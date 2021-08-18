https://uz.sputniknews.ru/20210818/germaniya-evakuiruet-lyudey-iz-afganistana--kak-v-etom-pomogaet-tashkent-20118807.html

Германия эвакуирует людей из Афганистана — как в этом помогает Ташкент?

Германия эвакуирует людей из Афганистана — как в этом помогает Ташкент?

В ближайшее дни немецкий авиаперевозчик Lufthansa будет вывозить спецрейсами из Ташкента и Дохи эвакуированных из Афганистана людей. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T08:19+0500

2021-08-18T08:19+0500

2021-08-18T08:58+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

афганистан

эвакуация

германия

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании Lufthansa вылетел из Ташкента, чтобы вывезти в Германию людей, эвакуированных ранее из Афганистана.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.Ранее пресс-служба Lufthansa Group сообщила, что в ближайшее дни будет вывозить спецрейсами из Ташкента и Дохи эвакуированных из Афганистана людей, первый самолет вернулся в Германию в ночь на среду.ФРГ в настоящее время продолжает эвакуировать своих граждан и афганцев из Кабула.Во вторник были вывезены 277 человек, среди них — представители 15 стран. Они находятся в Ташкенте, откуда будут перевезены в Германию спецрейсами Lufthansa. Ташкент выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210817/torgovlya-i-tranzit-cherez-afganistan-chto-budet-pri-rejime-talibov--vzglyad-iz-termeza-20117266.html

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узбекистан, ташкент, афганистан, эвакуация, германия, самолет, радикальное движение "талибан"