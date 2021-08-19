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На дорогах Узбекистана вновь появились авто с афганскими номерами — КПП возобновил работу
На дорогах Узбекистана вновь появились авто с афганскими номерами — КПП возобновил работу
КПП в районе Термеза возобновил работу в штатном режиме. После того, как перед Мостом Дружбы расчистили затор из брошенных афганцами машин, транзит через... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T20:05+0500
2021-08-19T20:09+0500
узбекистан
афганистан
граница
транзит
видео
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Сейчас в республику и в обратном направлении следуют фуры с товарами, а также легковые авто, в том числе с афганскими номерами. Машины с желтыми знаками принадлежат тем, кто имеет в Узбекистане вид на жительство. Ситуация на узбекско-афганской границе спокойная и полностью контролируется местными властями.Как оживает приграничная транзитная жизнь, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-butylkax-cherez-amudaryu-ekspert-obyasnil-kak-afgantsy-popadayut-v-uzbekistan-20146257.html
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узбекистан, афганистан, граница, транзит

На дорогах Узбекистана вновь появились авто с афганскими номерами — КПП возобновил работу

20:05 19.08.2021 (обновлено: 20:09 19.08.2021)
1040
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
КПП в районе Термеза возобновил работу в штатном режиме. После того, как перед Мостом Дружбы расчистили затор из брошенных афганцами машин, транзит через границу людей и грузов восстановился.
Сейчас в республику и в обратном направлении следуют фуры с товарами, а также легковые авто, в том числе с афганскими номерами. Машины с желтыми знаками принадлежат тем, кто имеет в Узбекистане вид на жительство.
© Рамиз БахтияровДвижение автотранспорта на границе Узбекистана и Афганистана
Движение автотранспорта на границе Узбекистана и Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
Движение автотранспорта на границе Узбекистана и Афганистана
© Рамиз Бахтияров
Ситуация на узбекско-афганской границе спокойная и полностью контролируется местными властями.
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Как оживает приграничная транзитная жизнь, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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