https://uz.sputniknews.ru/20210729/nekotorym-kategoriyam-medrabotnikov-povysyat-zarplatu-19869845.html

Некоторым категориям медработников повысят зарплату

Некоторым категориям медработников повысят зарплату

Пациенты смогут получать информацию касательно своих запросов, обращений и их очередности в режиме реального времени. 29.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-29T12:40+0500

2021-07-29T12:40+0500

2021-07-29T12:51+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

президент узбекистана

медицина

постановление

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил с 1 августа прибавить к окладу врачей, средних и младших медицинских работников отделений паллиативной помощи учреждений онкологии, онкогематологии и гематологии 25-процентную надбавку. В объективе внимания именно эти категории медработников, потому что условия их труда опасны и причиняют вред их здоровью, передает УзА.В соответствии с профильным документом, подписанным накануне, с 1 октября 2021 года на официальных сайтах специализированных учреждений появится информация о наличии койко-мест в разрезе отделений, видах и ценах на оказываемые медицинские услуги. При этом данные будут регулярно обновляться.Пациенты также смогут получать информацию касательно своих запросов, обращений и их очередности в режиме реального времени. Кроме того, каждому заболевшему будет выдаваться направление на лечение в специализированных учреждениях в соответствии с его заболеваниями с указанием стоимости медицинских услуг и нанесенным матричным штрих-кодом.Направление формируется в информационной системе в автоматическом порядке и дает право на получение медицинских услуг в государственных или негосударственных медицинских организациях.После завершения лечения Государственный фонд медицинского страхования перечисляет лечебному учреждению затраченные средства на основе документов, обосновывающих оказанные больному медицинские услуги в рамках базовых цен за счет государственного бюджета.Напомним, в мае президент подписал указ, в соответствии с которым с 1 июля 2021 года медсестринское дело будет включено в перечень видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые лица. Для них определены специальные требования по образованию.

https://uz.sputniknews.ru/20201106/Medrabotnikam-v-otdalennykh-rayonakh-vyplatyat-posobie-v-razmere-30-mln-sumov-15344338.html

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министерство здравоохранения узбекистана, президент узбекистана, медицина, постановление