https://uz.sputniknews.ru/20210818/broshennye-afgantsami-avto-u-mosta-xayraton-termez-sozdali-kollaps--video-20122103.html
Брошенные афганцами авто у моста "Хайратон-Термез" создали коллапс — видео
Брошенные афганцами авто у моста "Хайратон-Термез" создали коллапс — видео
Техника мешает дальнобойщикам из Узбекистана вернуться домой. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T11:23+0500
2021-08-18T11:23+0500
2021-08-18T12:20+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
военнослужащие
военные
мост
автомобили
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20099959_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_36fc7eb7776fab9dd5c0fc5ba34916b0.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные перед мостом "Хайратон-Термез", создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.В соцсетях активно распространяется ролик, на котором видны брошенные авто, из-за которые создали настоящий коллапс и отрезали путь на другую сторону.По его словам, сейчас брошенные машины обходят какие-то люди и собирают в них оставленное оружие.Водитель сообщил, что свалка машин протянулась от здания таможни до самого моста, она мешает ему вернуться домой.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 14 августа на афганской части моста "Термез-Хайратон" скопились граждане соседней страны, которые хотели попасть в Узбекистана после того, как "Талибан"* занял город Мазари-Шариф вблизи узбекско-афганской границы.Утром в понедельник ситуация на мосту нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно. Однако там осталась брошенные ими автомобили.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/ashrafa-gani-i-drugix-afganskix-deyateley-net-v-uzbekistane--mid-20119228.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20099959_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_efc2ab8b7d5a2b0b52543493c0a949a9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, афганистан, военнослужащие, военные, мост, автомобили, радикальное движение "талибан"
Брошенные афганцами авто у моста "Хайратон-Термез" создали коллапс — видео
11:23 18.08.2021 (обновлено: 12:20 18.08.2021)
Техника мешает дальнобойщикам из Узбекистана вернуться домой.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные перед мостом "Хайратон-Термез", создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.
В соцсетях активно распространяется ролик, на котором видны брошенные авто, из-за которые создали настоящий коллапс и отрезали путь на другую сторону.
"Эти машины стали свалкой, все. Всех солдат собрали и забрали, машины эти остались", — рассказал водитель одной из фур.
По его словам, сейчас брошенные машины обходят какие-то люди и собирают в них оставленное оружие.
Водитель сообщил, что свалка машин протянулась от здания таможни до самого моста, она мешает ему вернуться домой.
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 14 августа на афганской части моста "Термез-Хайратон" скопились граждане соседней страны, которые хотели попасть в Узбекистана после того, как "Талибан"* занял город Мазари-Шариф вблизи узбекско-афганской границы.
Утром в понедельник ситуация на мосту нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно. Однако там осталась брошенные ими автомобили.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран