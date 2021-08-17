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АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID
АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID
Вместе с тем в АО приступили к вакцинации работников: 24 тысячи человек уже получили первый компонент прививки от коронавируса. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T13:22+0500
2021-08-17T13:25+0500
общество
лечение
больница
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" построила отдельную больницу для лечения своих сотрудников от коронавируса. Она находится в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщили пресс-службе АО. Аналогичные условия для лечения болезни созданы и при Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Там также организована бесперебойная работа клиники, ее оснастили современным медицинским оборудованием для лечения "тяжелых" пациентов.Для лечения сотрудников трех крупных нефтебаз в Ташкентской области также сооружен специальный санаторий.Во всех этих клиниках работают квалифицированные инфекционисты. Расходы оплачивает компания "Узбекнефтегаз".Вместе с тем в АО приступили к вакцинации работников: 24 тысячи человек уже получили первый компонент прививки от коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210727/deputat-razyasnil-popravki-v-trudovoy-kodeks-o-nayme-vaktsinirovannyx-sotrudnikov-19842651.html
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лечение, больница, коронавирус covid-19

АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID

13:22 17.08.2021 (обновлено: 13:25 17.08.2021)
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© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз""Узбекнефтегаз" взяла на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID
Узбекнефтегаз взяла на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Вместе с тем в АО приступили к вакцинации работников: 24 тысячи человек уже получили первый компонент прививки от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" построила отдельную больницу для лечения своих сотрудников от коронавируса. Она находится в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщили пресс-службе АО.
Аналогичные условия для лечения болезни созданы и при Бухарском нефтеперерабатывающем заводе. Там также организована бесперебойная работа клиники, ее оснастили современным медицинским оборудованием для лечения "тяжелых" пациентов.
Для лечения сотрудников трех крупных нефтебаз в Ташкентской области также сооружен специальный санаторий.
Во всех этих клиниках работают квалифицированные инфекционисты. Расходы оплачивает компания "Узбекнефтегаз".
Вместе с тем в АО приступили к вакцинации работников: 24 тысячи человек уже получили первый компонент прививки от коронавируса.
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