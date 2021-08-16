https://uz.sputniknews.ru/20210816/pochti-50-chelovek-otravilis-morojenym-v-tashkentskoy-oblasti-20091500.html

Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области

Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области

Некачественный продукт произведен частным предпринимателем. Ведется расследование. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T12:44+0500

2021-08-16T12:44+0500

2021-08-16T13:27+0500

общество

происшествия

ташкентская область

отравление

алмалык

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В больницы Ташкентской области обратились 49 человек с признаками отравления, сообщает хокимият Алмалыка в Telegram-канале.Как выяснилось, причиной отравления стало мороженое, произведенное частным предпринимателем. На сегодняшний день 31 пациент выписан, 18 человек все еще находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ведется эпидемиологическое расследование.По словам руководителя информационной службы Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарного законодательства. Нарушителю грозит наказание от штрафа 50-100 БРВ до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось об отравлении 30 воспитанников детского сада в Аккурганском районе Ташкентской области. Предварительный диагноз – "ботулизм". Окончательный диагноз будет известен после получения результатов бактериологических проб.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/kolichestvo-detey-otravivshixsya-v-doo-v-tashkentskoy-oblasti-vyroslo-do-30-20075293.html

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происшествия, ташкентская область, отравление, алмалык