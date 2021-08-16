https://uz.sputniknews.ru/20210816/voennye-djipy-i-vystrely-za-rekoy-obstanovka-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-20100331.html

Военные джипы и выстрелы за рекой: обстановка на узбекско-афганской границе — видео

Военные джипы и выстрелы за рекой: обстановка на узбекско-афганской границе — видео

В Афганистане к власти пришел "Талибан"* (организация признана экстремисткой и запрещена в РФ). Соседние страны ЦА обеспокоены положением дел, тем более, что... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T20:08+0500

2021-08-16T20:08+0500

2021-08-16T20:08+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. На узбекско-афганской границе ситуация стабильная, но меры безопасности усилены в связи обострением обстановки в соседнем Афганистане.Так въехать через погранпост Термез могут только обладатели бизнес-виз, новые пока не выдаются, а также граждане Узбекистана, по разным причинам находившиеся в ИРА и желающие вернуться на родину.Особых мер безопасности в самом городе или в окрестностях не наблюдается, но аэропорт Термеза усиленно патрулируют, в том числе есть военные.Что касается жителей окрестных кишлаков, то они пока спокойно относятся к происходящему, но признаются, что в субботу ночью были слышны выстрелы, похожие на артиллерийские, по ту сторону Амударьи - в Хайратоне.Пока официальный Ташкент не заявлял о готовности принять беженцев из Афганистана. Те несколько десятков военных и гражданских, кто в ночь на воскресенье пытался перейти Мост дружбы, были возвращены обратно. Между тем, появляются сообщения о нескольких попытках со стороны афганцев укрыться в соседней республике. Накануне двое военных летчиков разбились на небольшом самолете в Сурхандарьинской области, также есть сообщения о группе граждан, пересекших границу на вертолете. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.В воскресенье, 15 августа, талибы вошли в Кабул и объявили, что контролируют почти всю территорию страны. После нескольких часов переговоров бывший президент страны Ашраф Гани заявил о сложении с себя полномочий и покинул страну. Его нынешнее местоположение достоверно неизвестно, но в посольстве Афганистана в Ташкенте уже опровергли информацию, что Гани находится в Узбекистане. * — Организация признана экстремистской и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/afganskiy-samolet-byl-sbit-uzbekskim-pvo--minoborony-20099177.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, термез