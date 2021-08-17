https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html

В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*

В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами*

Любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T12:30+0500

2021-08-17T12:30+0500

2021-08-17T12:32+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

мид узбекистана

граница

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Узбекистан внимательно следит за развитием ситуации в соседнем Афганистане и поддерживает стремление внутри Афганистана сформировать инклюзивное правительство. С таким заявлением выступил МИД республики.Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на достижение мира в рамках межафганских переговоров в Дохе с тем, чтобы транзит власти был осуществлен на основе консенсуса и с учетом общепринятых норм международного права.Только при таком раскладе можно достичь национального согласия и создать условия для становления сильного и дееспособного государства, считают в МИД Узбекистана."Узбекская сторона твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном и принципам невмешательства во внутренние дела соседней страны", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как было сказано ранее, дипломатические миссии Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.Республика продолжает поддерживать тесные контакты с представителями движения "Талибан"* по вопросам обеспечения охраны границ и сохранения спокойствия в приграничной зоне.При этом в МИД заявили, что любые попытки нарушения государственной границы будут жестко пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.Накануне Генпрокуратура республики сообщала о том, что в выходные 14-15 августа в аэропорту Термеза были принудительно приземлены афганские военные самолеты и вертолеты. Речь шла о 585 вооруженных военнослужащих, находившихся на борту и пытавшихся незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.Однако позднее ведомство опровергло свое заявление, назвав его "неуточненной информацией".* – члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210816/asadov-prizval-smi-ne-spekulirovat-na-temu-afganistana-20092859.html

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