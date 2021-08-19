https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html
Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор по вопросу эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T09:05+0500
2021-08-19T09:05+0500
2021-08-19T10:17+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
шавкат мирзиёев
афганистан
эвакуация
германия
ангела меркель
самолет
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за поддержку при выполнении немецких рейсов из Афганистана, сообщила в среду пресс-служба Кабмина ФРГ.В среду Меркель также обсудила ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом. Ранее канцлер ФРГ провела переговоры с главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Пакистана и Катара.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На данный момент, вся сухопутная граница Афганистана контролируются членами радикального движения. Сейчас активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/mirziyoev-i-merkel-obsudili-evakuatsiyu-iz-afganistana-grajdan-germanii-20133284.html
https://uz.sputniknews.ru/20210816/ofitsialnyy-predstavitel-mid-rossii-prokommentirovala-xaos-v-aeroportu-kabula-20090961.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, эвакуация, германия, ангела меркель, самолет, радикальное движение "талибан"
Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана
09:05 19.08.2021 (обновлено: 10:17 19.08.2021)
Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор по вопросу эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за поддержку при выполнении немецких рейсов из Афганистана, сообщила в среду пресс-служба Кабмина ФРГ.
"Канцлер ... позвонила президенту Узбекистана Мирзиёеву, канцлер поблагодарила его за материально-техническую поддержку при выполнении немецких эвакуационных рейсов", — говорится в сообщении.
В среду Меркель также обсудила ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом.
Ранее канцлер ФРГ провела переговоры с главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Пакистана и Катара.
"Во всех телефонных звонках канцлер повторяла свой призыв к "Талибану"* отказаться от насилия, уважать права человека и обеспечить безопасность всем тем, кто хотел покинуть Афганистан", — следует из заявления.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
На данный момент, вся сухопутная граница Афганистана контролируются членами радикального движения. Сейчас активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.
Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран