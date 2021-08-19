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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/probka-iz-broshennyx-avto-na-mostu-mejdu-afganistanom-i-uzbekistanom-raschischena-20149831.html
Пробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена
Пробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена
Грузовики стали заезжать на территорию Узбекистана, сообщили в администрации Термеза. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T14:47+0500
2021-08-19T16:31+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
термез
мост
автомобили
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Образовавшаяся на пограничном мосту "Хайратон — Термез" на территории Афганистана пробка из брошенных автомобилей расчищена.Собеседник не исключил того, что талибы начали восстанавливать нормальный ритм жизни в городе Хайратон, приграничном с Узбекистаном.Афганцы, имеющие вид на жительство в Узбекистане, тоже начали приезжать на своих машинах, сообщил корреспондент Sputnik.Также границу могут пересечь граждане Афганистана, имеющие при себе билеты на вылет в другие страны. Для граждан Узбекистана никаких преград нет.В соцсетях ранее распространилось видео с брошенными автомобилями, в том числе военными, которые образовали пробку перед мостом "Хайратон — Термез". Техника мешала узбекским дальнобойщикам вернуться домой.Во вторник на афганской части моста скопились граждане соседней страны, которые хотели попасть в Узбекистана после того, как талибы заняли город Мазари-Шариф вблизи узбекско-афганской границы.Утром 16 августа ситуация нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно. Однако там осталась брошенные ими авто.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/nekrasov-obyasnil-pochemu-taliban-seychas-tak-obraztsovo-sebya-vedet--video-20139233.html
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узбекистан, афганистан, термез, мост, автомобили, радикальное движение "талибан"

Пробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена

14:47 19.08.2021 (обновлено: 16:31 19.08.2021)
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© AFP / Anvar Ilyasov/POOL Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез
Узбекский пограничник на границе с Афганистаном у города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© AFP / Anvar Ilyasov/POOL
Грузовики стали заезжать на территорию Узбекистана, сообщили в администрации Термеза.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Образовавшаяся на пограничном мосту "Хайратон — Термез" на территории Афганистана пробка из брошенных автомобилей расчищена.
"Пробки уже нет, с афганской стороны ее убрали, первые грузовики смогли въехать на территорию Узбекистана", – сообщил РИА Новости представитель администрации Термеза.
Собеседник не исключил того, что талибы начали восстанавливать нормальный ритм жизни в городе Хайратон, приграничном с Узбекистаном.
Афганцы, имеющие вид на жительство в Узбекистане, тоже начали приезжать на своих машинах, сообщил корреспондент Sputnik.
Также границу могут пересечь граждане Афганистана, имеющие при себе билеты на вылет в другие страны. Для граждан Узбекистана никаких преград нет.
В соцсетях ранее распространилось видео с брошенными автомобилями, в том числе военными, которые образовали пробку перед мостом "Хайратон — Термез".
Техника мешала узбекским дальнобойщикам вернуться домой.
Во вторник на афганской части моста скопились граждане соседней страны, которые хотели попасть в Узбекистана после того, как талибы заняли город Мазари-Шариф вблизи узбекско-афганской границы.
Утром 16 августа ситуация нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно. Однако там осталась брошенные ими авто.

Захват талибами власти в Афганистане

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Некрасов об обещаниях талибов, афганских женщинах и гражданской войне - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
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