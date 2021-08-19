https://uz.sputniknews.ru/20210819/reforma-pensionnoy-sistemy-itogi-i-perspektivy-20158294.html

Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы

Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы

Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T19:59+0500

2021-08-19T19:59+0500

2021-08-19T19:59+0500

общество

узбекистан

пенсионный фонд

реформа

пенсия

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На состоявшейся пресс-конференции в АИМК представители Пенсионного фонда рассказали о том, как изменилась пенсионная система за последние пять лет, а также поделились задачами по ее дальнейшему реформированию.Фаррух Пардаев, начальник управления Внебюджетного пенсионного фонда, отметил, что в настоящее время ведется работа над разработкой Концепции реформирования пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с мировыми стандартами в концепции предусмотрено внедрение трехуровневой пенсионной системы:Какие нововведения предусмотрены КонцепциейПо словам Пардаева, пересматриваются сроки зачета в стаж при назначении пенсии времени нахождения женщин отпусках по уходу за ребенком. Сейчас включается всего лишь три года, проектом данный срок будет увеличен.Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы было получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам. Оно также будет заложено в проекте Концепции. То есть если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то ему будет пересчитываться стаж и пенсия.С 1 января 2017 года по 1 июля 2021 года количество получателей пенсий и пособий увеличилось на 26,1 процент и составило 3 959,7 тыс.чел.Что еще изменилось в пенсионной системе

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