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Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%

Выплаты бюджетникам увеличатся на 10%

В Узбекистане с 1 сентября вырастет сумма базового расчета, а также пенсии и пособия. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T20:52+0500

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экономика

шавкат мирзиёев

указ

пенсия

заработная плата

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении пенсий, пособий, стипендий и заработной платы. Выплаты бюджетникам с 1 сентября вырастут в среднем на 10%. Подрастут также минимальная зарплата и базовая расчетная величина.Ранее президент также "подарил" узбекистанцам в честь 30-летия независимости страны дополнительные выходные дни. Согласно указу главы государства, отдыхать граждане будут пять дней подряд, с 1 по 5 сентября.Последняя индексация пенсий и пособий проводилась с 1 июля, а минимальной зарплаты и БРВ – с 1 февраля.

https://uz.sputniknews.ru/20210729/nekotorym-kategoriyam-medrabotnikov-povysyat-zarplatu-19869845.html

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шавкат мирзиёев, указ, пенсия, заработная плата