https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-dorogax-uzbekistana-vnov-poyavilis-avto-s-afganskimi-nomerami--kpp-vozobnovil-rabotu-20158653.html

На дорогах Узбекистана вновь появились авто с афганскими номерами — КПП возобновил работу

На дорогах Узбекистана вновь появились авто с афганскими номерами — КПП возобновил работу

КПП в районе Термеза возобновил работу в штатном режиме. После того, как перед Мостом Дружбы расчистили затор из брошенных афганцами машин, транзит через... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T20:05+0500

2021-08-19T20:05+0500

2021-08-19T20:09+0500

узбекистан

афганистан

граница

транзит

видео

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Сейчас в республику и в обратном направлении следуют фуры с товарами, а также легковые авто, в том числе с афганскими номерами. Машины с желтыми знаками принадлежат тем, кто имеет в Узбекистане вид на жительство. Ситуация на узбекско-афганской границе спокойная и полностью контролируется местными властями.Как оживает приграничная транзитная жизнь, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-butylkax-cherez-amudaryu-ekspert-obyasnil-kak-afgantsy-popadayut-v-uzbekistan-20146257.html

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, граница, транзит