https://uz.sputniknews.ru/20210819/dlya-detey-na-dlitelnom-lechenii-otkroetsya-shkola-miloserdiya-20151199.html

Для детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"

Для детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"

Цель проекта – обеспечить непрерывное образование школьников с онкологией и другими болезнями, требующими долгого лечения. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T15:10+0500

2021-08-19T15:10+0500

2021-08-19T15:15+0500

общество

школа

образование в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Представители Министерства народного образования встретились с руководителями российского проекта "УчимЗнаем", занимающегося организацией стационарного обучения детей, сообщается на сайте министерства.Чтобы юные узбекистанцы, находящиеся на длительном лечении от гематологических и онкологических заболеваний, могли полноценно учиться, в стране создан проект "Добрая школа" при поддержке Международного общественного фонда "Замин". Проект будет реализовываться на базе школы №182, расположенной возле Республиканского центра гематологии.Для успешной реализации проекта Министерство народного образования Узбекистана изучает опыт российских коллег, программы "УчимЗнаем", работающей в этой сфере уже семь лет. Партнеры помогут с обучением и переподготовкой преподавателей, которым предстоит учить ребят на длительном лечении, а также с разработкой учебных курсов и программ.Юные пациенты Центра гематологии начнут обучаться по проекту "Школа доброты" уже в 2022 году.Однако уже в этом году школьники смогут продолжать учебу благодаря трансляции видеоуроков по проекту "Онлайн-школа" Национальной телерадиокомпанией. Цель этого проекта – создать условия для дистанционного обучения детей в период пандемии коронавирусной инфекции.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/gibridnoe-obuchenie-soxranitsya-i-v-novom-uchebnom-godu-20005579.html

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школа, образование в узбекистане