https://uz.sputniknews.ru/20210817/uzbekneftegaz-vzyala-na-sebya-rasxody-na-lechenie-svoix-sotrudnikov-ot-covid-20110853.html

АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID

АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID

Вместе с тем в АО приступили к вакцинации работников: 24 тысячи человек уже получили первый компонент прививки от коронавируса. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T13:22+0500

2021-08-17T13:22+0500

2021-08-17T13:25+0500

общество

лечение

больница

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" построила отдельную больницу для лечения своих сотрудников от коронавируса. Она находится в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщили пресс-службе АО. Аналогичные условия для лечения болезни созданы и при Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Там также организована бесперебойная работа клиники, ее оснастили современным медицинским оборудованием для лечения "тяжелых" пациентов.Для лечения сотрудников трех крупных нефтебаз в Ташкентской области также сооружен специальный санаторий.Во всех этих клиниках работают квалифицированные инфекционисты. Расходы оплачивает компания "Узбекнефтегаз".Вместе с тем в АО приступили к вакцинации работников: 24 тысячи человек уже получили первый компонент прививки от коронавируса.

https://uz.sputniknews.ru/20210727/deputat-razyasnil-popravki-v-trudovoy-kodeks-o-nayme-vaktsinirovannyx-sotrudnikov-19842651.html

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лечение, больница, коронавирус covid-19