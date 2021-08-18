https://uz.sputniknews.ru/20210818/pandemiynoe-zasedanie-soveta-upravlyayuschix-ibr-proydet-v-tashkente-v-sentyabre-20121943.html

"Пандемийное" заседание совета управляющих ИБР пройдет в Ташкенте в сентябре

"Пандемийное" заседание совета управляющих ИБР пройдет в Ташкенте в сентябре

В обсуждении примут участие 57 управляющих от стран-членов ИБР, представителей международных организаций, делового и гражданского сектора. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T11:11+0500

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экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Заседание совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) состоится в Ташкенте с 31 августа по 4 сентября.В частности, на мероприятии обсудят обеспечение доступности вакцин от коронавируса.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.По данным ведомства, в обсуждении примут участие 57 управляющих от стран-членов ИБР, представителей международных организаций, делового и гражданского сектора.Всего ожидается присутствие более 2 тысяч участников.Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. По официальным данным, банк выделил республике более 2 миллиардов долларов для реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.

https://uz.sputniknews.ru/20201221/IBR-profinansiruet-proekty-v-Uzbekistane-na-509-mln-15639149.html

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