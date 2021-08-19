https://uz.sputniknews.ru/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-20152085.html
Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" — пустышка
Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" — пустышка
На Украине 24 августа будут праздновать 30-ю годовщину независимости. А за день до этого, 23 августа, в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы", где будет... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T15:17+0500
2021-08-19T15:17+0500
2021-08-19T15:20+0500
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саммит
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россия
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Есть ли от этого саммита политическая польза и почему на встречу не пригласили Россию — в интервью Sputnik рассказал политолог и публицист Дмитрий Выдрин, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва.Бессодержательный саммит"Крымская платформа" — это набор красивых слов и деклараций, считает собеседник Sputnik.По словам эксперта, существуют три типа саммитов: встречи, которые обогащают участников знаниями, технологиями; встречи, где проблема, как горячая картошка, перебрасывается от одного участника к другому. И есть встречи, которые создают иллюзии решения проблемы, а потом заканчиваются перебрасыванием картошки. "Крымская платформа", по мнению политолога, относится к двум последним типам.Шабаш или карнавалГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что 44 страны и международные организации решили присоединиться к Киеву в качестве основателей "Крымской платформы". Однако России нет в списке приглашенных государств.По мнению Дмитрия Выдрина , в случае участия РФ пришлось бы менять формат встречи.Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". Собеседник Sputnik также сравнивает саммит с карнавалом.Ставка на ненавистьПопытки построить другой формат российско-украинских отношений сводятся к дихотомии, считает Выдрин."Россия как колоссальная геополитическая масса притягивает другие массы, родственные ей по истории, лингвистике, генотипу. Но есть страны, которые из-за угрозы вот такого колоссального притяжения пытаются найти противодействие этому притяжению. И пока они не нашли ничего лучшего, как впрыскивать между странами ненависть. Чем больше ненависти, тем, на их взгляд, меньше шансов, что вот эта громадная масса: социальная, культурная, пространственная, ресурсная, - втянет их в себя. Поэтому ничего не остается, как делать ставку на ненависть. Ненависть будет в избытке. Другого инструмента у них нет", — рассуждает политолог.Эксперт считает, что Украина не будет решать сложившиеся проблемы военным путем."Война — это колоссальная работа, траты и кровь. Украина принадлежит к изнеженной категории стран, и ни на какое крупное дело, которое включает риски, они не пойдут. Будут угрозы, кто-то будет грозить кулаком, но войны не будет", — предполагает Выдрин.По его словам, для "многих стран сегодня ненависть стала последним спасательным кругом в попытках, как они называют, сохранить независимость, а, на самом деле, пытаясь сохранить свою вотчину, где можно распоряжаться, командовать и подворовывать".Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik на русском.
https://uz.sputniknews.ru/20210725/kiev-gotov-k-polucheniyu-ot-rossii-135-milliardov-dollarov-za-krym-19818490.html
https://uz.sputniknews.ru/20210819/politolog-natsionalizm--avangard-ukrainskoy-politiki-20139759.html
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киев, украина, саммит, крым
Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" — пустышка
15:17 19.08.2021 (обновлено: 15:20 19.08.2021)
На Украине 24 августа будут праздновать 30-ю годовщину независимости. А за день до этого, 23 августа, в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы", где будет обсуждаться вопрос возвращения Крыма Украине.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Есть ли от этого саммита политическая польза и почему на встречу не пригласили Россию — в интервью Sputnik рассказал политолог и публицист Дмитрий Выдрин, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва.
Бессодержательный саммит
"Крымская платформа" — это набор красивых слов и деклараций, считает собеседник Sputnik.
"Во времена моей молодости были очень популярны туфли на платформе — красивые, но неудобные. Лидер Украины Владимир Зеленский в первую очередь сделал ставку на красоту мероприятия. Содержания в этом саммите нет", — говорит Дмитрий Выдрин.
По словам эксперта, существуют три типа саммитов: встречи, которые обогащают участников знаниями, технологиями; встречи, где проблема, как горячая картошка, перебрасывается от одного участника к другому.
И есть встречи, которые создают иллюзии решения проблемы, а потом заканчиваются перебрасыванием картошки. "Крымская платформа", по мнению политолога, относится к двум последним типам.
"В этом саммите нет участников, которые готовы поделиться материальными или духовными, моральными ресурсами. Никто делиться не будет, но перебрасывать проблему друг другу будут. Так что саммит — это красивая пустышка. Если нет содержания, значит, форма пуста", — считает Выдрин.
Шабаш или карнавал
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что 44 страны и международные организации решили присоединиться к Киеву в качестве основателей "Крымской платформы". Однако России нет в списке приглашенных государств.
По мнению Дмитрия Выдрина , в случае участия РФ пришлось бы менять формат встречи.
"Есть страны, которые делают ставку на дело, а есть те, кто делает ставку на слово. Побоялись позвать Россию, которая будет рассказывать про "Северный поток", про какие-то тяжелые сущности. А здесь будет невероятная легкость в словах, в обещаниях", — объясняет политолог.
Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".
Собеседник Sputnik также сравнивает саммит с карнавалом.
"Есть у философа Михаила Бахтина знаменитая теория карнавальной культуры, где все радуются, водят хороводы, где всегда Балда побивает городового", — описывает он.
Ставка на ненависть
Попытки построить другой формат российско-украинских отношений сводятся к дихотомии, считает Выдрин.
"Россия как колоссальная геополитическая масса притягивает другие массы, родственные ей по истории, лингвистике, генотипу. Но есть страны, которые из-за угрозы вот такого колоссального притяжения пытаются найти противодействие этому притяжению. И пока они не нашли ничего лучшего, как впрыскивать между странами ненависть. Чем больше ненависти, тем, на их взгляд, меньше шансов, что вот эта громадная масса: социальная, культурная, пространственная, ресурсная, - втянет их в себя. Поэтому ничего не остается, как делать ставку на ненависть. Ненависть будет в избытке. Другого инструмента у них нет", — рассуждает политолог.
Эксперт считает, что Украина не будет решать сложившиеся проблемы военным путем.
"Война — это колоссальная работа, траты и кровь. Украина принадлежит к изнеженной категории стран, и ни на какое крупное дело, которое включает риски, они не пойдут. Будут угрозы, кто-то будет грозить кулаком, но войны не будет", — предполагает Выдрин.
По его словам, для "многих стран сегодня ненависть стала последним спасательным кругом в попытках, как они называют, сохранить независимость, а, на самом деле, пытаясь сохранить свою вотчину, где можно распоряжаться, командовать и подворовывать".
Полную версию интервью смотрите
на YouTube-канале Sputnik на русском.