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Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210817/vyplaty-byudjetnikam-uvelichatsya-na-10-20117804.html
Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%
Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%
В Узбекистане с 1 сентября вырастет сумма базового расчета, а также пенсии и пособия. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T20:52+0500
2021-08-17T20:52+0500
экономика
шавкат мирзиёев
указ
пенсия
заработная плата
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении пенсий, пособий, стипендий и заработной платы. Выплаты бюджетникам с 1 сентября вырастут в среднем на 10%. Подрастут также минимальная зарплата и базовая расчетная величина.Ранее президент также "подарил" узбекистанцам в честь 30-летия независимости страны дополнительные выходные дни. Согласно указу главы государства, отдыхать граждане будут пять дней подряд, с 1 по 5 сентября.Последняя индексация пенсий и пособий проводилась с 1 июля, а минимальной зарплаты и БРВ – с 1 февраля.
https://uz.sputniknews.ru/20210729/nekotorym-kategoriyam-medrabotnikov-povysyat-zarplatu-19869845.html
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шавкат мирзиёев, указ, пенсия, заработная плата

Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%

20:52 17.08.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане с 1 сентября вырастет сумма базового расчета, а также пенсии и пособия.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении пенсий, пособий, стипендий и заработной платы. Выплаты бюджетникам с 1 сентября вырастут в среднем на 10%. Подрастут также минимальная зарплата и базовая расчетная величина.
Размеры выплат с 1 сентября 2021 года

- Минимальный размер вознаграждения - 822 000 сумов в месяц;

- Сумма базового расчета - 270 000 сумов в месяц;

- Базовый размер исчисления пенсии - 289 000 сумов в месяц;

- Минимальная пенсия по возрасту - 565 000 сумов в месяц;

- Пособие детям-инвалидам - ​​622 000 сумов в месяц;

- Пособие престарелым и инвалидам, не имеющим необходимого стажа работы - 440 000 сумов в месяц.

Ранее президент также "подарил" узбекистанцам в честь 30-летия независимости страны дополнительные выходные дни. Согласно указу главы государства, отдыхать граждане будут пять дней подряд, с 1 по 5 сентября.
Последняя индексация пенсий и пособий проводилась с 1 июля, а минимальной зарплаты и БРВ – с 1 февраля.
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