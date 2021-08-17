https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*
Любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T12:30+0500
2021-08-17T12:30+0500
2021-08-17T12:32+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
мид узбекистана
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20090775_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6269afef274f715aeb38a956cb78bc13.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в соседнем Афганистане и поддерживает стремление внутри Афганистана сформировать инклюзивное правительство. С таким заявлением выступил МИД республики.Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на достижение мира в рамках межафганских переговоров в Дохе с тем, чтобы транзит власти был осуществлен на основе консенсуса и с учетом общепринятых норм международного права.Только при таком раскладе можно достичь национального согласия и создать условия для становления сильного и дееспособного государства, считают в МИД Узбекистана."Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как было сказано ранее, дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.Республика продолжает поддерживать тесные контакты с представителями движения "Талибан"* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.При этом в МИД заявили, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.Накануне Генпрокуратура республики сообщала о том, что в выходные 14-15 августа в аэропорту Термеза были принудительно приземлены афганские военные самолеты и вертолеты. Речь шла о 585 вооруженных военнослужащих, находившихся на борту и пытавшихся незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.Однако позднее ведомство опровергло свое заявление, назвав его "неуточненной информацией".* – члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210816/asadov-prizval-smi-ne-spekulirovat-na-temu-afganistana-20092859.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20090775_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cdab93792fe24b6c0ee562a680dc28f8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, мид узбекистана, граница
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*
12:30 17.08.2021 (обновлено: 12:32 17.08.2021)
Любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в соседнем Афганистане и поддерживает стремление внутри Афганистана сформировать инклюзивное правительство. С таким заявлением выступил
МИД республики.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на достижение мира в рамках межафганских переговоров в Дохе с тем, чтобы транзит власти был осуществлен на основе консенсуса и с учетом общепринятых норм международного права.
Только при таком раскладе можно достичь национального согласия и создать условия для становления сильного и дееспособного государства, считают в МИД Узбекистана.
"Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как было сказано
ранее, дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.
Республика продолжает поддерживать тесные контакты с представителями движения "Талибан"* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.
При этом в МИД заявили, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.
Накануне Генпрокуратура республики сообщала
о том, что в выходные 14-15 августа в аэропорту Термеза были принудительно приземлены афганские военные самолеты и вертолеты. Речь шла о 585 вооруженных военнослужащих, находившихся на борту и пытавшихся незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.
Однако позднее ведомство опровергло
свое заявление, назвав его "неуточненной информацией".
* – члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран