Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html
Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор по вопросу эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T09:05+0500
2021-08-19T10:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
шавкат мирзиёев
афганистан
эвакуация
германия
ангела меркель
самолет
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20140293_0:34:2480:1429_1920x0_80_0_0_90c59780a0b5b63bc63fa2e7b6479a1b.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за поддержку при выполнении немецких рейсов из Афганистана, сообщила в среду пресс-служба Кабмина ФРГ.В среду Меркель также обсудила ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом. Ранее канцлер ФРГ провела переговоры с главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Пакистана и Катара.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На данный момент, вся сухопутная граница Афганистана контролируются членами радикального движения. Сейчас активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/mirziyoev-i-merkel-obsudili-evakuatsiyu-iz-afganistana-grajdan-germanii-20133284.html
https://uz.sputniknews.ru/20210816/ofitsialnyy-predstavitel-mid-rossii-prokommentirovala-xaos-v-aeroportu-kabula-20090961.html
узбекистан
афганистан
германия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20140293_264:0:2216:1464_1920x0_80_0_0_76f3c50f4b0f3d7f8c54220741727656.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, эвакуация, германия, ангела меркель, самолет, радикальное движение "талибан"

Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана

09:05 19.08.2021 (обновлено: 10:17 19.08.2021)
840
© AFP / HANNIBAL HANSCHKEКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© AFP / HANNIBAL HANSCHKE
Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор по вопросу эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за поддержку при выполнении немецких рейсов из Афганистана, сообщила в среду пресс-служба Кабмина ФРГ.
"Канцлер ... позвонила президенту Узбекистана Мирзиёеву, канцлер поблагодарила его за материально-техническую поддержку при выполнении немецких эвакуационных рейсов", — говорится в сообщении.
В среду Меркель также обсудила ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом.
Ранее канцлер ФРГ провела переговоры с главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Пакистана и Катара.
"Во всех телефонных звонках канцлер повторяла свой призыв к "Талибану"* отказаться от насилия, уважать права человека и обеспечить безопасность всем тем, кто хотел покинуть Афганистан", — следует из заявления.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Мирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
Вчера, 19:24
640
2

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
На данный момент, вся сухопутная граница Афганистана контролируются членами радикального движения. Сейчас активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.
Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Афганцы в аэропорту в ожидании вылета из Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Официальный представитель МИД России прокомментировала хаос в аэропорту Кабула
16 августа, 12:43
617
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01Узбекистан может возглавить Всемирный туалетный саммит
11:43В Узбекистан завезут более 13,5 млн доз вакцины
11:21Что мы сможем построить вместо СССР
11:07Украину ждет судьба Афганистана — Патрушев
10:39Город остался без правозащитников. Почему это хорошая новость
10:02Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу
09:33Второй рейс Lufthansa прибыл в Ташкент, чтобы вывезти в ФРГ эвакуированных из Афганистана
09:05Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
08:55Политолог: национализм — авангард украинской политики
08:41Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID
08:20Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
ВчераМВД раскрыло подробности убийства спортсмена Элбека Рахимова
ВчераЦентр событий в Афганистане: Кабул или Панджшер?
ВчераУзбекский минтранс призвал украинскую авиакомпанию соблюдать права пассажиров
ВчераДжабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется
ВчераНашелся Ашраф Гани
ВчераМирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
ВчераПольша эвакуирует людей через Навои - источник
ВчераРоссиянин покорил Урал за 109 дней
ВчераСпасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши