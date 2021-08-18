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"Пандемийное" заседание совета управляющих ИБР пройдет в Ташкенте в сентябре
"Пандемийное" заседание совета управляющих ИБР пройдет в Ташкенте в сентябре
В обсуждении примут участие 57 управляющих от стран-членов ИБР, представителей международных организаций, делового и гражданского сектора. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T11:11+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Заседание совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) состоится в Ташкенте с 31 августа по 4 сентября.В частности, на мероприятии обсудят обеспечение доступности вакцин от коронавируса.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.По данным ведомства, в обсуждении примут участие 57 управляющих от стран-членов ИБР, представителей международных организаций, делового и гражданского сектора.Всего ожидается присутствие более 2 тысяч участников.Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. По официальным данным, банк выделил республике более 2 миллиардов долларов для реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.
https://uz.sputniknews.ru/20201221/IBR-profinansiruet-proekty-v-Uzbekistane-na-509-mln-15639149.html
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узбекистан, исламский банк развития, экономика, пандемия
"Пандемийное" заседание совета управляющих ИБР пройдет в Ташкенте в сентябре
В обсуждении примут участие 57 управляющих от стран-членов ИБР, представителей международных организаций, делового и гражданского сектора.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Заседание совета управляющих Исламского банка развития (ИБР) состоится в Ташкенте с 31 августа по 4 сентября.
В частности, на мероприятии обсудят обеспечение доступности вакцин от коронавируса.
Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.
По данным ведомства, в обсуждении примут участие 57 управляющих от стран-членов ИБР, представителей международных организаций, делового и гражданского сектора.
Всего ожидается присутствие более 2 тысяч участников.
"В этом году заседание проходит на фоне пандемии COVID-19, ставшей причиной спада мировой экономики. С учетом этого в рамках мероприятия в основном будут обсуждаться мероприятия по обеспечению доступности вакцин от коронавируса, пути решения текущих экономических проблем, вызванных пандемией и механизмы содействия комплексному восстановлению экономики как в странах-членах, так и на глобальном уровне", — добавили в МИВТ.
Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году.
По официальным данным, банк выделил республике более 2 миллиардов долларов для реализации проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.