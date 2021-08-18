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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/mirziyoev-i-merkel-obsudili-evakuatsiyu-iz-afganistana-grajdan-germanii-20133284.html
Мирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
Мирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
Разговор состоялся по телефону в среду. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T19:24+0500
2021-08-18T19:24+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
шавкат мирзиёев
эвакуация
ангела меркель
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Федеральный канцлер Германии Ангелой Меркель обсудили взаимодействие в вопросах эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан.Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, разговор состоялся по телефону в среду. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе.Лидеры обменялись мнениями по текущей обстановке. Отмечается совпадение позиций и подходов двух стран в вопросах недопущения эскалации напряженности и насилия в Афганистане, а также всесторонней поддержки международным сообществом политического урегулирования афганского конфликта.О помощи Узбекистана в эвакуации немецких граждан из Афганистана стало известно накануне после телефонного разговора Шавката Мирзиёева с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Подробности договоренностей сегодня раскрыл узбекский МИДКакого именно аэропорта не сообщается. Однако сегодня Uzbekistan Airways объявил о закрытии с 19 августа на неопределенный срок аэропорта "Ташкент-3", обслуживающий местные авиаперелеты. Официальная версия компании — “по техническим причинам”.В то же время Министерство транспорта республики сообщило, что для эвакуации граждан Германии из Афганистана узбекская сторона выделит отдельный терминал аэропорта.По данным РИА Новости, первый самолет с эвакуированными гражданами Германии уже вылетел из Ташкента.В воскресенье, после спешного вывода американских войск из страны, члены движения "Талибан"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/polsha-evakuiruet-lyudey-cherez-navoi---istochnik-20132909.html
https://uz.sputniknews.ru/20210818/pravitelstvennaya-delegatsiya-afganistana-zaprosila-ubejische-v-katare-20131853.html
https://uz.sputniknews.ru/20210818/afganskiy-minoborony-interpol-zaderjite-gani-20131658.html
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шавкат мирзиёев, эвакуация, ангела меркель, телефонный разговор

Мирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии

19:24 18.08.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Разговор состоялся по телефону в среду. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Федеральный канцлер Германии Ангелой Меркель обсудили взаимодействие в вопросах эвакуации из Афганистана граждан Германии транзитом через Узбекистан.
Как сообщает пресс-служба узбекистанского лидера, разговор состоялся по телефону в среду. Стороны договорились поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе.
“Подчеркнута важность продолжения тесной координации и активного межведомственного взаимодействия в вопросах осуществления гуманитарных операций по эвакуации авиационным транспортом граждан из Афганистана в Германию транзитом через территорию Узбекистана”, — говорится в сообщении.
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Лидеры обменялись мнениями по текущей обстановке. Отмечается совпадение позиций и подходов двух стран в вопросах недопущения эскалации напряженности и насилия в Афганистане, а также всесторонней поддержки международным сообществом политического урегулирования афганского конфликта.
О помощи Узбекистана в эвакуации немецких граждан из Афганистана стало известно накануне после телефонного разговора Шавката Мирзиёева с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Подробности договоренностей сегодня раскрыл узбекский МИД
"Республика Узбекистан оказывает техническое содействие Федеративной Республике Германия в процессе эвакуации из Афганистана граждан ФРГ, а также технического персонала, обслуживавшего диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганских граждан. Все эвакуируемые лица, до отбытия в ФРГ, будут находиться в транзитной зоне аэропорта", — заявили в министерстве.
Какого именно аэропорта не сообщается. Однако сегодня Uzbekistan Airways объявил о закрытии с 19 августа на неопределенный срок аэропорта "Ташкент-3", обслуживающий местные авиаперелеты. Официальная версия компании — “по техническим причинам”.
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В то же время Министерство транспорта республики сообщило, что для эвакуации граждан Германии из Афганистана узбекская сторона выделит отдельный терминал аэропорта.
По данным РИА Новости, первый самолет с эвакуированными гражданами Германии уже вылетел из Ташкента.
В воскресенье, после спешного вывода американских войск из страны, члены движения "Талибан"* вошли в Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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