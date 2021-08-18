https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-i-turtsiya-obmenyayutsya-opytom-v-sfere-upravleniya-finansami-20125848.html

Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами

Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами

Стороны решили вместе повышать знания и опыт своих сотрудников: будут организованы технические консультации, тренинги, семинары. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T14:18+0500

2021-08-18T14:18+0500

2021-08-18T14:22+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

турция

центральный банк республики узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/491/35/4913591_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e6888eac584bbc7608277f1f15a595bf.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Центральные банки Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве, подписав с этой целью Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие отношений в сфере деятельности двух финучреждений. Стороны решили вместе повышать знания и опыт своих сотрудников: будут организованы технические консультации, тренинги, семинары. В Узбекистан пригласят турецких экспертов в области управления финансами, отечественные специалисты также отправятся в Стамбул для обмена опытом.Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.Из них 514,7 миллиона долларов будут направлены, как ожидается, на инвестиционные проекты, еще 165,2 миллиона долларов приходятся на торговые соглашения.

https://uz.sputniknews.ru/20200709/Tsentralnyy-bank-opredelil-kriterii-znachimosti-platezhnykh-sistem-14503392.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сотрудничество, турция, центральный банк республики узбекистан