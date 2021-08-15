https://uz.sputniknews.ru/20210815/skonchalsya-glavnyy-muftiy-uzbekistana-20082359.html

Скончался главный муфтий Узбекистана

Скончался главный муфтий Узбекистана

В ведомстве выразили соболезнования родным, близким и всем верующим в связи с кончиной священослужителя. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

скончался

муфтий

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В Управлении мусульман Узбекистана сообщили скорбную весть. После тяжелой болезни скончался главный муфтий республики Усмонхон Темирхан оглу Алимов. Ему был 71 год.Три дня назад в ведомстве заявляли, что состояние его здоровья хоть и не позволяло священнослужителю вернуться к выполнению профессиональных обязанностей, но стабильно. Он лечился в московской клинике от пневмонии и сосудистого заболевания, обострившегося на этом фоне. В ведомстве выразили соболезнования родным, близким и всем верующим в связи с кончиной священослужителя.Месяц назад в Управлении мусульман Узбекистана опровергли слухи об ухудшении здоровья муфтия. Однако спустя всего пять дней в ведомстве подтвердили сведения о том, что у Алимова действительно проблемы с легкими и сосудами.

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скончался, муфтий