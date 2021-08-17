https://uz.sputniknews.ru/20210817/xrolenko-kakim-budet-afganistan-posle-prixoda-talibana-k-vlasti--video-20108830.html

Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео

Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео

Успех талибов может вдохновить экстремистов и представителей радикальной молодежи по всему миру. Такое мнение высказал военный обозреватель Александр Хроленко. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

афганистан

радикальное движение "талибан"

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В беседе со Sputnik эксперт рассказал, что будет с Афганистаном после его захвата радикальным движением.Хроленко убежден, что страну ожидает волна насилия – именно таким методом талибы пришли к власти. Сейчас из Афганистана массово пытаются бежать граждане – они боятся, что их коснутся репрессии.Как относиться к обещаниям талибов и к их приходу к власти – смотрите в интервью.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210816/u-afganistana-byla-vozmojnost-okazat-soprotivlenie-talibam---ekspert-20099509.html

афганистан

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афганистан, радикальное движение "талибан"