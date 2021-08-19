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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210819/reforma-pensionnoy-sistemy-itogi-i-perspektivy-20158294.html
Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы
Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы
Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T19:59+0500
2021-08-19T19:59+0500
общество
узбекистан
пенсионный фонд
реформа
пенсия
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На состоявшейся пресс-конференции в АИМК представители Пенсионного фонда рассказали о том, как изменилась пенсионная система за последние пять лет, а также поделились задачами по ее дальнейшему реформированию.Фаррух Пардаев, начальник управления Внебюджетного пенсионного фонда, отметил, что в настоящее время ведется работа над разработкой Концепции реформирования пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с мировыми стандартами в концепции предусмотрено внедрение трехуровневой пенсионной системы:Какие нововведения предусмотрены КонцепциейПо словам Пардаева, пересматриваются сроки зачета в стаж при назначении пенсии времени нахождения женщин отпусках по уходу за ребенком. Сейчас включается всего лишь три года, проектом данный срок будет увеличен.Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы было получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам. Оно также будет заложено в проекте Концепции. То есть если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то ему будет пересчитываться стаж и пенсия.С 1 января 2017 года по 1 июля 2021 года количество получателей пенсий и пособий увеличилось на 26,1 процент и составило 3 959,7 тыс.чел.Что еще изменилось в пенсионной системе
https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-uvelichat-razmery-detskix-posobiy-20052094.html
https://uz.sputniknews.ru/20201207/Kto-mozhet-pretendovat-na-posobie-po-vremennoy-netrudosposobnosti--Minyust-15548430.html
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узбекистан, пенсионный фонд, реформа, пенсия

Реформа пенсионной системы: итоги и перспективы

19:59 19.08.2021
381
CC0 / Unsplash / Micheile Henderson / Пожилые люди
Пожилые люди - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
CC0 / Unsplash / Micheile Henderson /
Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На состоявшейся пресс-конференции в АИМК представители Пенсионного фонда рассказали о том, как изменилась пенсионная система за последние пять лет, а также поделились задачами по ее дальнейшему реформированию.
Фаррух Пардаев, начальник управления Внебюджетного пенсионного фонда, отметил, что в настоящее время ведется работа над разработкой Концепции реформирования пенсионной системы до 2030 года. В соответствии с мировыми стандартами в концепции предусмотрено внедрение трехуровневой пенсионной системы:
Первый уровень – это гарантированная государством пенсия для тех, кто имеет необходимый стаж работы.
Второй уровень является застрахованной пенсией. Она определяется пропорционально стажу работы и заработной плате.
Третий уровень – это добровольная накопительная пенсия, выплачиваемая в соответствии с размерами отчислений пенсионеров.
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Какие нововведения предусмотрены Концепцией

По словам Пардаева, пересматриваются сроки зачета в стаж при назначении пенсии времени нахождения женщин отпусках по уходу за ребенком. Сейчас включается всего лишь три года, проектом данный срок будет увеличен.

"В соответствии с действующими нормами для расчета пенсий граждан, получающих заработную плату, принимается доход до 10 кратного МРОТ. Поэтапно планируется увеличить данный предел сначала до 11, затем до 12 и так далее до 2030 года", — сказал он.

Наибольшее число предложений по реформированию пенсионной системы было получено по вопросу введения перерасчета размера пенсии работающим пенсионерам. Оно также будет заложено в проекте Концепции. То есть если после выхода на пенсию человек продолжает работу, то ему будет пересчитываться стаж и пенсия.
С 1 января 2017 года по 1 июля 2021 года количество получателей пенсий и пособий увеличилось на 26,1 процент и составило 3 959,7 тыс.чел.
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Что еще изменилось в пенсионной системе

Введена бесплатная интерактивная услуга "SMS-пенсия" для информирования граждан о размере и выплате пенсий;
с 1 июля 2020 года самозанятые граждане получили возможность обеспечить стаж работы при уплате социальных налогов (страховых взносов) в Пенсионный фонд;
работающие граждане получили право добровольно платить ежемесячный социальный налог на свой доход, чтобы неработающие супруги могли в дальнейшем получать пенсию;
формирование списков получателей пенсий и пособий и их доставка в "Народный банк" и коммерческие банки переведены в полностью электронный вид, устранена возможность подделки платежных документов;
с 1 июня 2021 года заявки на получение безналичных пенсий и пособий обрабатываются в процессе открытия банковских пластиковых карт гражданами в отделениях коммерческих банков или в электронном виде через мобильные приложения банка, без обращения в соответствующий отдел Пенсионный фонд;
отменена обязанность лиц, получающих безналичные выплаты, каждые шесть месяцев подтверждать право гражданина на пенсию, приходя в филиал Пенсионного фонда, теперь это осуществляется на основе межведомственного электронного обмена информацией;
с 1 августа 2021 года внедрена система подачи гражданами заявлений на получение всех 7 видов пособий на основании паспорта через Центры государственных услуг или в электронном виде в ЕПИГУ.
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