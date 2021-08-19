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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-butylkax-cherez-amudaryu-ekspert-obyasnil-kak-afgantsy-popadayut-v-uzbekistan-20146257.html
На бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан
На бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан
После перехода власти в Афганистане к "Талибану"* тысячи граждан этой страны устремились в соседние республики, спасаясь от возможного произвола и расправы. Не... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T13:04+0500
2021-08-19T13:09+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
беженцы
амударья
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Несколько афганцев перебрались вплавь через Амударью с помощью пятилитровых пластиковых бутылок. Об этом сообщил источник Sputnik Узбекистан.По его словам, подобный прием известен еще с начала прошлого века, только тогда использовались в качестве самодельных плотов надутые бараньи шкуры (бурдюки).По мнению собеседника, вероятнее всего нарушители проплыли по реке значительное расстояние и попытались перейти границу вблизи таджикистанской территории. Ранее стало известно, что во временном лагере близ узбекско-афганской границы размещено около 150 беженцев. Еще несколько сотен военнослужащих ИРА, прибывших в страну самолетом, размещены на территории местного полигона. Между тем Ташкент предоставил свою воздушную гавань для организованной эвакуации иностранных граждан из Афганистана. В частности, транзитные рейсы через столицу Узбекистана осуществляют самолеты ФРГ. Отмечается, что находящиеся в этих самолетах афганские граждане не будут покидать транзитной зоны аэропорта.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/terminal-mestnyx-soobscheniy-v-tashkente-budet-zakryt-20130099.html
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
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узбекистан, афганистан, беженцы, амударья

На бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан

13:04 19.08.2021 (обновлено: 13:09 19.08.2021)
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© SputnikАмударья с высоты
Амударья с высоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Sputnik
Рамиз Бахтияров
Все материалы
После перехода власти в Афганистане к "Талибану"* тысячи граждан этой страны устремились в соседние республики, спасаясь от возможного произвола и расправы. Не останавливают смельчаков даже естественные природные преграды.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Несколько афганцев перебрались вплавь через Амударью с помощью пятилитровых пластиковых бутылок. Об этом сообщил источник Sputnik Узбекистан.
По его словам, подобный прием известен еще с начала прошлого века, только тогда использовались в качестве самодельных плотов надутые бараньи шкуры (бурдюки).
Аэропорт Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
Вчера, 16:56
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По мнению собеседника, вероятнее всего нарушители проплыли по реке значительное расстояние и попытались перейти границу вблизи таджикистанской территории.

"Уже на границе Узбекистана их задержали пограничники и отправили в палаточный лагерь рядом с Мостом Дружбы", — сообщил источник.

Ранее стало известно, что во временном лагере близ узбекско-афганской границы размещено около 150 беженцев. Еще несколько сотен военнослужащих ИРА, прибывших в страну самолетом, размещены на территории местного полигона.
Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана в районе города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
Вчера, 16:41
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Между тем Ташкент предоставил свою воздушную гавань для организованной эвакуации иностранных граждан из Афганистана. В частности, транзитные рейсы через столицу Узбекистана осуществляют самолеты ФРГ. Отмечается, что находящиеся в этих самолетах афганские граждане не будут покидать транзитной зоны аэропорта.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
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