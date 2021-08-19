https://uz.sputniknews.ru/20210819/nekrasov-obyasnil-pochemu-taliban-seychas-tak-obraztsovo-sebya-vedet--video-20139233.html

Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео

Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео

В среду боевики "Талибана"* открыли огонь по участникам мирного митинга в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере два человека убиты и 12 ранены. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T08:20+0500

2021-08-19T08:20+0500

2021-08-19T09:41+0500

видео

афганистан

радикальное движение "талибан"

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Сообщалось, что люди вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана накануне Дня независимости страны.Спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал: талибов не стоит "обелять" и что стоит за их, казалось бы, примерным поведением.Почему афганские военные сложили оружие, стоит ли страна на пороге гражданской войны, какая судьба ожидает местных женщин? Ответы на эти вопросы — в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/kak-vyglyadit-afganistan-pri-talibax--video-20127425.html

афганистан

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афганистан, радикальное движение "талибан"