Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Мирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Разговор состоялся по телефону в среду. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Федеральный канцлер Германии Ангелой Меркель обсудили взаимодействие в вопросах эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан.
Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, разговор состоялся по телефону в среду. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе.
“Подчеркнута важность продолжения тесной координации и активного межведомственного взаимодействия в вопросах осуществления гуманитарных операций по эвакуации авиационным транспортом граждан из Афганистана в Германию транзитом через территорию Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Лидеры обменялись мнениями по текущей обстановке. Отмечается совпадение позиций и подходов двух стран в вопросах недопущения эскалации напряженности и насилия в Афганистане, а также всесторонней поддержки международным сообществом политического урегулирования афганского конфликта.
О помощи Узбекистана в эвакуации немецких граждан из Афганистана стало известно накануне после телефонного разговора Шавката Мирзиёева с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Подробности договоренностей сегодня раскрыл узбекский МИД
"Республика Узбекистан оказывает техническое содействие Федеративной Республике Германия в процессе эвакуации из Афганистана граждан ФРГ, а также технического персонала, обслуживавшего диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганских граждан. Все эвакуируемые лица, до отбытия в ФРГ, будут находиться в транзитной зоне аэропорта", — заявили в министерстве.
Какого именно аэропорта не сообщается. Однако сегодня Uzbekistan Airways объявил о закрытии с 19 августа на неопределенный срок аэропорта "Ташкент-3", обслуживающий местные авиаперелеты. Официальная версия компании — “по техническим причинам”.
В то же время Министерство транспорта республики сообщило, что для эвакуации граждан Германии из Афганистана узбекская сторона выделит отдельный терминал аэропорта.
По данным РИА Новости, первый самолет с эвакуированными гражданами Германии уже вылетел из Ташкента.
В воскресенье, после спешного вывода американских войск из страны, члены движения "Талибан"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.