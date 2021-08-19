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Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
В среду боевики "Талибана"* открыли огонь по участникам мирного митинга в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере два человека убиты и 12 ранены. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T08:20+0500
2021-08-19T09:41+0500
видео
афганистан
радикальное движение "талибан"
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Сообщалось, что люди вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана накануне Дня независимости страны.Спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал: талибов не стоит "обелять" и что стоит за их, казалось бы, примерным поведением.Почему афганские военные сложили оружие, стоит ли страна на пороге гражданской войны, какая судьба ожидает местных женщин? Ответы на эти вопросы — в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/kak-vyglyadit-afganistan-pri-talibax--video-20127425.html
афганистан
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афганистан, радикальное движение "талибан"

Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео

08:20 19.08.2021 (обновлено: 09:41 19.08.2021)
706
© Sputnik
В среду боевики "Талибана"* открыли огонь по участникам мирного митинга в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере два человека убиты и 12 ранены.
Сообщалось, что люди вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана накануне Дня независимости страны.
Спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал: талибов не стоит "обелять" и что стоит за их, казалось бы, примерным поведением.
Почему афганские военные сложили оружие, стоит ли страна на пороге гражданской войны, какая судьба ожидает местных женщин? Ответы на эти вопросы — в видео.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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