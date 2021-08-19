https://uz.sputniknews.ru/20210819/kto-predstavit-uzbekistan-na-paralimpiade-v-tokio--itogovyy-sostav-20144893.html

Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав

Кто представит Узбекистан на Паралимпиаде в Токио — итоговый состав

Узбекские паралимпийцы в этот раз завоевали рекордное количество лицензий. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T12:43+0500

2021-08-19T12:43+0500

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спорт

узбекистан

спорт

спортсмен

национальный паралимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) опубликовал итоговый список спортсменов, которые представят Узбекистан на XVI Паралимпийских летних Играх в Токио.Статистика: всего в копилке республики — 55 лицензий по восьми видам спорта. Это рекорд. Всего от Узбекистана в состязаниях примут участие 48 спортсменов.Кто будет защищать честь страны на ПаралимпиадеЛегкая атлетика:Плавание:Дзюдо:Каноэ:Тхэквондо:Пауэрлифтинг:Академическая гребля:Стрелковый спорт:Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/vosxojdenie-na-olimp-po-kakim-distsiplinam-ojidayutsya-paralimpiyskie-medali-20125030.html

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