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Происшествия
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Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков
Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков
Задержаны несколько человек. Среди них есть иностранцы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, принимаются меры по установлению их возможных... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T16:06+0500
2021-08-18T17:27+0500
происшествия
узбекистан
контрабанда
наркотики
задержание преступников
сгб
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана изъяли по стране в общей сложности более 12 кг наркотических средств, сообщает СГБ.Самую крупную партию удалось задержать в ходе оперативно-розыскного мероприятия в Сурхандарьинской области: 3 кг 857 г опия обнаружили при проверки 37-летнего водителя Денауского районного медицинского объединения.В ходе доследственной проверки установлено, что наркотическое средство было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана сообщниками мужчины, проживающими в Республике Таджикистан.Реализацию еще одной крупной партии наркотиков удалось пресечь в Чустском районе Наманганской области. Там оперативники изъяли 6 кг 813 г гашиша. Как выяснилось, партию завезли в Узбекистан с Кыргызской Республики 36-летний житель Уйчинского района и ранее судимым 46-летний житель Багдадского района Ферганской области.Кроме того, более килограмма гашиша незаконно привезли в Андижан из Кыргызстана два иностранца — гражданин этой страны и Российской Федерации. Они также намеревались реализовать его на территории Узбекистана.Кроме тогоо, крупные партии наркотических средств изъяты в Ферганской области. В общей сложности оперативникам удалось пресечь реализацию 3 кг 857 г опия и 9 кг 736 г гашиша.Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, принимаются меры по установлению их возможных преступных связей.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-tashkente-pravooxraniteli-izyali-krupnuyu-partiyu-aptechnyx-narkotikov-na-odin-mlrd-sumov-20025853.html
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узбекистан, контрабанда, наркотики, задержание преступников, сгб

Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков

16:06 18.08.2021 (обновлено: 17:27 18.08.2021)
331
© CC0 / Unsplash / Bill OxfordНаручники. Иллюстративное фото
Наручники. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© CC0 / Unsplash / Bill Oxford
Задержаны несколько человек. Среди них есть иностранцы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, принимаются меры по установлению их возможных преступных связей.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана изъяли по стране в общей сложности более 12 кг наркотических средств, сообщает СГБ.
Самую крупную партию удалось задержать в ходе оперативно-розыскного мероприятия в Сурхандарьинской области: 3 кг 857 г опия обнаружили при проверки 37-летнего водителя Денауского районного медицинского объединения.
В ходе доследственной проверки установлено, что наркотическое средство было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана сообщниками мужчины, проживающими в Республике Таджикистан.
Реализацию еще одной крупной партии наркотиков удалось пресечь в Чустском районе Наманганской области. Там оперативники изъяли 6 кг 813 г гашиша. Как выяснилось, партию завезли в Узбекистан с Кыргызской Республики 36-летний житель Уйчинского района и ранее судимым 46-летний житель Багдадского района Ферганской области.
Кроме того, более килограмма гашиша незаконно привезли в Андижан из Кыргызстана два иностранца — гражданин этой страны и Российской Федерации. Они также намеревались реализовать его на территории Узбекистана.
Судебный молоток и весы правосудия - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
Общество
В Ташкенте правоохранители изъяли крупную партию "аптечных наркотиков" на один млрд сумов
10 августа, 17:35
447
Кроме тогоо, крупные партии наркотических средств изъяты в Ферганской области. В общей сложности оперативникам удалось пресечь реализацию 3 кг 857 г опия и 9 кг 736 г гашиша.
Фигуранты задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела, принимаются меры по установлению их возможных преступных связей.
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