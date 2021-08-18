https://uz.sputniknews.ru/20210818/dva-letchika-sbitogo-v-uzbekistane-borta-afganskix-vvs-po-prejnemu-v-reanimatsii-20124372.html

Два летчика сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС по-прежнему в реанимации

Два летчика сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС по-прежнему в реанимации

Их состояние оценивается как стабильное тяжелое. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T12:50+0500

2021-08-18T12:50+0500

2021-08-18T12:56+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

крушение самолета

термез

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Два летчика самолета афганских ВВС, сбитого в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, по-прежнему находятся в реанимации в Термезе.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).Ранее Минобороны Узбекистана проинформировало о том, что 15 августа силы ПВО ВВС страны пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы афганским военным самолетом. Борт упал на территории Шерабадского района Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, пилоты катапультировались и были доставлены в клинику в Термез.Он уточнил, что у обоих пилотов компрессия спинного мозга.Сотрудник администрации Термеза ранее сообщал РИА Новости, что в Термезском филиале РНЦЭМП находятся пятеро раненых военнослужащих правительственных войск Афганистана в состоянии средней тяжести. По данным МИД Узбекистана, 14 августа группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210816/afganskiy-samolet-byl-sbit-uzbekskim-pvo--minoborony-20099177.html

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афганистан, крушение самолета, термез, самолет, радикальное движение "талибан"