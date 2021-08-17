https://uz.sputniknews.ru/20210817/shavkat-mirziyoev-obyasnil-pochemu-uzbekistanu-vajen-mir-v-afganistane-20115114.html

Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане

Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане

Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T17:35+0500

2021-08-17T17:35+0500

2021-08-17T17:35+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

шавкат мирзиёев

афганистан

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20097842_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_04e337a4a8b63279b7f4ca468ab518e0.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раскрыл позицию республики по афганской проблематике. По словам главы государства, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в Афганистане. Об этом шла речь в первом интервью президента газете "Янги Узбекистон", сообщает пресс-служба Фонда поддержки масс-медиа.Лидер страны подчеркнул, что концепция внешней политики государства совершенствуется, особое внимание уделяется укреплению отношений с центральноазиатскими республиками. Добрососедство, стратегическое партнерство и взаимное доверие являются приоритетами внешней политики страны.При этом динамично развиваются многогранные и взаимовыгодные связи с Россией, Китаем, США, Турцией, Германией, Францией, Великобританией, Южной Кореей, Японией, Индией, Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами. Как близкий сосед Афганистана, Узбекистан заинтересован в скорейшем установлении мира и стабильности в этой стране, отметил Мирзиёев.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После установления контроля над Кабулом 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, мир