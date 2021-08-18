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Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами
Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами
Стороны решили вместе повышать знания и опыт своих сотрудников: будут организованы технические консультации, тренинги, семинары. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T14:18+0500
2021-08-18T14:22+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
турция
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Центральные банки Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве, подписав с этой целью Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие отношений в сфере деятельности двух финучреждений. Стороны решили вместе повышать знания и опыт своих сотрудников: будут организованы технические консультации, тренинги, семинары. В Узбекистан пригласят турецких экспертов в области управления финансами, отечественные специалисты также отправятся в Стамбул для обмена опытом.Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.Из них 514,7 миллиона долларов будут направлены, как ожидается, на инвестиционные проекты, еще 165,2 миллиона долларов приходятся на торговые соглашения.
https://uz.sputniknews.ru/20200709/Tsentralnyy-bank-opredelil-kriterii-znachimosti-platezhnykh-sistem-14503392.html
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узбекистан, сотрудничество, турция, центральный банк республики узбекистан

Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами

14:18 18.08.2021 (обновлено: 14:22 18.08.2021)
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© uz.24Центральный банк Узбекистана
Центральный банк Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© uz.24
Стороны решили вместе повышать знания и опыт своих сотрудников: будут организованы технические консультации, тренинги, семинары.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Центральные банки Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве, подписав с этой целью Меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает развитие отношений в сфере деятельности двух финучреждений.

Стороны решили вместе повышать знания и опыт своих сотрудников: будут организованы технические консультации, тренинги, семинары. В Узбекистан пригласят турецких экспертов в области управления финансами, отечественные специалисты также отправятся в Стамбул для обмена опытом.
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Центральный банк определил критерии значимости платежных систем
9 июля 2020, 12:43
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Напомним, в июне в Ташкенте состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум. По его итогам было подписано 24 документа на общую сумму 679 миллионов долларов.
Из них 514,7 миллиона долларов будут направлены, как ожидается, на инвестиционные проекты, еще 165,2 миллиона долларов приходятся на торговые соглашения.
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