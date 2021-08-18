https://uz.sputniknews.ru/20210818/broshennye-afgantsami-avto-u-mosta-xayraton-termez-sozdali-kollaps--video-20122103.html

Брошенные афганцами авто у моста "Хайратон-Термез" создали коллапс — видео

Брошенные афганцами авто у моста "Хайратон-Термез" создали коллапс — видео

Техника мешает дальнобойщикам из Узбекистана вернуться домой. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T11:23+0500

2021-08-18T11:23+0500

2021-08-18T12:20+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

военнослужащие

военные

мост

автомобили

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные перед мостом "Хайратон-Термез", создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.В соцсетях активно распространяется ролик, на котором видны брошенные авто, из-за которые создали настоящий коллапс и отрезали путь на другую сторону.По его словам, сейчас брошенные машины обходят какие-то люди и собирают в них оставленное оружие.Водитель сообщил, что свалка машин протянулась от здания таможни до самого моста, она мешает ему вернуться домой.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 14 августа на афганской части моста "Термез-Хайратон" скопились граждане соседней страны, которые хотели попасть в Узбекистана после того, как "Талибан"* занял город Мазари-Шариф вблизи узбекско-афганской границы.Утром в понедельник ситуация на мосту нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно. Однако там осталась брошенные ими автомобили.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/ashrafa-gani-i-drugix-afganskix-deyateley-net-v-uzbekistane--mid-20119228.html

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узбекистан, афганистан, военнослужащие, военные, мост, автомобили, радикальное движение "талибан"