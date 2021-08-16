https://uz.sputniknews.ru/20210816/uzbekistantsam-podarili-kanikuly-v-chest-30-letiya-nezavisimosti-20100512.html

Узбекистанцам подарили каникулы в честь 30-летия независимости

Узбекистанцам подарили каникулы в честь 30-летия независимости

Сотрудники ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

выходные

день независимости

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. К празднику независимости узбекистанцам решили устроить подарок - жители республики смогут отдохнуть пять дней подряд. Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, сотрудники ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября.Выходными объявлены:Подарок к празднику подготовили и в АО "Uzbekistan Airways": цены билетов для всех пассажиров на рейсы внутри Узбекистана станут дешевле с 1 по 5 сентября 2021 года. В этот период объявлены скидки от 30% до 50%.

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узбекистан, выходные, день независимости