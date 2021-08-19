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Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений
Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений
В Ташкент прибыла делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T16:14+0500
2021-08-19T16:20+0500
общество
узбекистан
китай
армия
военнослужащие
военные
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты сотрудничества в области вооружений и военных технологий.Об этом сообщили в Госкомитете по оборонной промышленности РУз.По данным ведомства, в Ташкент прибыла делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР.В ходе визита китайской делегации была представлена продукция военного и двойного назначения, производимая предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана.Страны в последнее время активно наращивают и расширяют сотрудничество друг с другом в разных сферах.Так, в конце марта власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью.Укрепляются связи в том числе в сфере торговли: республика планирует расширить ассортимент продукции, экспортируемой в Поднебесную (будут поставляться лимоны, виноград, сливы, персики, хурму и другое).Оба государства в том числе связывают многочисленные контракты. Так, в конце прошлого года Китай также доставил в Узбекистан современные грузовые и грузопассажирские локомотивы.
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узбекистан, китай, армия, военнослужащие, военные

Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений

16:14 19.08.2021 (обновлено: 16:20 19.08.2021)
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© AFP / ROMEO GACADКитайский солдат
Китайский солдат - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© AFP / ROMEO GACAD
В Ташкент прибыла делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай обсуждают новые проекты сотрудничества в области вооружений и военных технологий.
Об этом сообщили в Госкомитете по оборонной промышленности РУз.
По данным ведомства, в Ташкент прибыла делегация Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР.
"В ходе визита официальные лица Узбекистана и Китая подробно обсудят существующие и будущие проекты сотрудничества в области вооружений, военной техники и технологий, сроки их реализации и планомерное развитие сотрудничества", — говорится в сообщении Госкомоборонпрома.
В ходе визита китайской делегации была представлена продукция военного и двойного назначения, производимая предприятиями оборонно-промышленного комплекса Узбекистана.
Страны в последнее время активно наращивают и расширяют сотрудничество друг с другом в разных сферах.
Так, в конце марта власти Узбекистана и КНР открыли онлайн-выставку, посвященную борьбе с бедностью.
Укрепляются связи в том числе в сфере торговли: республика планирует расширить ассортимент продукции, экспортируемой в Поднебесную (будут поставляться лимоны, виноград, сливы, персики, хурму и другое).
Оба государства в том числе связывают многочисленные контракты. Так, в конце прошлого года Китай также доставил в Узбекистан современные грузовые и грузопассажирские локомотивы.
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