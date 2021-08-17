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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*
Любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T12:30+0500
2021-08-17T12:32+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
мид узбекистана
граница
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в соседнем Афганистане и поддерживает стремление внутри Афганистана сформировать инклюзивное правительство. С таким заявлением выступил МИД республики.Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на достижение мира в рамках межафганских переговоров в Дохе с тем, чтобы транзит власти был осуществлен на основе консенсуса и с учетом общепринятых норм международного права.Только при таком раскладе можно достичь национального согласия и создать условия для становления сильного и дееспособного государства, считают в МИД Узбекистана."Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как было сказано ранее, дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.Республика продолжает поддерживать тесные контакты с представителями движения "Талибан"* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.При этом в МИД заявили, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.Накануне Генпрокуратура республики сообщала о том, что в выходные 14-15 августа в аэропорту Термеза были принудительно приземлены афганские военные самолеты и вертолеты. Речь шла о 585 вооруженных военнослужащих, находившихся на борту и пытавшихся незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.Однако позднее ведомство опровергло свое заявление, назвав его "неуточненной информацией".* – члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210816/asadov-prizval-smi-ne-spekulirovat-na-temu-afganistana-20092859.html
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афганистан, мид узбекистана, граница

В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*

12:30 17.08.2021 (обновлено: 12:32 17.08.2021)
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© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики движения Талибан (Запрещено в РФ)
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в соседнем Афганистане и поддерживает стремление внутри Афганистана сформировать инклюзивное правительство. С таким заявлением выступил МИД республики.
Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на достижение мира в рамках межафганских переговоров в Дохе с тем, чтобы транзит власти был осуществлен на основе консенсуса и с учетом общепринятых норм международного права.
Только при таком раскладе можно достичь национального согласия и создать условия для становления сильного и дееспособного государства, считают в МИД Узбекистана.
"Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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Как было сказано ранее, дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.
Республика продолжает поддерживать тесные контакты с представителями движения "Талибан"* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.
При этом в МИД заявили, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.
Накануне Генпрокуратура республики сообщала о том, что в выходные 14-15 августа в аэропорту Термеза были принудительно приземлены афганские военные самолеты и вертолеты. Речь шла о 585 вооруженных военнослужащих, находившихся на борту и пытавшихся незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.
Однако позднее ведомство опровергло свое заявление, назвав его "неуточненной информацией".
* – члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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