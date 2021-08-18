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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/germaniya-evakuiruet-lyudey-iz-afganistana--kak-v-etom-pomogaet-tashkent-20118807.html
Германия эвакуирует людей из Афганистана — как в этом помогает Ташкент?
Германия эвакуирует людей из Афганистана — как в этом помогает Ташкент?
В ближайшее дни немецкий авиаперевозчик Lufthansa будет вывозить спецрейсами из Ташкента и Дохи эвакуированных из Афганистана людей. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T08:19+0500
2021-08-18T08:58+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
афганистан
эвакуация
германия
самолет
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании Lufthansa вылетел из Ташкента, чтобы вывезти в Германию людей, эвакуированных ранее из Афганистана.Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.Ранее пресс-служба Lufthansa Group сообщила, что в ближайшее дни будет вывозить спецрейсами из Ташкента и Дохи эвакуированных из Афганистана людей, первый самолет вернулся в Германию в ночь на среду.ФРГ в настоящее время продолжает эвакуировать своих граждан и афганцев из Кабула.Во вторник были вывезены 277 человек, среди них — представители 15 стран. Они находятся в Ташкенте, откуда будут перевезены в Германию спецрейсами Lufthansa. Ташкент выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/torgovlya-i-tranzit-cherez-afganistan-chto-budet-pri-rejime-talibov--vzglyad-iz-termeza-20117266.html
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узбекистан, ташкент, афганистан, эвакуация, германия, самолет, радикальное движение "талибан"

Германия эвакуирует людей из Афганистана — как в этом помогает Ташкент?

08:19 18.08.2021 (обновлено: 08:58 18.08.2021)
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© AP Photo / Michael ProbstСамолеты Boeing 747 компании Lufthansa, Франкфурт
Самолеты Boeing 747 компании Lufthansa, Франкфурт - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© AP Photo / Michael Probst
В ближайшее дни немецкий авиаперевозчик Lufthansa будет вывозить спецрейсами из Ташкента и Дохи эвакуированных из Афганистана людей.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Самолет авиакомпании Lufthansa вылетел из Ташкента, чтобы вывезти в Германию людей, эвакуированных ранее из Афганистана.
Об этом РИА Новости сообщил сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.

"Спецрейс Airbus А-340 компании Lufthansa, прибывший из Алматы, вылетел из аэропорта Ташкента во Франкфурт. Этот самолет доставит эвакуированных из Кабула", — рассказал источник. Он не смог сообщить другие детали эвакуации.

Ранее пресс-служба Lufthansa Group сообщила, что в ближайшее дни будет вывозить спецрейсами из Ташкента и Дохи эвакуированных из Афганистана людей, первый самолет вернулся в Германию в ночь на среду.
ФРГ в настоящее время продолжает эвакуировать своих граждан и афганцев из Кабула.
Во вторник были вывезены 277 человек, среди них — представители 15 стран. Они находятся в Ташкенте, откуда будут перевезены в Германию спецрейсами Lufthansa. Ташкент выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa.

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана" вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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