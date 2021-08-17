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Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео
Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео
Успех талибов может вдохновить экстремистов и представителей радикальной молодежи по всему миру. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Хроленко. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T12:35+0500
2021-08-17T12:35+0500
2021-08-17T12:39+0500
видео
афганистан
радикальное движение "талибан"
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В беседе со Sputnik эксперт рассказал, что будет с Афганистаном после его захвата радикальным движением.Хроленко убежден, что страну ожидает волна насилия – именно таким методом талибы пришли к власти. Сейчас из Афганистана массово пытаются бежать граждане – они боятся, что их коснутся репрессии.Как относиться к обещаниям талибов и к их приходу к власти – смотрите в интервью.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210816/u-afganistana-byla-vozmojnost-okazat-soprotivlenie-talibam---ekspert-20099509.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, радикальное движение "талибан"
Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео
12:35 17.08.2021 (обновлено: 12:39 17.08.2021)
Успех талибов может вдохновить экстремистов и представителей радикальной молодежи по всему миру. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Хроленко.
В беседе со Sputnik эксперт рассказал, что будет с Афганистаном после его захвата радикальным движением.
Хроленко убежден, что страну ожидает волна насилия – именно таким методом талибы пришли к власти. Сейчас из Афганистана массово пытаются бежать граждане – они боятся, что их коснутся репрессии.
Как относиться к обещаниям талибов и к их приходу к власти – смотрите в интервью.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран