https://uz.sputniknews.ru/20210819/miss-uzbekistana-nigina-faxriddinova-kajdyy-mojet-izmenit-svoyu-jizn-20150494.html

Мисс Узбекистана Нигина Фахриддинова: каждый может изменить свою жизнь

Мисс Узбекистана Нигина Фахриддинова: каждый может изменить свою жизнь

Модель из Узбекистана Нигина Фахриддинова в ноябре 2021-го представит страну на одном из самых престижных Международных конкурсов красоты "Мисс Интернешнл". О... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T18:37+0500

2021-08-19T18:37+0500

2021-08-19T18:37+0500

общество

узбекистан

интервью

конкурс красоты

нигина фахриддинова

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В модельном бизнесе 22-летняя Нигина сравнительно недавно и уже вошла в топ-8 успешных моделей Узбекистана, топ-8 красивых моделей Центральной Азии и топ-40 известных в мире узбекистанцев. В своем первом конкурсе красоты девушка приняла участие в 19 лет и с тех пор уже успела заявить о себе на весь мир. В копилке Нигины титулы Top Model Friendship 2018, Fashion Model SNG 2018, Miss Intercontinental Uzbekistan 2019, Мисс International Узбекистан 2020/2021. Последний автоматически дает ей право быть действующей Мисс Узбекистан. Сейчас Нигина готовится к покорению очередной вершины – 60-му Международному конкурсу Miss International 2021, который пройдет в Японии.— Как вы попали в модельный бизнес, вы ведь не из Ташкента?— Я родилась и выросла в городе Навои, у меня также есть таджикские корни. Около пяти лет назад мы с семьей переехали в столицу. Мое детство было сложным. Со стороны отчима я неоднократно подвергалась моральному и психологическому насилию, также было рукоприкладство. Если я пыталась что-то рассказать близким, мне не верили. Однажды он ударил меня по голове. В результате полученной травмы со временем образовалась опухоль. К счастью, ее благополучно удалили, но перед операцией врачи не давали никаких гарантий, я могла как не пережить ее, так и остаться инвалидом. Ситуация дома начала меняться, когда врач подтвердил, что такую травму можно было получить только вследствие удара или сильного ушиба.Я росла очень любознательной. От всех нападок, переживаний и депрессивных состояний мне нужно было как-то отвлекаться. Рисовать, петь, танцевать, готовить научилась самостоятельно. У меня даже есть два красных диплома — кулинара и кондитера. Ни при каких обстоятельствах ребенок не должен испытывать подобное. Но я справилась, и это сделало меня очень сильной.Родственники со стороны родного отца не раз говорили, что мне нужно попробовать себя в роли модели. Я никогда об этом не думала, потому что из подходящих параметров у меня был только рост – 172 см. После операции я принимала гормональные препараты, поэтому сильно поправилась. Когда мы приехали в Ташкент, меня очень поддержала моя тетя, кстати, тоже журналист. На ее странице в "Фейсбук" вышла публикация о кастинге в модельное агентство. Она предложила мне попробовать принять участие. Я боялась маминой реакции, ее одобрение было очень важно. Воспитывали меня строго, всегда были жесткие рамки: никаких купальников, коротких юбок и шортов. К моему огромному удивлению мама меня поддержала, и я с уверенностью начала готовиться. Прежде всего предстояло сбросить вес, я весила 74 кг и после строгой трехнедельной диеты добилась 62 кг. Прошла кастинг, но с оговоркой, что похудею еще. В целом я смогла похудеть на 18 кг. Очень скоро поняла, что это модельное агентство убыточное и бесперспективное. Я ушла в другое и здесь уже начала работать.— Помните свой первый заработок уже в качестве модели?— Это была работа на подиуме, показ во Дворце форумов. Нам заплатили 350 тыс. сумов. Я тогда практически не умела дефилировать. На самом деле, если вы не топовая модель, то хорошо зарабатывать в этом деле не получится. Я задумалась, хочу ли этим заниматься как хобби или все-таки сделать своей основной работой. Стала взвешивать плюсы и минусы этого бизнеса. Модель всегда должна развиваться, ухаживать за собой, уметь заряжать своей энергетикой, привлекать к себе внимание. Это очень конкурентная среда, зачастую жесткая и порой несправедливая. Но я поняла, что мне это нравится, я абсолютно творческий человек и смогу в этом себя реализовать.— Почему решили сосредоточиться именно на конкурсах красоты?— Когда я участвовала в "Топ-модель СНГ" для меня все конкурсы были одинаковые, я не понимала их отличий. В данном случае это был исключительно туристический конкурс, направленный на развитие туризма в Армении. Я единственная получила две номинации. После этого я поняла, что моделинг в Узбекистане начал развиваться, а вот направление конкурсов красоты — нет. Они у нас не проводятся, об этом никто ничего не знает и не говорит. И я поняла, что хочу развивать это направление.