

Первое интервью Шавката Мирзиёева будет опубликовано завтра в СМИ

Первое интервью Шавката Мирзиёева будет опубликовано завтра в СМИ

Интервью будет интересно как узбекистанцам, так и зарубежным экспертам, считает Шерзод Асадов. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T15:37+0500

2021-08-16T15:37+0500

2021-08-16T15:49+0500

политика

интервью

президент узбекистана

шерзод асадов

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Узбекистана впервые дал большое интервью местному изданию. Материал выйдет в свет завтра в газете "Янги Узбекистон".Лидер республики рассказал об итогах пяти последних лет развития республики. Проинформировал о внутренней и внешней политике государства и текущих приоритетах.Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, который проинформировал о планах Шавката Мирзиёева на ближайшую неделю.В течение семи дней президент проведет совещание, на которых будет рассмотрен процесс трансформации региональных предприятий электросетей, обсудит со специалистами сферы вопрос повышения качества учебно-воспитательного процесса, а также обсудит задачи в сфере учета земли.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

интервью, президент узбекистана, шерзод асадов