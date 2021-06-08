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Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину
Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину
Сергей Денисенко первым среди соотечественников достиг наивысшей точки Земли с южного склона, пройдя по одному из самых сложных маршрутов. 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T12:26+0500
2021-06-08T12:34+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил взошедшему на Эверест гражданину республики Сергею Денисенко почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.Альпинисту также подарили автомобиль.Денисенко первым среди соотечественников достиг вершины Эвереста с южного склона, пройдя по одному из самых сложных маршрутов. Первого июня он развернул над наивысшей точкой Земли флаг родной страны.Спустя несколько дней альпинист вернулся в Ташкент, где его встретили как национального героя.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/s-nebes-na-zemlyu-kak-tashkent-vstretil-pervogo-uzbekistantsa-podnyavshegosya-na-everest-19132422.html
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звание

Покорившему Эверест узбекистанцу присвоили почетное звание и подарили машину

12:26 08.06.2021 (обновлено: 12:34 08.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаВзошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль
Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание Ўзбекистон ифтихори и подарили автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сергей Денисенко первым среди соотечественников достиг наивысшей точки Земли с южного склона, пройдя по одному из самых сложных маршрутов.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев присвоил взошедшему на Эверест гражданину республики Сергею Денисенко почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана").
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РУз, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
Альпинисту также подарили автомобиль.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль.

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание &quot;Ўзбекистон ифтихори&quot; и подарили автомобиль. - Sputnik Узбекистан
1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль.

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание &quot;Ўзбекистон ифтихори&quot; и подарили автомобиль. - Sputnik Узбекистан
2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль.

1/2
© Пресс-служба президента Узбекистана

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль.

2/2
© Пресс-служба президента Узбекистана

Взошедшему на Эверест гражданину Узбекистана Сергею Денисенко присвоили почетное звание "Ўзбекистон ифтихори" и подарили автомобиль.

Денисенко первым среди соотечественников достиг вершины Эвереста с южного склона, пройдя по одному из самых сложных маршрутов. Первого июня он развернул над наивысшей точкой Земли флаг родной страны.
Спустя несколько дней альпинист вернулся в Ташкент, где его встретили как национального героя.
Первый узбекистанец, покоривший Эверест, Сергей Денисенко - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
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С небес на землю: как Ташкент встретил узбекистанца, поднявшегося на Эверест
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