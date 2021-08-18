https://uz.sputniknews.ru/20210818/rossiyanin-pokoril-ural-za-109-dney-20132761.html

Россиянин покорил Урал за 109 дней

Россиянин покорил Урал за 109 дней

Путешественник хочет поделиться своим опытом и уже задумал написать книгу и снять фильм о своих приключениях. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

путешествие

урал

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Путешественник из Башкирии покорил Уральскую горную гряду. Олег Чегодаев в своем аккаунте в Instagram рассказал, что воплотил в жизнь свою давнюю мечту - преодолеть Урал. Его путешествие длилось 109 дней, за этот период он прошел по вершинам более 3000 километров. В день ему подчинялись по 30-40 километров.Путешественник хочет поделиться своим опытом и уже задумал написать книгу и снять фильм о своих приключениях.Напомним, в начале лета 37-летний узбекистанец Сергей Денисенко впервые поднялся на самую высокую вершину планеты со стороны Непала - Эверест.Историческое событие произошло 1 июня. Президент Узбекистана присвоил взошедшему на Эверест гражданину республики почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана").Альпинисту также подарили автомобиль.

https://uz.sputniknews.ru/20210702/pokorit-everest-i-utselet-alpinist-sergey-denisenko-o-tyagotax-poxoda-i-zone-smerti-19497402.html

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