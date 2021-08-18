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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/dva-letchika-sbitogo-v-uzbekistane-borta-afganskix-vvs-po-prejnemu-v-reanimatsii-20124372.html
Два летчика сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС по-прежнему в реанимации
Два летчика сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС по-прежнему в реанимации
Их состояние оценивается как стабильное тяжелое. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T12:50+0500
2021-08-18T12:56+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
крушение самолета
термез
самолет
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Два летчика самолета афганских ВВС, сбитого в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, по-прежнему находятся в реанимации в Термезе.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).Ранее Минобороны Узбекистана проинформировало о том, что 15 августа силы ПВО ВВС страны пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом. Борт упал на территории Шерабадского района Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, пилоты катапультировались и были доставлены в клинику в Термез.Он уточнил, что у обоих пилотов компрессия спинного мозга.Сотрудник администрации Термеза ранее сообщал РИА Новости, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана в состоянии средней тяжести. По данным МИД Узбекистана, 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210816/afganskiy-samolet-byl-sbit-uzbekskim-pvo--minoborony-20099177.html
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афганистан, крушение самолета, термез, самолет, радикальное движение "талибан"

Два летчика сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС по-прежнему в реанимации

12:50 18.08.2021 (обновлено: 12:56 18.08.2021)
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© AFP / TEMUR ISMAILOVУзбеко-афганская граница в районе Термеза
Узбеко-афганская граница в районе Термеза - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© AFP / TEMUR ISMAILOV
Их состояние оценивается как стабильное тяжелое.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Два летчика самолета афганских ВВС, сбитого в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, по-прежнему находятся в реанимации в Термезе.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).
Ранее Минобороны Узбекистана проинформировало о том, что 15 августа силы ПВО ВВС страны пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом.
Борт упал на территории Шерабадского района Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, пилоты катапультировались и были доставлены в клинику в Термез.
"Они по-прежнему в реанимации, их состояние стабильное тяжелое", — сказал сотрудник медучреждения, отвечая на вопрос о состоянии летчиков.
Он уточнил, что у обоих пилотов компрессия спинного мозга.
Сотрудник администрации Термеза ранее сообщал РИА Новости, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана в состоянии средней тяжести.
По данным МИД Узбекистана, 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью.
По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.
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Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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