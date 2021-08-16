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Узбекистанцам подарили каникулы в честь 30-летия независимости
Узбекистанцам подарили каникулы в честь 30-летия независимости
Сотрудники ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября. 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T20:14+0500
2021-08-16T20:14+0500
2021-08-16T20:15+0500
общество
узбекистан
выходные
день независимости
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. К празднику независимости узбекистанцам решили устроить подарок - жители республики смогут отдохнуть пять дней подряд. Соответствующий указ подписал глава государства. Согласно документу, сотрудники ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября.Выходными объявлены:Подарок к празднику подготовили и в АО "Uzbekistan Airways": цены билетов для всех пассажиров на рейсы внутри Узбекистана станут дешевле с 1 по 5 сентября 2021 года. В этот период объявлены скидки от 30% до 50%.
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узбекистан, выходные, день независимости
Узбекистанцам подарили каникулы в честь 30-летия независимости
20:14 16.08.2021 (обновлено: 20:15 16.08.2021)
Сотрудники ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik.
К празднику независимости узбекистанцам решили устроить подарок - жители республики смогут отдохнуть пять дней подряд. Соответствующий указ
подписал глава государства.
Согласно документу, сотрудники ведомств, предприятий и организаций, вне зависимости от количества рабочих дней в неделю, будут отдыхать с 1 по 5 сентября.
1 сентября (среда) - День Независимости, выходной день;
2 сентября (четверг) - дополнительный выходной;
3 сентября (пятница) - дополнительный выходной;
4 сентября (суббота) - выходной день (для всех, независимо от типа рабочей недели);
5 сентября (воскресенье) выходной.
Подарок к празднику подготовили
и в АО "Uzbekistan Airways": цены билетов для всех пассажиров на рейсы внутри Узбекистана станут дешевле с 1 по 5 сентября 2021 года. В этот период объявлены скидки от 30% до 50%.