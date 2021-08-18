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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/nashelsya-ashraf-gani-20133753.html
Нашелся Ашраф Гани
Нашелся Ашраф Гани
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что президент Афганистана с семьей прилетел на территорию страны. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T19:33+0500
2021-08-18T20:04+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
оаэ
афганистан
ашраф гани ахмадзай
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ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Спустя три дня объявлено местонахождение бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов 18 августа опубликовало официальное подтверждение того, что эта страна приняла бывшего президента ИРА с семьей "по гуманитарным соображениям".Президент Афганистана бежал из страны 15 августа. Высказывались предположения, что опальный чиновник вылетел в Оман или в одну из центральноазиатских стран. Позже власти стран опровергли эти предположения.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html
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оаэ, афганистан, ашраф гани ахмадзай

Нашелся Ашраф Гани

19:33 18.08.2021 (обновлено: 20:04 18.08.2021)
945
© Пресс-служба президента УзбекистанаАшраф Гани
Ашраф Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что президент Афганистана с семьей прилетел на территорию страны.
ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Спустя три дня объявлено местонахождение бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов 18 августа опубликовало официальное подтверждение того, что эта страна приняла бывшего президента ИРА с семьей "по гуманитарным соображениям".
Президент Афганистана бежал из страны 15 августа. Высказывались предположения, что опальный чиновник вылетел в Оман или в одну из центральноазиатских стран. Позже власти стран опровергли эти предположения.
В поисках Гани - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
Инфографика
Куда улетел Ашраф Гани — тайна раскрыта
16 августа, 14:45
3097
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
000021
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