Все конкурсы высшей категории отличаются друг от друга. Например, особенность конкурса "Мисс Мира" — благотворительность. Победительница заключает контракт с организаторами и год живет в Лондоне. Она участвует в модных показах, фотоссесиях для мировых брендов, но большую часть времени проводит в странах третьего мира. Привлекает внимание к социальным проблемам этих стран. Конкурс "Мисс Вселенная" направлен исключительно на модельную карьеру. Его победительница получает призовые 45 тыс. долларов, живет год в Нью-Йорке и учится в New York Film Academy. "Мисс Интернешнл", к которому мы сейчас готовимся, посвящен дружбе народов. В этом году Узбекистан впервые примет в нем участие. Его цель — познакомить с традициями, культурой и обычаями стран-участниц, пропагандировать важность мира и взаимопонимания в мировом сообществе. Здесь не столько важны параметры модели и ее внешние данные, сколько духовный мир участницы и способность представить всему миру свою страну.Я промониторила весь Интернет, YouTube, проанализировала кастинги, какие есть конкурсы красоты, зачем они нужны и как на них попасть. Поставила себе цель пройти тройку самых престижных соревнования высшей категории: "Мисс Мира", "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл".— С какими трудностями вы сталкиваетесь?— На международных конкурсах красоты никто не знает, как вас зовут. Каждая участница — это Мисс Россия, Мисс Малайзия, Мисс Таджикистан и т. д. Я поняла, что могу не только делать карьеру модели в новом для Узбекистана направлении, но и по-новому представлять нашу страну на мировой арене. После участия в конкурсе в Армении я поставила цель стать как минимум участницей "Мисс Мира". Я единственная из участниц победила в двух номинациях Top Model Friendship 2018 и Fashion Model SNG 2018. После этого я пересмотрела свое отношение к конкурсам и поняла, что хочу стать именно конкурсной моделью.Я стала связываться с организаторами международных конкурсов. Оправляла всю информацию о себе. Но каждый раз получала один ответ: "Извините, мы не можем с вами сотрудничать, потому что в вашей стране национальный отбор "Мисс Узбекистан" не проводится". И я стала искать выход из этой ситуации. Мне случайно попалась информация об одном украинском модельном агентстве, которое отправляет девушек на конкурсы красоты. Я с ними связалась. Они как раз набирали участниц для конкурса "Мисс Интерконтиненталь". В итоге они отобрали 30 участниц, включая меня, и подали наши заявки в Пуэрто-Рико. И я прошла этот отбор. Для моего участия необходимы были спонсоры. Мы с мамой обращались везде – от Госкомтуризма до виртуальной приемной нашего президента. Но, к сожалению, не смогли ничего добиться.Главная проблема заключалась в следующем: чтобы я могла носить звание "Мисс Интерконтиненталь Узбекистан", необходима была франшиза стоимостью 1,5 тыс. евро. По сути ее оплачивает организатор национального отбора. В связи с тем, что меня отобрали сами организаторы конкурса, то я автоматически получила звание "Мисс Узбекистан".В итоге, чтобы я смогла принять в нем участие, мы заняли 15 тыс. долларов. Мне сшили два главных наряда – национальное и вечернее платья, которые обошлись в несколько тысяч долларов. Вечернее платье, сделанное из белоснежных перьев, символизировало птицу Хумо. Дизайнер Ирода Агзамхожа, которая создала его по моим собственным эскизам, также готовит концертные костюмы для певицы Райхон. И когда Райхон увидела это платье, она попросила его надеть на какое-то торжественное мероприятие. Но, конечно, я была против.Сейчас мы снова готовим национальное и вечернее платья также по моим эскизам. В этот раз тема вечернего платья – галактика. Но по условиям конкурса я не могу рассказывать детали.Кроме этого, не самый приятный момент – нападки в социальных сетях. Особенно критикуют за фотосессии в купальниках и смелых платьях, которые я демонстрирую как модель. У нас ведь есть гимнастки, синхронистки… Их костюмы — часть спортивного образа, и это не так агрессивно осуждается обществом. В нашем же случае – это работа. И мне не совсем понятна такая критика.— Кто-то представляет вас на этих конкурсах?— Сначала с этим была большая проблема. На предыдущем конкурсе я и еще несколько участниц из СНГ были без национального представителя. Но с "Мисс Интернейшнл" будет проще. Мою подготовку, поведение, пунктуальность, ответственность, духовное развитие заметил Гектор Хоакин и предложил участвовать в "Мисс Вселенной". Он известный человек в индустрии конкурсов красоты, на которых выступает национальным представителем. Однако сначала мы решили принять участие в "Мисс Интернешнл", теперь Гектор представляет и меня.— Вам удалось найти спонсора предстоящего конкурса в Японии?— Да, это одна из крупнейших компаний в Узбекистане. Раннее я уже сотрудничала с ними, снималась в их рекламных роликах и фотосессиях.— Насколько международные конкурсы красоты можно назвать честными?— В целом там все честно. Международному конкурсу, который годами зарабатывал свою репутацию, нет смысла ее терять. У участниц во избежание недоразумений есть охрана. Ни одна из них по условиям конкурса не имеет права встречаться или разговаривать с кем-то из организаторов. Повредить платье в конкурентной борьбе кому-то из участниц тоже невозможно, потому что наряды конкурсанток находятся в их номерах. Трансляция ведется по всему миру и в Интернете. Зрители сами могут оценить объективность конкурса. Конечно, не редко происходят очевидно странные ситуации. Но это случается в любых соревнованиях. Недавняя ситуация с художественной гимнастикой на Олимпиаде в Токио — яркий тому пример.Что касается общения с участницами, то первое время мы знакомимся, общаемся и улыбаемся друг другу. Но с приближением финала чувство соперничества усиливается и искреннего отношения друг к другу становится меньше. Я доброжелательный человек, и испытывать это на себе было особенно сложно.— Почему вы так стремитесь добиться успеха как модель именно в конкурсах красоты?— Это свободная ниша, где я успешно стартовала. Кроме этого, по таким конкурсам составляются международные рейтинги стран, оценивающие красоту того или иного народа. Так, например, самыми красивыми людьми считаются жители Венесуэлы, потому что чаще всего именно они побеждают в таких соревнованиях. После них идут Индия и США. Узбекистан совсем недавно попал в этот рейтинг, и пока, к сожалению, мы занимаем там последнее место.В индустрии красоты Узбекистан привлекает к себе большое внимание, потому что наша страна – новый участник, а все новое всегда интересно. Это и наши традиции, культура, национальная одежда, яркая внешность узбекских девушек. Мы уверены, что в том числе именно поэтому мне удалось завоевать титул "Мисс Интерконтиненталь Узбекистан". Узбекистан впервые за 48 лет существования конкурса принял в нем участие. Эта победа позволила привлечь к себе внимание и получить приглашение для участия в более престижных конкурсах.— Есть ли обратная сторона участия в конкурсах красоты?— К таким моделям выдвигаются строгие возрастные требования. Принимать участие можно только до 28 лет, при этом участница не должна быть замужем и иметь детей. Моя цель – "Мисс Мира". И если я не смогу там победить, то как минимум должна там участвовать, чтобы представлять Узбекистан. Надеюсь это произойдет в ближайшие годы.— Чтобы добиться успеха в модельном бизнесе, в частности, конкурсах красоты, нужно прилагать серьезные усилия, время и деньги. Ради чего вы это все преодолеваете?— На своем примере я бы хотела показать, что какой бы сложной ни была ваша жизнь, каждый может ее изменить, если захочет и начнет действовать.— Насколько вы оцениваете свой успех на предстоящем конкурсе в Японии?— В нем примут участие более 85 стран. В данном случае я выступаю одна против целой конкурсной системы, которая там уже сформировалась.Большую роль в победе участниц из других стран играет сплоченность и поддержка общества. Они голосуют за своих, создают фан-странички и посты поддержки. Может случиться так, что объективно участница имеет не самую привлекательную внешность, но благодаря поддержке своей страны она увереннее идет к победе. Содействуют в этом и локальные средства массовой информации. Кстати, это также учитывается при рассмотрении заявок конкурсанток. Организаторы должны видеть, что страна-участница заинтересована в победе своей конкурсантки. В моем случае такой поддержки практически нет, но я с гордостью выхожу на подиум с флагом Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20200508/Uzbekistanka-pytaetsya-pokorit-mezhdunarodnyy-konkurs-krasoty-14088167.html

https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzbekistanka-zavoevala-titul-pervoy-vitse-miss-na-konkurse-krasoty-v-kazani-17910483.html

https://uz.sputniknews.ru/20190707/Uzbekskaya-model-vpervye-poedet-na-konkurs-krasoty-Miss-Intercontinental-11950312.html

https://uz.sputniknews.ru/20210720/federatsiya-migrantov-rossii-zapustila-mejdunarodnyy-konkurs-krasoty-i-talanta-19757139.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, интервью, конкурс красоты, нигина фахриддинова