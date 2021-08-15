Общество
Скончался главный муфтий Узбекистана
11:51 15.08.2021 (обновлено: 12:09 15.08.2021)
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В ведомстве выразили соболезнования родным, близким и всем верующим в связи с кончиной священослужителя.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана сообщили скорбную весть. После тяжелой болезни скончался главный муфтий республики Усмонхон Темирхан оглу Алимов. Ему был 71 год.
Три дня назад в ведомстве заявляли, что состояние его здоровья хоть и не позволяло священнослужителю вернуться к выполнению профессиональных обязанностей, но стабильно. Он лечился в московской клинике от пневмонии и сосудистого заболевания, обострившегося на этом фоне.
Три дня назад в ведомстве заявляли, что состояние его здоровья хоть и не позволяло священнослужителю вернуться к выполнению профессиональных обязанностей, но стабильно. Он лечился в московской клинике от пневмонии и сосудистого заболевания, обострившегося на этом фоне.
"Да простит Аллах муфтия, исцелит его веру и сопроводит его праведные дела. Пусть Он сделает будущую жизнь процветающей и сделает их жилище раем", - говорится в сообщении Управления мусульман.
В ведомстве выразили соболезнования родным, близким и всем верующим в связи с кончиной священослужителя.
Месяц назад в Управлении мусульман Узбекистана опровергли слухи об ухудшении здоровья муфтия. Однако спустя всего пять дней в ведомстве подтвердили сведения о том, что у Алимова действительно проблемы с легкими и сосудами.