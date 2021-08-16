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Первое интервью Шавката Мирзиёева будет опубликовано завтра в СМИ
Первое интервью Шавката Мирзиёева будет опубликовано завтра в СМИ
Интервью будет интересно как узбекистанцам, так и зарубежным экспертам, считает Шерзод Асадов. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T15:37+0500
2021-08-16T15:49+0500
политика
интервью
президент узбекистана
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Узбекистана впервые дал большое интервью местному изданию. Материал выйдет в свет завтра в газете "Янги Узбекистон".Лидер республики рассказал об итогах пяти последних лет развития республики. Проинформировал о внутренней и внешней политике государства и текущих приоритетах.Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, который проинформировал о планах Шавката Мирзиёева на ближайшую неделю.В течение семи дней президент проведет совещание, на которых будет рассмотрен процесс трансформации региональных предприятий электросетей, обсудит со специалистами сферы вопрос повышения качества учебно-воспитательного процесса, а также обсудит задачи в сфере учета земли.
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интервью, президент узбекистана, шерзод асадов

Первое интервью Шавката Мирзиёева будет опубликовано завтра в СМИ

15:37 16.08.2021 (обновлено: 15:49 16.08.2021)
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© Sputnik / fragolerosseЗарубежная пресса
Зарубежная пресса - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / fragolerosse
Интервью будет интересно как узбекистанцам, так и зарубежным экспертам, считает Шерзод Асадов.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Президент Узбекистана впервые дал большое интервью местному изданию. Материал выйдет в свет завтра в газете "Янги Узбекистон".
Лидер республики рассказал об итогах пяти последних лет развития республики. Проинформировал о внутренней и внешней политике государства и текущих приоритетах.
Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, который проинформировал о планах Шавката Мирзиёева на ближайшую неделю.
В течение семи дней президент проведет совещание, на которых будет рассмотрен процесс трансформации региональных предприятий электросетей, обсудит со специалистами сферы вопрос повышения качества учебно-воспитательного процесса, а также обсудит задачи в сфере учета земли.
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