Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%

ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении пенсий, пособий, стипендий и заработной платы. Выплаты бюджетникам с 1 сентября вырастут в среднем на 10%. Подрастут также минимальная зарплата и базовая расчетная величина.Ранее президент также "подарил" узбекистанцам в честь 30-летия независимости страны дополнительные выходные дни. Согласно указу главы государства, отдыхать граждане будут пять дней подряд, с 1 по 5 сентября.Последняя индексация пенсий и пособий проводилась с 1 июля, а минимальной зарплаты и БРВ – с 1 февраля.
В Узбекистане с 1 сентября вырастет сумма базового расчета, а также пенсии и пособия.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении пенсий, пособий, стипендий и заработной платы. Выплаты бюджетникам с 1 сентября вырастут в среднем на 10%. Подрастут также минимальная зарплата и базовая расчетная величина.
Размеры выплат с 1 сентября 2021 года
- Минимальный размер вознаграждения - 822 000 сумов в месяц;
- Сумма базового расчета - 270 000 сумов в месяц;
- Базовый размер исчисления пенсии - 289 000 сумов в месяц;
- Минимальная пенсия по возрасту - 565 000 сумов в месяц;
- Пособие детям-инвалидам - 622 000 сумов в месяц;
- Пособие престарелым и инвалидам, не имеющим необходимого стажа работы - 440 000 сумов в месяц.
Ранее президент также "подарил" узбекистанцам в честь 30-летия независимости страны дополнительные выходные дни. Согласно указу главы государства, отдыхать граждане будут пять дней подряд, с 1 по 5 сентября.
Последняя индексация пенсий и пособий проводилась с 1 июля, а минимальной зарплаты и БРВ – с 1 февраля.