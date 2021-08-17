Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/shavkat-mirziyoev-obyasnil-pochemu-uzbekistanu-vajen-mir-v-afganistane-20115114.html
Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T17:35+0500
2021-08-17T17:35+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
шавкат мирзиёев
афганистан
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20097842_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_04e337a4a8b63279b7f4ca468ab518e0.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раскрыл позицию республики по афганской проблематике. По словам главы государства, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в Афганистане. Об этом шла речь в первом интервью президента газете "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Фонда поддержки масс-медиа.Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками. Добрососедство, стратегическое партнерство и взаимное доверие являются приоритетами внешней политики страны.При этом динамично развиваются многогранные и взаимовыгодные связи с Россией, Китаем, США, Турцией, Германией, Францией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами. Как близкий сосед Афганистана, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране, отметил Мирзиёев.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После установления контроля над Кабулом 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20097842_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_fa328ca53f38a52584c67826dbbb85ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, мир

Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане

17:35 17.08.2021
500
© AP Photo / Rahmat GulСамолет афганских ВВС
Самолет афганских ВВС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раскрыл позицию республики по афганской проблематике. По словам главы государства, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в Афганистане. Об этом шла речь в первом интервью президента газете "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Фонда поддержки масс-медиа.
Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками. Добрососедство, стратегическое партнерство и взаимное доверие являются приоритетами внешней политики страны.
При этом динамично развиваются многогранные и взаимовыгодные связи с Россией, Китаем, США, Турцией, Германией, Францией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.
Как близкий сосед Афганистана, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране, отметил Мирзиёев.
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами
12:30
3157
9
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После установления контроля над Кабулом 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:25Что осталось в Афганистане после СССР - видео
17:52Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
17:35Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
17:30В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент
17:01Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей
16:34Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата
15:54Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео
15:34Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
15:25Второй самолет ВВС Германии вылетел из Кабула в Ташкент — СМИ
14:48Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров
14:13Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом
13:44К Земле мчится потенциально опасный астероид
13:22АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID
13:14Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов
13:12Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество
12:49Обращение Януковича к украинцам
12:35Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео
12:30В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами
12:20Минюст ждет на работу тысячу юристов
11:34Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео