https://uz.sputniknews.ru/20210817/torgovlya-i-tranzit-cherez-afganistan-chto-budet-pri-rejime-talibov--vzglyad-iz-termeza-20117266.html

Торговля и транзит через Афганистан: что будет при режиме талибов — взгляд из Термеза

Торговля и транзит через Афганистан: что будет при режиме талибов — взгляд из Термеза

Организация "Талибан"* (запрещена в РФ и ряде других стран) установила контроль над всей территорией Афганистана. Как смена власти повлияет на транспортное и... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T21:03+0500

2021-08-17T21:03+0500

2021-08-17T21:03+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

торговля

термез

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. После вывода американских войск из Афганистана талибы фактически захватили власть в стране. В настоящее время идет формирование инклюзивного правительства, а международное сообщество, прежде всего, соседние страны ЦА наблюдают за развитием событий.МИД Узбекистана уже заявил, что настроен на конструктивный диалог с новой властью в Афганистане, выразив надежду, что сотрудничество будет развиваться и в регионе сохранится мир. При этом Ташкент в очередной раз дал понять, что будет жестко пресекать попытки нарушения государственной границы со стороны ИРА.Пока пересечь границу можно только в одном направлении — в Узбекистан. Эту возможность имеют граждане республики, а также обладатели бизнес-виз. Выезд из Термеза в Афганистан пока приостановлен.В приграничных кишлаках дежурят правоохранительные органы. Они патрулируют территорию и ведут разъяснительную работу с населением во избежание распространение слухов или паники. В целом обстановка и в самом Термезе, и в окрестностях спокойная.Утром 17 августа по дороге в сторону афганской границы было замечено более десятка автобусов. Местные жители говорят, что возможно, их направили для эвакуации беженцев, другие полагают, что на автобусах привозят и отвозят дежурящих на границе военнослужащих при смене вахты.В самом Термезе жизнь идет своим чередом. В городе работают магазины, рынки и все учреждения. На дорогах нет каких-то постов или иных специальных мер.Но если с безопасностью в самом Узбекистане все более менее понятно, то вот внешнеторговые и транзитные перспективы на фоне смены власти у южных соседей вызывают вопросы. Впрочем, опрошенные корреспондентом Sputnik собеседники настроены вполне оптимистично. Что касается грузоперевозок и логистических операций, то, по словам директора "Термез Карго Центр" Нодирбека Джалилова, после смены власти в Афганистане торговые связи, скорее всего, восстановятся быстро.Он добавил, что компания уже имела опыт взаимодействия с представителями организации в тех регионах, которые они контролировали при прежнем режиме. По его словам, проезжая через посты талибов, грузоперевозчики платили фиксированную сумму, причем, тарифы были значительно ниже, чем у официальных властей. В то же время все положенные документы и справки на груз выдавались исправно."Если груз коммерческий то нигде нас больше никто не трогал и не останавливал", — подчеркнул глава логистического хаба.Политическая пертурбация пока не сильно ударила по транзитному бизнесу, так как сезон на самые ходовые грузы еще на наступил. В первую очередь речь идет о сельхозпродукции, которая сейчас дозревает.До активной фазы смены власти в Афганистане грузооборот достигал более 5 миллионов тонн. Сейчас некоторое затишье, но, как отмечает представитель логистической компании, катастрофического падения нет."В любом случае работа у нас продолжается, ведь мы не только работаем по Афганистану, но также с Таджикистаном, внутренние грузы, таможенно-складские операции и т.д", — заключил он.Джалилов надеется, что ситуация войдет в привычное русло уже в сентябре, когда можно будет ожидать полноценного возобновления транзита в афганском направлении.Позитивно воспринимает будущее узбеско-афганских отношений, в том числе инфраструктурных проектов, еще один собеседник агентства. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, железная дорога Термез — Мазари-Шариф, построенная узбекистанскими специалистами, будет востребована и при новом режиме. В настоящее время есть планы продления магистрали до Герата. По его мнению, "Талибану"* важно иметь грузовое сообщение северных территорий Афганистана с Узбекистаном. Учитывая, что автодороги в не лучшем состоянии, а на юге страны логистические мощности еще более скудные, такие стратегические маршруты в интересах новой власти в ИРА.* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

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Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, торговля, термез