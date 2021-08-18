https://uz.sputniknews.ru/20210818/afganskiy-minoborony-interpol-zaderjite-gani-20131658.html

Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"

Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"

Задержать сбежавшего из страны экс-президента призвал министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T18:08+0500

2021-08-18T18:08+0500

2021-08-18T18:08+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

ашраф гани ахмадзай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/12/20119351_0:38:1448:853_1920x0_80_0_0_d237e8af880ddad0c7fd97c7c5a36dd7.jpg

Ташкент, 18 авг – Sputnik. Генерал обвинил бывшего главу государства Ашрафа Гани в "продаже родины", сообщает РИА Новости."Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться", — написал Бисмилла Хан Мохаммади в Twitter, добавив хэштег "Интерпол, задержите Гани" (#InterpolArrest_Ghani).Этот хэштег набирает все большую популярность. Пользователи "Твиттера" также просят задержать главу президентской администрации Фазла Махмуда Фазли, советника президента Хамдуллу Мохиба и других сбежавших сторонников экс-президента.Бывший президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа покинул страну, "чтобы избежать бойни". Три центральноазиатские страны опровергли нахождение опального президента на их территории. Местонахождение Гани в данный момент неизвестно.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, ашраф гани ахмадзай