https://uz.sputniknews.ru/20210817/shavkat-mirziyoev-obyasnil-pochemu-uzbekistanu-vajen-mir-v-afganistane-20115114.html
Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T17:35+0500
2021-08-17T17:35+0500
2021-08-17T17:35+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
шавкат мирзиёев
афганистан
мир
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раскрыл позицию республики по афганской проблематике. По словам главы государства, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в Афганистане. Об этом шла речь в первом интервью президента газете "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Фонда поддержки масс-медиа.Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками. Добрососедство, стратегическое партнерство и взаимное доверие являются приоритетами внешней политики страны.При этом динамично развиваются многогранные и взаимовыгодные связи с Россией, Китаем, США, Турцией, Германией, Францией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами. Как близкий сосед Афганистана, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране, отметил Мирзиёев.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После установления контроля над Кабулом 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, мир
Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раскрыл позицию республики по афганской проблематике. По словам главы государства, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в Афганистане. Об этом шла речь в первом интервью президента газете "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Фонда поддержки масс-медиа.
Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками. Добрососедство, стратегическое партнерство и взаимное доверие являются приоритетами внешней политики страны.
При этом динамично развиваются многогранные и взаимовыгодные связи с Россией, Китаем, США, Турцией, Германией, Францией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами.
Как близкий сосед Афганистана, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране, отметил Мирзиёев.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После установления контроля над Кабулом 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран