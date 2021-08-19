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Для детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"
Для детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"
Цель проекта – обеспечить непрерывное образование школьников с онкологией и другими болезнями, требующими долгого лечения. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T15:10+0500
2021-08-19T15:15+0500
общество
школа
образование в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Представители Министерства народного образования встретились с руководителями российского проекта "УчимЗнаем", занимающегося организацией стационарного обучения детей, сообщается на сайте министерства.Чтобы юные узбекистанцы, находящиеся на длительном лечении от гематологических и онкологических заболеваний, могли полноценно учиться, в стране создан проект "Добрая школа" при поддержке Международного общественного фонда "Замин". Проект будет реализовываться на базе школы №182, расположенной возле Республиканского центра гематологии.Для успешной реализации проекта Министерство народного образования Узбекистана изучает опыт российских коллег, программы "УчимЗнаем", работающей в этой сфере уже семь лет. Партнеры помогут с обучением и переподготовкой преподавателей, которым предстоит учить ребят на длительном лечении, а также с разработкой учебных курсов и программ.Юные пациенты Центра гематологии начнут обучаться по проекту "Школа доброты" уже в 2022 году.Однако уже в этом году школьники смогут продолжать учебу благодаря трансляции видеоуроков по проекту "Онлайн-школа" Национальной телерадиокомпанией. Цель этого проекта – создать условия для дистанционного обучения детей в период пандемии коронавирусной инфекции.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/gibridnoe-obuchenie-soxranitsya-i-v-novom-uchebnom-godu-20005579.html
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школа, образование в узбекистане

Для детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"

15:10 19.08.2021 (обновлено: 15:15 19.08.2021)
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© Министерство народного образования УзбекистанаВстреча в Министерстве народного образования Узбекистана по проекту "Школа милосердия"
Встреча в Министерстве народного образования Узбекистана по проекту Школа милосердия - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Министерство народного образования Узбекистана
Цель проекта – обеспечить непрерывное образование школьников с онкологией и другими болезнями, требующими долгого лечения.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Представители Министерства народного образования встретились с руководителями российского проекта "УчимЗнаем", занимающегося организацией стационарного обучения детей, сообщается на сайте министерства.
Чтобы юные узбекистанцы, находящиеся на длительном лечении от гематологических и онкологических заболеваний, могли полноценно учиться, в стране создан проект "Добрая школа" при поддержке Международного общественного фонда "Замин". Проект будет реализовываться на базе школы №182, расположенной возле Республиканского центра гематологии.
© Министерство народного образования УзбекистанаВстреча в Министерстве народного образования Узбекистана
Встреча в Министерстве народного образования Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
Встреча в Министерстве народного образования Узбекистана
© Министерство народного образования Узбекистана
Для успешной реализации проекта Министерство народного образования Узбекистана изучает опыт российских коллег, программы "УчимЗнаем", работающей в этой сфере уже семь лет. Партнеры помогут с обучением и переподготовкой преподавателей, которым предстоит учить ребят на длительном лечении, а также с разработкой учебных курсов и программ.
Юные пациенты Центра гематологии начнут обучаться по проекту "Школа доброты" уже в 2022 году.
© Министерство народного образования УзбекистанаВстреча в Министерстве народного образования Узбекистана по проекту "Школа милосердия"
Встреча в Министерстве народного образования Узбекистана по проекту Школа милосердия - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
Встреча в Министерстве народного образования Узбекистана по проекту "Школа милосердия"
© Министерство народного образования Узбекистана
Однако уже в этом году школьники смогут продолжать учебу благодаря трансляции видеоуроков по проекту "Онлайн-школа" Национальной телерадиокомпанией. Цель этого проекта – создать условия для дистанционного обучения детей в период пандемии коронавирусной инфекции.
Дистанционное обучение - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Общество
Гибридное обучение сохранится и в новом учебном году
9 августа, 15:32
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