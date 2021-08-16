https://uz.sputniknews.ru/20210816/svetlyy-i-mudryy-chelovek-musulmane-rossii-vspominayut-muftiya-usmonxona-alimova-20095615.html

"Светлый и мудрый человек": мусульмане России вспоминают муфтия Усмонхона Алимова

"Светлый и мудрый человек": мусульмане России вспоминают муфтия Усмонхона Алимова

В Иштихонском районе Самаркандской области проходит прощание с председателем Управления мусульман Узбекистана муфтием Усмонхоном Алимовым. О видном религиозном... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T15:45+0500

2021-08-16T15:45+0500

2021-08-16T15:53+0500

общество

узбекистан

религия

ислам

усман хазрат алимов

рушан аббясов

муфтий

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов скончался после тяжелой болезни. Ранее он проходил лечение в московской клинике, но спасти жизнь священнослужителя не удалось. В понедельник, 16 августа, на его родине в Самаркандской области проходит церемония прощания."В первую очередь мы выражаем наши глубокие соболезнования. Уважаемый муфтий Узбекистана шейх Усмонхон Алимов был авторитетным религиозным деятелем. Он выпускник известного медресе Мир-Араб, которое было единственной кузницей кадров на постсоветском пространстве. Он не оставил свою учебу, продолжил обучение в Ташкентском исламском институте им. Имама аль-Бухари, а также в арабских странах. Это был светлый, очень мудрый человек", — говорит Рушан Аббясов.По его словам, между Узбекистаном и Россией, а также религиозными деятелями обеих стран всегда было тесное сотрудничество. В частности, муфтий Усмонхон Алимов активно принимал участие в Международной исламской конференции.По словам Аббясова, самым важным совместным проектом стал "Духовный шелковый путь". Председатель Духовного управления мусульман России напомнил, что это международная платформа объединила мусульман стран СНГ. Проект инициирован Советом муфтиев России в тесном сотрудничестве с мусульманскими организациями стран, через территории которых проходил Великий шелковый путь.По его словам, муфтий Узбекистана прилагал большие усилия в развитии официального ислама, и Аббясов лично следил за его работой. Он отмечает, что Усмонхон Алимов поддерживал теплые отношения с духовным лидером Мусульман России муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Они неоднократно обсуждали совместные проекты, в частности, в книгоиздании. Однако особое внимание духовные лидеры уделяли обсуждению развития зиерат-туризма.Напомним, председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усмонхон Алимов лечился в московской клинике от пневмонии и пытался побороть сосудистое заболевание, обострившееся на этом фоне. Однако 15 августа видный религиозный деятель скончался.Дом Усмонхона Алимова посетил президент Шавкат Мирзиёев и выразил соболезнования родным и близким муфтия.Соболезнования родным и близким Алимова, а также всему народу Узбекистана выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Я тоже неоднократно встречался с Усмонхоном Алимовым. Мы виделись с ним не только в Грозном, но и в Узбекистане. Во время моей поездки в Ташкент он очень тепло меня встретил, оказал гостеприимство на самом высоком уровне, вспоминал и рассказывал о годах учёбы вместе с Ахматом-Хаджи. Это был очень мудрый, благочестивый и скромный человек", - передает слова Кадырова пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.Глава Чеченской Республики также напомнил, что Шейха Усмонхона Алимова знали и уважали во всем мусульманском мире. Он посвятил свою жизнь изучению и распространению религии Ислам.Похороны Усмонхона Алимова пройдут в Иштихонском районе Самаркандской области, где родился муфтий.

https://uz.sputniknews.ru/20210815/skonchalsya-glavnyy-muftiy-uzbekistana-20082359.html

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узбекистан, религия, ислам, усман хазрат алимов, рушан аббясов, муфтий