https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-uzbekistane-uvelichat-razmery-detskix-posobiy-20052094.html
В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
Наряду с усилением поддержки внедряются международные стандарты и прозрачные электронные механизмы при выявлении нуждающихся семей. В среднем число... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T15:19+0500
2021-08-12T15:19+0500
2021-08-12T16:00+0500
общество
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законодательство
социальные пособия
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью".Наряду с усилением поддержки внедряются международные стандарты и прозрачные электронные механизмы при выявлении нуждающихся семей. В среднем число малообеспеченных семей, получающих детское пособие и матпомощь, увеличивается на 20 процентов.Изменения в порядке назначения детских пособийС 1 сентября вводится детское пособие малообеспеченным семьям – вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им двух лет.При назначении детского пособия:Одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей в которых выше 18 лет, назначается материальная помощь.Размеры выплат с 1 сентябряЕжемесячный размер детского пособия составляет:Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года сведения о семьях и лицах, признанных малообеспеченными посредством информационной системы "Единый реестр социальной защиты", предоставляются заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".
https://uz.sputniknews.ru/20210307/S-1-aprelya-zarabotayut-novye-pravila-polucheniya-sotsialnykh-posobiy-16150017.html
https://uz.sputniknews.ru/20210801/nekotorym-uzbekistantsam-vyplatyat-po-500-tysyach-sumov--postanovlenie-19903713.html
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узбекистан, законодательство, социальные пособия
В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
15:19 12.08.2021 (обновлено: 16:00 12.08.2021)
Наряду с усилением поддержки внедряются международные стандарты и прозрачные электронные механизмы при выявлении нуждающихся семей. В среднем число малообеспеченных семей, получающих детское пособие и матпомощь, увеличивается на 20 процентов.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям и дальнейшему расширению масштаба борьбы с бедностью".
Наряду с усилением поддержки внедряются международные стандарты и прозрачные электронные механизмы при выявлении нуждающихся семей. В среднем число малообеспеченных семей, получающих детское пособие и матпомощь, увеличивается на 20 процентов.
Изменения в порядке назначения детских пособий
С 1 сентября вводится детское пособие малообеспеченным семьям – вместо пособия для семей с детьми до 14 лет и пособия по уходу за ребенком до достижения им двух лет.
При назначении детского пособия:
учитываемый возраст детей увеличивается с 14 лет до 18 лет;
срок выплаты продлевается с 6 месяцев до 12 месяцев;
его размер определяется исходя из количества детей в семье.
Одиноким гражданам, семьям, не имеющим детей, или малообеспеченным семьям, возраст всех детей в которых выше 18 лет, назначается материальная помощь.
Размеры выплат с 1 сентября
Ежемесячный размер детского пособия составляет:
250 000 сумов – на одного ребенка в возрасте от 3 лет до 18 лет, 325 000 сумов – на одного младшего ребенка в возрасте до 3 лет;
150 000 сумов – дополнительно на второго ребенка семьи;
100 000 сумов – на третьего и каждого следующего ребенка семьи;
ежемесячный размер матпомощи для малообеспеченных семей – 380 000 сумов.
Кроме того, начиная с 1 октября 2021 года сведения о семьях и лицах, признанных малообеспеченными посредством информационной системы "Единый реестр социальной защиты", предоставляются заинтересованным министерствам и ведомствам через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".