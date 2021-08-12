https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-uvelichat-razmery-detskix-posobiy-20052094.html

В Узбекистане увеличат размеры детских пособий

В Узбекистане увеличат размеры детских пособий

Наряду с усилением поддержки внедряются международные стандарты и прозрачные электронные механизмы при выявлении нуждающихся семей. В среднем число... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T15:19+0500

2021-08-12T15:19+0500

2021-08-12T16:00+0500

общество

узбекистан

законодательство

социальные пособия

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью".Наряду с усилением поддержки внедряются международные стандарты и прозрачные электронные механизмы при выявлении нуждающихся семей. В среднем число малообеспеченных семей, получающих детское пособие и матпомощь, увеличивается на 20 процентов.Изменения в порядке назначения детских пособийС 1 сентября вводится детское пособие малообеспеченным семьям – вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им двух лет.При назначении детского пособия:Одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей в которых выше 18 лет, назначается материальная помощь.Размеры выплат с 1 сентябряЕжемесячный размер детского пособия составляет:Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года сведения о семьях и лицах, признанных малообеспеченными посредством информационной системы "Единый реестр социальной защиты", предоставляются заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".

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