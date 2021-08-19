https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-butylkax-cherez-amudaryu-ekspert-obyasnil-kak-afgantsy-popadayut-v-uzbekistan-20146257.html

На бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан

На бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан

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2021-08-19T13:04+0500

2021-08-19T13:04+0500

2021-08-19T13:09+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

беженцы

амударья

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Несколько афганцев перебрались вплавь через Амударью с помощью пятилитровых пластиковых бутылок. Об этом сообщил источник Sputnik Узбекистан.По его словам, подобный прием известен еще с начала прошлого века, только тогда использовались в качестве самодельных плотов надутые бараньи шкуры (бурдюки).По мнению собеседника, вероятнее всего нарушители проплыли по реке значительное расстояние и попытались перейти границу вблизи таджикистанской территории. Ранее стало известно, что во временном лагере близ узбекско-афганской границы размещено около 150 беженцев. Еще несколько сотен военнослужащих ИРА, прибывших в страну самолетом, размещены на территории местного полигона. Между тем Ташкент предоставил свою воздушную гавань для организованной эвакуации иностранных граждан из Афганистана. В частности, транзитные рейсы через столицу Узбекистана осуществляют самолеты ФРГ. Отмечается, что находящиеся в этих самолетах афганские граждане не будут покидать транзитной зоны аэропорта.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, беженцы, амударья