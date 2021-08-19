https://uz.sputniknews.ru/20210819/uzbekistan-i-kitay-obsujdayut-novye-proekty-v-oblasti-voorujeniy-20153792.html

Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений

Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений

В Ташкент прибыла делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T16:14+0500

2021-08-19T16:14+0500

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общество

узбекистан

китай

армия

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военные

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты сотрудничества в области вооружений и военных технологий.Об этом сообщили в Госкомитете по оборонной промышленности РУз.По данным ведомства, в Ташкент прибыла делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР.В ходе визита китайской делегации была представлена продукция военного и двойного назначения, производимая предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана.Страны в последнее время активно наращивают и расширяют сотрудничество друг с другом в разных сферах.Так, в конце марта власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью.Укрепляются связи в том числе в сфере торговли: республика планирует расширить ассортимент продукции, экспортируемой в Поднебесную (будут поставляться лимоны, виноград, сливы, персики, хурму и другое).Оба государства в том числе связывают многочисленные контракты. Так, в конце прошлого года Китай также доставил в Узбекистан современные грузовые и грузопассажирские локомотивы.

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узбекистан, китай, армия, военнослужащие, военные