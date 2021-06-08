https://uz.sputniknews.ru/20210608/pokorivshemu-everest-uzbekistantsu-prisvoili-pochetnoe-zvanie-i-podarili-mashinu-19138562.html

Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину

Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину

Сергей Денисенко первым среди соотечественников достиг наивысшей точки Земли с южного склона, пройдя по одному из самых сложных маршрутов. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-08T12:26+0500

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политика

звание

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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил взошедшему на Эверест гражданину республики Сергею Денисенко почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Альпинисту также подарили автомобиль.Денисенко первым среди соотечественников достиг вершины Эвереста с южного склона, пройдя по одному из самых сложных маршрутов. Первого июня он развернул над наивысшей точкой Земли флаг родной страны.Спустя несколько дней альпинист вернулся в Ташкент, где его встретили как национального героя.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/s-nebes-na-zemlyu-kak-tashkent-vstretil-pervogo-uzbekistantsa-podnyavshegosya-na-everest-19132422.html

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