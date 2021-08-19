https://uz.sputniknews.ru/20210819/probka-iz-broshennyx-avto-na-mostu-mejdu-afganistanom-i-uzbekistanom-raschischena-20149831.html

Пробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена

Пробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена

Грузовики стали заезжать на территорию Узбекистана, сообщили в администрации Термеза. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T14:47+0500

2021-08-19T14:47+0500

2021-08-19T16:31+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

мост

автомобили

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Образовавшаяся на пограничном мосту "Хайратон — Термез" на территории Афганистана пробка из брошенных автомобилей расчищена.Собеседник не исключил того, что талибы начали восстанавливать нормальный ритм жизни в городе Хайратон, приграничном с Узбекистаном.Афганцы, имеющие вид на жительство в Узбекистане, тоже начали приезжать на своих машинах, сообщил корреспондент Sputnik.Также границу могут пересечь граждане Афганистана, имеющие при себе билеты на вылет в другие страны. Для граждан Узбекистана никаких преград нет.В соцсетях ранее распространилось видео с брошенными автомобилями, в том числе военными, которые образовали пробку перед мостом "Хайратон — Термез". Техника мешала узбекским дальнобойщикам вернуться домой.Во вторник на афганской части моста скопились граждане соседней страны, которые хотели попасть в Узбекистана после того, как талибы заняли город Мазари-Шариф вблизи узбекско-афганской границы.Утром 16 августа ситуация нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно. Однако там осталась брошенные ими авто.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/nekrasov-obyasnil-pochemu-taliban-seychas-tak-obraztsovo-sebya-vedet--video-20139233.html

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узбекистан, афганистан, термез, мост, автомобили, радикальное движение "талибан"