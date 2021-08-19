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Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав
Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав
Узбекские паралимпийцы в этот раз завоевали рекордное количество лицензий. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T12:43+0500
2021-08-19T13:12+0500
спорт
узбекистан
спорт
спортсмен
национальный паралимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) опубликовал итоговый список спортсменов, которые представят Узбекистан на XVI Паралимпийских летних Играх в Токио.Статистика: всего в копилке республики — 55 лицензий по восьми видам спорта. Это рекорд. Всего от Узбекистана в состязаниях примут участие 48 спортсменов.Кто будет защищать честь страны на ПаралимпиадеЛегкая атлетика:Плавание:Дзюдо:Каноэ:Тхэквондо:Пауэрлифтинг:Академическая гребля:Стрелковый спорт:Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/vosxojdenie-na-olimp-po-kakim-distsiplinam-ojidayutsya-paralimpiyskie-medali-20125030.html
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узбекистан, спорт, спортсмен, национальный паралимпийский комитет узбекистана

Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав

12:43 19.08.2021 (обновлено: 13:12 19.08.2021)
983
© Unsplash / Dorothea OLDANIСпортсменка
Спортсменка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Unsplash / Dorothea OLDANI
Узбекские паралимпийцы в этот раз завоевали рекордное количество лицензий.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) опубликовал итоговый список спортсменов, которые представят Узбекистан на XVI Паралимпийских летних Играх в Токио.
Статистика: всего в копилке республики — 55 лицензий по восьми видам спорта. Это рекорд.
Всего от Узбекистана в состязаниях примут участие 48 спортсменов.

Кто будет защищать честь страны на Паралимпиаде

Легкая атлетика:
метание диска: Хусниддин Норбеков, Мохигул Хамдамова, Нозимахон Каюмова, Нурхон Курбонова, Ёркин Одилов;
толкание ядра: Бобуржон Омонов, Мухаммад Рехсимов, Элбек Султонов, Дилафрузхон Ахмадхонова, Нурхон Курбонова, София Бурханова;
прыжки в длину: Бекжон Чеваров, Темурбек Гиязов, Дониёр Салиев, Иззат Тургунов, Асила Мирзаёрова, Ёкутхон Холбекова;
бег на 100 м: Сабина Суханова;
бег на 200 м: Сабина Суханова.
Плавание:
50 м, вольный стиль: Ислам Асланов, Дмитрий Хорлин, Музаффар Турсунхужаев, Шохсанамхон Тошпулатова, Муслима Одилова;
100 м, баттерфляй: Ислам Асланов, Музаффар Турсунхужаев, Шохсанамхон Тошпулатова, Нигорахон Мирзохидова;
100 м, брасс: Фирдавсбек Мусабеков;
200 м, комплекс: Фирдавсбек Мусабеков, Шохсанамхон Тошпулатова.
Дзюдо:
-60 кг: Шерзод Намозов;
-66 кг: Учкун Куронбоев;
-73 кг: Феруз Сайидов;
-81 кг: Довурхон Кароматов;
-90 кг: Шухрат Бобоев;
-100 кг: Шариф Ҳалилов;
+100 кг: Ширин Шарипов;
-48 кг: Лобар Хуррамова;
-52 кг: Севинч Салаева;
-58 кг: Парвина Самандарова;
-63 кг: Нафиса Шерипбоева;
-70 кг: Васила Алибоева.
Каноэ:
200 м: Азизбек Абдулхабибов, Хайитмурод Шеркузиев; Шахноза Мирзаева.
Тхэквондо:
-61 кг: Зухриддин Тохиров;
-49 кг: Зиёдахон Исакова;
+58 кг: Гулжаной Наимова.
Пауэрлифтинг:
-61 кг: Роза Кузиева;
-88 кг: Фарҳод Умрзоков;
-107 кг: Нуриддин Давлатов.
Академическая гребля:
2000 м: Феруза Бурибоева, Отабек Кучкоров.
Стрелковый спорт:
50 м, пистолет: Сервер Ибрагимов.
Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
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