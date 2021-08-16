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Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области
Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области
Некачественный продукт произведен частным предпринимателем. Ведется расследование. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T12:44+0500
2021-08-16T13:27+0500
общество
происшествия
ташкентская область
отравление
алмалык
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В больницы Ташкентской области обратились 49 человек с признаками отравления, сообщает хокимият Алмалыка в Telegram-канале.Как выяснилось, причиной отравления стало мороженое, произведенное частным предпринимателем. На сегодняшний день 31 пациент выписан, 18 человек все еще находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ведется эпидемиологическое расследование.По словам руководителя информационной службы Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарного законодательства. Нарушителю грозит наказание от штрафа 50-100 БРВ до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось об отравлении 30 воспитанников детского сада в Аккурганском районе Ташкентской области. Предварительный диагноз – "ботулизм". Окончательный диагноз будет известен после получения результатов бактериологических проб.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/kolichestvo-detey-otravivshixsya-v-doo-v-tashkentskoy-oblasti-vyroslo-do-30-20075293.html
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происшествия, ташкентская область, отравление, алмалык

Почти 50 человек отравились мороженым в Ташкентской области

12:44 16.08.2021 (обновлено: 13:27 16.08.2021)
1344
© Sputnik / Максим БлиновМороженое в стаканчике
Мороженое в стаканчике - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Некачественный продукт произведен частным предпринимателем. Ведется расследование.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В больницы Ташкентской области обратились 49 человек с признаками отравления, сообщает хокимият Алмалыка в Telegram-канале.
Как выяснилось, причиной отравления стало мороженое, произведенное частным предпринимателем. На сегодняшний день 31 пациент выписан, 18 человек все еще находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести. Ведется эпидемиологическое расследование.
По словам руководителя информационной службы Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарного законодательства. Нарушителю грозит наказание от штрафа 50-100 БРВ до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось об отравлении 30 воспитанников детского сада в Аккурганском районе Ташкентской области. Предварительный диагноз – "ботулизм". Окончательный диагноз будет известен после получения результатов бактериологических проб.
Детский сад Erudit Kids Planet в Нурафшане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
Общество
Количество детей, отравившихся в ДОО в Ташкентской области, выросло до 30
14 августа, 12:49
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