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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/afganskiy-minoborony-interpol-zaderjite-gani-20131658.html
Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"
Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"
Задержать сбежавшего из страны экс-президента призвал министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T18:08+0500
2021-08-18T18:08+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
ашраф гани ахмадзай
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Ташкент, 18 авг – Sputnik. Генерал обвинил бывшего главу государства Ашрафа Гани в "продаже родины", сообщает РИА Новости."Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться", — написал Бисмилла Хан Мохаммади в Twitter, добавив хэштег "Интерпол, задержите Гани" (#InterpolArrest_Ghani).Этот хэштег набирает все большую популярность. Пользователи "Твиттера" также просят задержать главу президентской администрации Фазла Махмуда Фазли, советника президента Хамдуллу Мохиба и других сбежавших сторонников экс-президента.Бывший президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, "чтобы избежать бойни". Три центральноазиатские страны опровергли нахождение опального президента на их территории. Местонахождение Гани в данный момент неизвестно.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html
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афганистан, ашраф гани ахмадзай

Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"

18:08 18.08.2021
167
© REUTERS / Afghan Presidential PalaceПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© REUTERS / Afghan Presidential Palace
Задержать сбежавшего из страны экс-президента призвал министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.
Ташкент, 18 авг – Sputnik. Генерал обвинил бывшего главу государства Ашрафа Гани в "продаже родины", сообщает РИА Новости.
"Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться", — написал Бисмилла Хан Мохаммади в Twitter, добавив хэштег "Интерпол, задержите Гани" (#InterpolArrest_Ghani).
Этот хэштег набирает все большую популярность. Пользователи "Твиттера" также просят задержать главу президентской администрации Фазла Махмуда Фазли, советника президента Хамдуллу Мохиба и других сбежавших сторонников экс-президента.
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, "чтобы избежать бойни". Три центральноазиатские страны опровергли нахождение опального президента на их территории. Местонахождение Гани в данный момент неизвестно.
В поисках Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
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16 августа, 14:45
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