https://uz.sputniknews.ru/20210819/nekrasov-obyasnil-pochemu-taliban-seychas-tak-obraztsovo-sebya-vedet--video-20139233.html
Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
В среду боевики "Талибана"* открыли огонь по участникам мирного митинга в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере два человека убиты и 12 ранены. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T08:20+0500
2021-08-19T08:20+0500
2021-08-19T09:41+0500
видео
афганистан
радикальное движение "талибан"
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20139205_0:32:1260:741_1920x0_80_0_0_5acc6bea3ea5369d6efb567819658a00.png
Сообщалось, что люди вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана накануне Дня независимости страны.Спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал: талибов не стоит "обелять" и что стоит за их, казалось бы, примерным поведением.Почему афганские военные сложили оружие, стоит ли страна на пороге гражданской войны, какая судьба ожидает местных женщин? Ответы на эти вопросы — в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/kak-vyglyadit-afganistan-pri-talibax--video-20127425.html
афганистан
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, радикальное движение "талибан"
Некрасов объяснил, почему "Талибан"* сейчас так образцово себя ведет — видео
08:20 19.08.2021 (обновлено: 09:41 19.08.2021)
В среду боевики "Талибана"* открыли огонь по участникам мирного митинга в афганской провинции Нангархар. По меньшей мере два человека убиты и 12 ранены.
Сообщалось, что люди вышли на улицы, чтобы поддержать национальный флаг Афганистана накануне Дня независимости страны.
Спецпредставитель Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал: талибов не стоит "обелять" и что стоит за их, казалось бы, примерным поведением.
Почему афганские военные сложили оружие, стоит ли страна на пороге гражданской войны, какая судьба ожидает местных женщин? Ответы на эти вопросы — в видео.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран