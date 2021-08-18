https://uz.sputniknews.ru/20210818/nashelsya-ashraf-gani-20133753.html

Нашелся Ашраф Гани

Нашелся Ашраф Гани

Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что президент Афганистана с семьей прилетел на территорию страны. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T19:33+0500

2021-08-18T19:33+0500

2021-08-18T20:04+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

оаэ

афганистан

ашраф гани ахмадзай

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ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Спустя три дня объявлено местонахождение бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов 18 августа опубликовало официальное подтверждение того, что эта страна приняла бывшего президента ИРА с семьей "по гуманитарным соображениям".Президент Афганистана бежал из страны 15 августа. Высказывались предположения, что опальный чиновник вылетел в Оман или в одну из центральноазиатских стран. Позже власти стран опровергли эти предположения.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран

https://uz.sputniknews.ru/20210816/kuda-uletel-ashraf-gani--versii-i-kommentarii-20093733.html

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