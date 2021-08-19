https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html

Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана

Меркель поблагодарила Мирзиёева за поддержку немецких рейсов из Афганистана

Накануне лидеры обеих стран провели телефонный разговор по вопросу эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T09:05+0500

2021-08-19T09:05+0500

2021-08-19T10:17+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

шавкат мирзиёев

афганистан

эвакуация

германия

ангела меркель

самолет

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за поддержку при выполнении немецких рейсов из Афганистана, сообщила в среду пресс-служба Кабмина ФРГ.В среду Меркель также обсудила ситуацию в Афганистане с президентом США Джо Байденом. Ранее канцлер ФРГ провела переговоры с главами государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Пакистана и Катара.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы* начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.На данный момент, вся сухопутная граница Афганистана контролируются членами радикального движения. Сейчас активно проводится эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев.Людей вывозят через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/mirziyoev-i-merkel-obsudili-evakuatsiyu-iz-afganistana-grajdan-germanii-20133284.html

https://uz.sputniknews.ru/20210816/ofitsialnyy-predstavitel-mid-rossii-prokommentirovala-xaos-v-aeroportu-kabula-20090961.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, афганистан, эвакуация, германия, ангела меркель, самолет, радикальное движение "талибан"