Общество
Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы
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Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На состоявшейся пресс-конференции в АИМК представители Пенсионного фонда рассказали о том, как изменилась пенсионная система за последние пять лет, а также поделились задачами по ее дальнейшему реформированию.
Фаррух Пардаев, начальник управления Внебюджетного пенсионного фонда, отметил, что в настоящее время ведется работа над разработкой Концепции реформирования пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с мировыми стандартами в концепции предусмотрено внедрение трехуровневой пенсионной системы:
Первый уровень – это гарантированная государством пенсия для тех, кто имеет необходимый стаж работы.
Второй уровень является застрахованной пенсией. Она определяется пропорционально стажу работы и заработной плате.
Третий уровень – это добровольная накопительная пенсия, выплачиваемая в соответствии с размерами отчислений пенсионеров.
12 августа, 15:19
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Какие нововведения предусмотрены Концепцией
По словам Пардаева, пересматриваются сроки зачета в стаж при назначении пенсии времени нахождения женщин отпусках по уходу за ребенком. Сейчас включается всего лишь три года, проектом данный срок будет увеличен.
"В соответствии с действующими нормами для расчета пенсий граждан, получающих заработную плату, принимается доход до 10 кратного МРОТ. Поэтапно планируется увеличить данный предел сначала до 11, затем до 12 и так далее до 2030 года", — сказал он.
Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы было получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам. Оно также будет заложено в проекте Концепции. То есть если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то ему будет пересчитываться стаж и пенсия.
С 1 января 2017 года по 1 июля 2021 года количество получателей пенсий и пособий увеличилось на 26,1 процент и составило 3 959,7 тыс.чел.
7 декабря 2020, 11:02
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Что еще изменилось в пенсионной системе
Введена бесплатная интерактивная услуга "SMS-пенсия" для информирования граждан о размере и выплате пенсий;
с 1 июля 2020 года самозанятые граждане получили возможность обеспечить стаж работы при уплате социальных налогов (страховых взносов) в Пенсионный фонд;
работающие граждане получили право добровольно платить ежемесячный социальный налог на свой доход, чтобы неработающие супруги могли в дальнейшем получать пенсию;
формирование списков получателей пенсий и пособий и их доставка в "Народный банк" и коммерческие банки переведены в полностью электронный вид, устранена возможность подделки платежных документов;
с 1 июня 2021 года заявки на получение безналичных пенсий и пособий обрабатываются в процессе открытия банковских пластиковых карт гражданами в отделениях коммерческих банков или в электронном виде через мобильные приложения банка, без обращения в соответствующий отдел Пенсионный фонд;
отменена обязанность лиц, получающих безналичные выплаты, каждые шесть месяцев подтверждать право гражданина на пенсию, приходя в филиал Пенсионного фонда, теперь это осуществляется на основе межведомственного электронного обмена информацией;
с 1 августа 2021 года внедрена система подачи гражданами заявлений на получение всех 7 видов пособий на основании паспорта через Центры государственных услуг или в электронном виде в ЕПИГУ.
15 января, 18:56
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