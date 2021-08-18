https://uz.sputniknews.ru/20210818/spetsslujby-izyali-svyshe-12-kg-narkotikov-20128722.html

Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков

Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков

Задержаны несколько человек. Среди них есть иностранцы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, принимаются меры по установлению их возможных... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T16:06+0500

2021-08-18T16:06+0500

2021-08-18T17:27+0500

происшествия

узбекистан

контрабанда

наркотики

задержание преступников

сгб

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана изъяли по стране в общей сложности более 12 кг наркотических средств, сообщает СГБ.Самую крупную партию удалось задержать в ходе оперативно-розыскного мероприятия в Сурхандарьинской области: 3 кг 857 г опия обнаружили при проверки 37-летнего водителя Денауского районного медицинского объединения.В ходе доследственной проверки установлено, что наркотическое средство было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана сообщниками мужчины, проживающими в Республике Таджикистан.Реализацию еще одной крупной партии наркотиков удалось пресечь в Чустском районе Наманганской области. Там оперативники изъяли 6 кг 813 г гашиша. Как выяснилось, партию завезли в Узбекистан с Кыргызской Республики 36-летний житель Уйчинского района и ранее судимым 46-летний житель Багдадского района Ферганской области.Кроме того, более килограмма гашиша незаконно привезли в Андижан из Кыргызстана два иностранца — гражданин этой страны и Российской Федерации. Они также намеревались реализовать его на территории Узбекистана.Кроме тогоо, крупные партии наркотических средств изъяты в Ферганской области. В общей сложности оперативникам удалось пресечь реализацию 3 кг 857 г опия и 9 кг 736 г гашиша.Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, принимаются меры по установлению их возможных преступных связей.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-tashkente-pravooxraniteli-izyali-krupnuyu-partiyu-aptechnyx-narkotikov-na-odin-mlrd-sumov-20025853.html

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узбекистан, контрабанда, наркотики, задержание преступников, сгб